Chuỗi nhà hàng Lào đầu tiên ở Việt Nam đóng cửa loạt cơ sở

Một cửa hàng Khao Lao. Ảnh: Fanpage Khao Lao.

Xác nhận với chúng tôi, đại diện Khao Lao cho biết chuỗi đã đóng cửa loạt cơ sở tại Hà Nội, hiện chỉ còn 2 cơ sở tại Aeon Mall Hà Đông và GO! Thăng Long. Trước đây, chuỗi từng có 9 nhà hàng tại thủ đô.

Theo rà soát trên hệ thống đặt bàn trên website của thương hiệu, mạng lưới Khao Lao trên cả nước cũng giảm mạnh. Từ quy mô 18 nhà hàng tại Hà Nội, Bắc Ninh và TP.HCM, chuỗi hiện còn 7 cơ sở, gồm 2 tại Hà Nội, 1 tại Bắc Ninh và 4 tại TP.HCM.

Khao Lao mở nhà hàng đầu tiên tại Aeon Mall Tân Phú vào ngày 8/4/2016. Theo giới thiệu của thương hiệu, đây là hệ thống nhà hàng chuyên ẩm thực Lào đầu tiên tại Việt Nam. Thực đơn của Khao Lao tập trung vào các món đặc trưng như lạp, gỏi, thịt nướng, xôi mít và lẩu.

Về pháp nhân, Khao Lao thuộc CTCP Ẩm thực Mặt Trời Vàng (Goldsun Food Joint Stock Company), được thành lập ngày 17/10/2019. Doanh nghiệp hoạt động chính trong lĩnh vực nhà hàng và dịch vụ ăn uống. Ông Phạm Cao Vinh hiện là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc, đồng thời là người đại diện theo pháp luật.

Khao Lao là một trong 13 thương hiệu F&B được Goldsun Food phát triển theo mô hình chuỗi, bên cạnh King BBQ, ThaiExpress, Seoul Garden, Capricciosa, Tasaki BBQ, Meiwei...

Danh sách các cơ sở hiện nay của Khao Lao. Ảnh: Website Khao Lao

Việc Khao Lao thu hẹp hệ thống diễn ra trong bối cảnh ngành F&B Việt Nam vẫn duy trì quy mô lớn nhưng áp lực cạnh tranh ngày càng gia tăng.

Theo Báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực Việt Nam 2025 do iPOS.vn và Nestlé Professional công bố vào tháng 4/2026, cả nước có khoảng 329.500 cửa hàng F&B trong năm 2025, tăng 2% so với năm trước. Doanh thu toàn ngành đạt khoảng 726.500 tỷ đồng, tăng 5,5%.

Tuy nhiên, đằng sau mức tăng trưởng doanh thu là áp lực đáng kể đối với các điểm bán. Chỉ trong nửa đầu năm 2025, hơn 50.000 cửa hàng F&B đã rời thị trường do sức ép chi phí. Đến cuối quý II, số lượng điểm bán còn khoảng 299.900, giảm 7,1% so với năm 2024. Hà Nội và TP.HCM, hai thị trường F&B lớn nhất cả nước, đều ghi nhận mức giảm trên 11%.

Trước đó, trong 6 tháng đầu năm 2024, thị trường cũng chứng kiến hơn 30.000 cửa hàng F&B đóng cửa. Dù vậy, doanh thu toàn ngành trong cả năm vẫn tăng 16,6%, lên khoảng 688.800 tỷ đồng.



