Tài sản lớn nhất của Kiều Thanh

Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội ra quyết định khởi tố diễn viên Kiều Thị Thanh (45 tuổi, nghệ danh là NSƯT Kiều Thanh) để điều tra về hành vi Mua bán trái phép chất ma túy. Nữ diễn viên bị bắt quả tang khi đang cùng một số đối tượng sử dụng heroin và ma túy đá trong một đường dây tội phạm có quy mô lớn lên tới 82 bị can. Vụ bê bối pháp lý chấn động này không chỉ chấm dứt hoàn toàn sự nghiệp nghệ thuật của một ngôi sao mà còn khiến công chúng tiếc nuối khi nhìn lại gia tài nghệ thuật - thứ từng được xem là một trong những tài sản lớn nhất của cô.

Lật lại quá khứ, tài sản vô giá của Kiều Thanh chính là những vai diễn gai góc, định hình cả một thế hệ người xem truyền hình. Bén duyên với nghệ thuật từ năm 1999 khi thi đỗ vào Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội, cô nhanh chóng lọt vào mắt xanh của đạo diễn Đỗ Thanh Hải khi còn là sinh viên. Vai diễn đầu tay "Trà Cave" trong bộ phim huyền thoại Phía Trước Là Bầu Trời đã trở thành bệ phóng đưa tên tuổi Kiều Thanh tỏa sáng. Bằng nét diễn tự nhiên, lột tả xuất sắc sự bất cần, gai góc nhưng ẩn chứa số phận đầy bi kịch của một cô gái làng chơi, nhân vật của cô đã khắc sâu vào tâm trí khán giả Việt suốt nhiều thập kỷ.

Tiếp nối thành công, Kiều Thanh tham gia vào tác phẩm điện ảnh đình đám Gái Nhảy của đạo diễn Lê Hoàng. Trong phim, cô hóa thân thành Sương, một cô gái ăn chơi, sắc sảo ở chốn vũ trường. Lối diễn tự nhiên, cuốn hút của cô tiếp tục bảo chứng cho hình tượng người phụ nữ có số phận truân chuyên, đầy góc khuất trên màn ảnh rộng.

Thay đổi hình tượng sang dòng phim chính luận, Kiều Thanh gây ấn tượng với vai Hà trong bộ phim Khi Đàn Chim Trở Về. Cô hóa thân xuất sắc thành một người phụ nữ vừa mưu mô, xảo quyệt trong các thương vụ làm ăn phức tạp, lại vừa mang một sự cuồng nhiệt, chấp niệm đến mù quáng và tàn nhẫn trong tình yêu.

Thuộc series cảnh sát hình sự nghẹt thở, cô khiến khán giả "gai người" khi vào vai nữ sát thủ phản diện khét tiếng Linh "Đa đa" trong bộ phim Câu Hỏi Số 5. Nhân vật này là một tội phạm cộm cán sở hữu tâm lý cực kỳ phức tạp, ẩn sau vẻ ngoài sắc sảo, quyến rũ là những toan tính lạnh lùng, sẵn sàng ra tay tàn nhẫn để đạt được mục đích.

Bên cạnh những vai diễn đanh đá hay phản diện, Kiều Thanh còn chứng minh sự đa dạng khi hóa thân thành những người phụ nữ dịu dàng, chịu thương chịu khó nhưng cuộc đời gặp nhiều sóng gió qua các bộ phim như Dòng Sông Phẳng Lặng, Những Giấc Mơ Dài, và Hai Phía Chân Trời. Những vai diễn này mang lại chiều sâu tâm lý nặng nề, lấy đi nhiều nước mắt và sự đồng cảm của khán giả truyền hình. Năm 2019, sau một thời gian dài vắng bóng, cô có màn tái xuất với vai Dung “Khàn” trong bộ phim Hoa Hồng Trên Ngực Trái.

Song song với việc đóng phim, Kiều Thanh có một khoảng thời gian dài biên chế và công tác tại Nhà hát Kịch Hà Nội. Nhờ những cống hiến bền bỉ và xuất sắc cho nền điện ảnh cũng như sân khấu nước nhà, năm 2015, cô đã chính thức được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú (NSƯT) – một cột mốc vàng son khẳng định vị thế đỉnh cao trong sự nghiệp của mình. Tuy nhiên, sau những năm tháng cống hiến hết mình, cô dần lui về hậu trường để chăm lo cho cuộc sống riêng tư. Cuộc sống của cô giai đoạn sau này khá kín tiếng, chủ yếu dành thời gian cho gia đình và đối diện với những vấn đề cá nhân về cả sức khỏe lẫn hoàn cảnh sống.

Bước ngoặt lớn xảy ra vào ngày 15/7/2026 vừa qua, NSƯT Kiều Thanh đã chủ động nộp đơn xin thôi việc tại Nhà hát Kịch Hà Nội. Ban lãnh đạo nhà hát đã chấp thuận và chính thức chấm dứt hợp đồng lao động với cô từ ngày 17/7/2026 với lý do hoàn cảnh gia đình và tình hình sức khỏe cá nhân. Quyết định rút lui khỏi nghệ thuật này diễn ra chỉ một thời gian ngắn trước khi vụ bê bối ma túy bị phanh phui, để lại niềm tiếc nuối người hâm mộ khi chứng kiến một "tài sản" danh tiếng gầy dựng ròng rã hơn 20 năm bỗng chốc tan biến.



