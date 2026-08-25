Người đàn ông là ngoại lệ của Mỹ Tâm và Tăng Thanh Hà

Tối ngày 24/8/2026, thảm đỏ ra mắt bộ phim điện ảnh Quý Tử Vượt Giàu tại TP.HCM đã trở thành tâm điểm chú ý của giới truyền thông và người hâm mộ. Sự kiện quy tụ hàng loạt ngôi sao đình đám bậc nhất showbiz Việt đến tham dự. Đáng nói, giữa dàn khách mời lộng lẫy, sự xuất hiện bất ngờ của Mỹ Tâm và Tăng Thanh Hà đã khiến ai nấy đều bất ngờ và trầm trồ, bởi cả hai vốn cực kỳ kín tiếng, hiếm hoi nhận lời lộ diện tại các sự kiện giải trí hay thảm đỏ công chiếu phim nếu không phải là dự án cá nhân.

Tăng Thanh Hà...

và Mỹ Tâm tại buổi công chiếu phim Quý Tử Vượt Giàu

Dù ít khi chịu xuất hiện trước công chúng, hai nàng đại mỹ nhân vẫn chứng minh sức hút "giật sạch spotlight" bằng visual đẳng cấp. Mỹ Tâm thu hút mọi ánh nhìn với nhan sắc trẻ trung không tuổi, tóc được búi gọn gàng và diện chiếc đầm hai dây màu đỏ quyến rũ tôn vóc dáng thon gọn, sang trọng. Trong khi đó, Tăng Thanh Hà chiếm trọn mọi ánh nhìn bằng diện mạo sắc sảo, đầy quyền lực. Mix áo blazer đen lấp ló bra-top bên trong, bà mẹ ba con toát lên khí chất quý phái, thanh lịch khó ai bì kịp.

Với sự hiện diện đầy bất ngờ của hai ngôi sao hạng A này, khán giả lập tức đoán ra ngay lý do. Mỹ Tâm và Tăng Thanh Hà đều đến vì người đàn ông đứng sau dự án Quý Tử Vượt Giàu - Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng. Trong giới giải trí, Nguyễn Quang Dũng là một tài năng gạo cội và luôn có một vị trí đặc biệt trong lòng các đồng nghiệp. Anh cũng có mối quan hệ thân thiết với Mỹ Tâm lẫn Tăng Thanh Hà.

Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng cùng Bùi Lan Hương tại sự kiện

Đối với Mỹ Tâm, cô và nam đạo diễn là đôi bạn thân thiết lâu năm và là những đồng nghiệp ăn ý trong showbiz Việt. Cả hai gắn bó qua nhiều chương trình truyền hình và dự án nghệ thuật lớn, nổi bật nhất là vị trí giám khảo đồng hành trong các mùa giải của cuộc thi Vietnam Idol. Trong công việc và đời thường, Mỹ Tâm thường gọi đùa đạo diễn Nguyễn Quang Dũng là "anh Quang Dũng không biết hát" để phân biệt với ca sĩ Quang Dũng. Còn Nguyễn Quang Dũng từng chia sẻ anh rất quý tính cách chân thật, thẳng thắn và sự lao động nghệ thuật nghiêm túc của Mỹ Tâm.

Mỹ Tâm đến để ủng hộ đàn anh

Số lần Mỹ Tâm đi xem phim chiếu rạp chỉ đếm trên đầu ngón tay. Thế nhưng, hễ là tác phẩm của Nguyễn Quang Dũng, cô gần như chưa bao giờ bỏ sót. Khán giả đã từng thấy Mỹ Tâm nhiệt tình đến ủng hộ đàn anh tại các buổi công chiếu Siêu Nhân X, Dạ Cổ Hoài Lang hay Đất Rừng Phương Nam. Đến với Quý Tử Vượt Giàu, cô tiếp tục duy trì truyền thống "ngoại lệ" này để cổ vũ tinh thần cho người anh thân thiết.

Mỹ Tâm ủng hộ đàn anh tại buổi công chiếu Siêu Nhân X

Dạ Cổ Hoài Lang

Hay Đất Rừng Phương Nam

Còn với Tăng Thanh Hà, kể từ khi lui về chăm sóc gia đình nhỏ và lấn sân kinh doanh, cô gần như "đóng băng" mọi hoạt động showbiz, kể cả thảm đỏ công chiếu. Thế nhưng, cô vẫn phá lệ xuất hiện tại sự kiện ra mắt phim tối ngày 24/8 để ủng hộ "ngoại lệ" đặc biệt là đạo diễn Nguyễn Quang Dũng. Với nàng ngọc nữ, anh là vị đạo diễn đã góp phần đưa tên tuổi Hà Tăng thăng hoa qua tác phẩm điện ảnh Mỹ Nhân Kế.

Tăng Thanh Hà vui mừng khi gặp đạo diễn Quang Dũng

Cả 2 từng hợp tác với nhau qua Mỹ Nhân Kế

Sự xuất hiện của hai đại mỹ nhân càng tạo thêm sức hút của Quý Tử Vượt Giàu. Trước khi đến với dự án này, Nguyễn Quang Dũng vốn là một trong những đạo diễn hàng đầu của điện ảnh Việt Nam, nổi tiếng với tư duy làm nghề nhạy bén và là cái tên "bảo chứng phòng vé" qua loạt phim remake ăn khách như Tháng Năm Rực Rỡ, Tiệc Trăng Máu. Trở lại với đường đua phim lễ 2/9 năm nay, tác phẩm Quý Tử Vượt Giàu tiếp tục được kỳ vọng sẽ làm nên chuyện tại các rạp chiếu toàn quốc.

Quý Tử Vượt Giàu thuộc thể loại hài - gia đình được remake từ bom tấn ăn khách Successor (Nối Nghiệp) của Trung Quốc. Nội dung phim xoay quanh câu chuyện "dở khóc dở cười" của cặp vợ chồng giàu có Diệp (Thu Trang) và Phát (Tiến Luật). Vì muốn dạy dỗ cậu con trai Phú Quý hiểu được giá trị của đồng tiền và sự nỗ lực, cả hai đã dựng lên một vạch xuất phát giả nghèo giả khổ để rèn luyện con. Bên cạnh "cặp đôi vàng" Thu Trang - Tiến Luật trong vai chính, phim còn có sự góp mặt của diễn viên trẻ tài năng Hạo Khang (thủ vai Phú Quý lúc lớn) và bé Đình Dương (vai Phú Quý lúc nhỏ), NS Thanh Thủy, NS Kiến An hay Ngân Quỳnh.