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NSƯT Kiều Thanh, 45 tuổi vừa bị khởi tố là ai?

| | Lifestyle

Mới đây, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố NSƯT Kiều Thanh để điều tra về tội Mua bán trái phép chất ma túy. Vậy Kiều Thanh là ai?

Sự nghiệp có vai diễn "để đời"

NSƯT Kiều Thanh tên thật là Kiều Thị Thanh, sinh năm 1981 tại Khâm Thiên, Hà Nội. Năm 1999, cô nộp hồ sơ thi tuyển vào Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội và bất ngờ trúng tuyển, mở ra bước ngoặt gắn bó với nghệ thuật thứ bảy.

Sự nghiệp diễn xuất của Kiều Thanh thăng tiến rất nhanh nhờ một vai diễn để đời. Năm 2001, khi đang là sinh viên năm thứ hai, cô được đạo diễn Đỗ Thanh Hải chọn vào vai Trà "cave" trong bộ phim truyền hình đình đám Phía trước là bầu trời.

Dù không thuộc nhóm ba nữ chính và có thời lượng xuất hiện không quá nhiều, nhân vật Trà – một cô gái làng chơi có số phận đáng thương, nội tâm phức tạp ẩn sau vẻ bất cần – đã tạo nên một cơn sốt lớn và trở thành biểu tượng trong sự nghiệp của cô. Sau này, Kiều Thanh đầu quân về Nhà hát Kịch Hà Nội tuy nhiên cô đã chủ động xin nghỉ việc vào tháng 7 vừa qua.

Tại đây, cô hoạt động song song cả mảng sân khấu lẫn phim truyền hình. Năm 2015, Kiều Thanh chính thức được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú. Năm 2019, Kiều Thanh tái xuất màn ảnh với vai Dung "khàn" trong phim Hoa hồng trên ngực trái của đạo diễn Vũ Trường Khoa. Bộ phim này cũng đánh dấu lần xuất hiện cuối cùng của Kiều Thanh trên sóng truyền hình trước khi cô bị khởi tố.

Chuyện đời tư ồn ào

Về đời tư, cuộc sống của Kiều Thanh trải qua nhiều thăng trầm và từng là tâm điểm chỉ trích của dư luận. Cụ thể vào tháng 7/2019, tại buổi họp báo ra mắt phim Hoa hồng trên ngực trái, Kiều Thanh gây sốc khi chủ động công khai bản thân là "người thứ ba" và đang sống với thân phận vợ hai.

Cô chia sẻ rằng người đàn ông của mình chưa ly hôn vợ cả vì những lý do riêng nhưng mối quan hệ giữa cô, chồng, vợ cả và các con riêng vẫn rất hòa thuận, tốt đẹp. Thậm chí tờ Vietnamnet từng đưa tin, cô còn có phát ngôn gây tranh cãi khi nhắn nhủ công chúng: "Người thứ ba như tôi chỉ mang lại điều tốt đẹp… Mọi người hãy sống như như tôi đi...".

Ngay lập tức, phát ngôn này đã châm ngòi cho một làn sóng giận dữ từ dư luận. Nhiều khán giả kêu gọi tẩy chay vai diễn của cô, tẩy chay bộ phim và yêu cầu tước danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú vì cho rằng cô vi phạm Luật Hôn nhân và Gia đình, làm ảnh hưởng đến hình ảnh người nghệ sĩ.

Trước áp lực quá lớn từ công chúng, Kiều Thanh chọn cách hoàn toàn giữ im lặng và dần rút lui khỏi các sự kiện giải trí.


Theo Xi Xi

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