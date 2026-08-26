Hai năm học đến 1 giờ sáng và những đánh đổi phía sau hành trình PSO MBA

Với người đang đi làm, hành trình MBA thường bắt đầu sau giờ tan sở. Bài tập, thảo luận nhóm và các buổi chuẩn bị dự án được xếp vào buổi tối, cuối tuần cùng những khoảng thời gian vốn dành cho gia đình và cuộc sống cá nhân.

Hai năm cân bằng công việc, học tập và cuộc sống

PSO MBA là mô hình đào tạo nhà quản lý trẻ, kết hợp chương trình MBA danh giá của Đại học Western Sydney với các khóa học thực chiến của Viện PSO, giúp học viên có năng lực giải quyết vấn đề sắc bén, từ đó thăng tiến sự nghiệp trong môi trường kinh doanh hiện đại.

Trước lúc bắt đầu PSO MBA, anh Bùi Việt Phương từng băn khoăn về khả năng duy trì việc học trong suốt hai năm, giữa lúc công việc tại DAT Group đang bước vào giai đoạn nhiều áp lực.

Mỗi ngày làm việc của anh thường kết thúc vào khoảng 18-19 giờ. Sau bữa tối và một khoảng nghỉ ngắn, anh tiếp tục học, làm bài và trao đổi cùng các thành viên trong nhóm. Nhiều ngày, anh hoàn thành công việc học tập vào khoảng 0-1 giờ sáng.

Lịch sinh hoạt ấy được duy trì gần như liên tục trong suốt năm đầu tiên.

Theo anh Phương, quá trình học đòi hỏi người học chủ động sắp xếp lại nhiều ưu tiên. Thời gian dành cho gia đình, bạn bè và sở thích cá nhân được thu hẹp. Một số cuộc hẹn phải dời lại, nhiều kế hoạch riêng cũng được điều chỉnh để phù hợp với lịch học và công việc.

"Đó là một cái giá xứng đáng và bất kỳ ai quyết định theo đuổi con đường này cũng cần chuẩn bị sẵn sàng tâm lý", anh chia sẻ.

Bí quyết giúp anh duy trì hành trình là một kế hoạch quản lý thời gian chặt chẽ. Mỗi khoảng thời gian trong ngày đều được phân bổ rõ ràng cho công việc, học tập và cuộc sống cá nhân. Cách tổ chức này giúp anh theo kịp tiến độ chương trình, đồng thời bảo đảm trách nhiệm tại doanh nghiệp.

Anh Phương cho rằng mục tiêu học tập cần được xác định ngay từ đầu. Một mục tiêu đủ rõ giúp người học duy trì động lực qua những giai đoạn bận rộn, mệt mỏi hoặc chịu áp lực từ nhiều phía.

Sau hai năm, trải nghiệm PSO MBA mang đến cho anh một cách làm việc kỷ luật hơn. Những bài toán lớn được chia thành từng phần, lịch trình được xây dựng theo mức độ ưu tiên và thời gian trở thành nguồn lực cần được quản trị cẩn trọng.

Anh Bùi Việt Phương trong buổi tốt nghiệp PSO MBA - Ảnh: PSO

Từ bạn học đến mạng lưới đồng hành lâu dài

Bên cạnh tính kỷ luật cá nhân, tập thể "PSO 9" trở thành nguồn động lực quan trọng đối với anh Phương trong suốt quá trình học.

Các học viên đến từ nhiều doanh nghiệp, ngành nghề và vị trí quản lý khác nhau. Mỗi buổi thảo luận vì vậy mở ra nhiều góc nhìn về kinh doanh, vận hành, nhân sự, marketing và tài chính.

Ngay từ những học phần đầu tiên, các thành viên trong lớp thường gặp gỡ sau giờ học để trò chuyện, chia sẻ kinh nghiệm và hiểu thêm về công việc của nhau. Sự gắn kết tiếp tục được vun đắp qua những chuyến đi chung tại Long Hải, Măng Đen và Philippines sau khi chương trình kết thúc.

Sau lễ tốt nghiệp, các thành viên vẫn duy trì hoạt động gặp mặt và kết nối thường xuyên. Mối quan hệ giữa những người bạn học dần phát triển thành một mạng lưới đồng hành trong công việc và cuộc sống.

Theo anh Phương, tình bạn tại "PSO 9" được xây dựng từ những giờ học kéo dài, những dự án nhóm nhiều áp lực và quá trình cùng nhau vượt qua các giai đoạn khó khăn. Sự thấu hiểu ấy tạo nên nền tảng cho những kết nối bền chặt sau chương trình.

Mỗi thành viên sở hữu kinh nghiệm trong một lĩnh vực riêng. Người am hiểu tài chính có thể góp ý về dòng tiền và hiệu quả đầu tư, người làm marketing chia sẻ góc nhìn về thị trường và khách hàng, người phụ trách nhân sự hỗ trợ các vấn đề về tổ chức và phát triển đội ngũ.

Nhờ đó, mạng lưới học viên trở thành nơi trao đổi kinh nghiệm và tham khảo ý kiến mỗi lúc một thành viên gặp bài toán mới trong công việc.

Nhìn lại hai năm theo học PSO MBA, anh Phương đánh giá hành trình này mang đến ba giá trị lớn: tư duy quản trị, tính kỷ luật và những người bạn đồng hành.

Kiến thức giúp anh tiếp cận công việc có hệ thống hơn. Kỷ luật giúp anh duy trì sức bền trước những mục tiêu dài hạn. Mạng lưới PSO 9 tiếp tục mở rộng góc nhìn và mang đến sự hỗ trợ trong những chặng đường nghề nghiệp tiếp theo.

Bà Lê Thị Mai Linh - Tổng Giám đốc khu vực Đông Dương tại Haleon và giảng viên chương trình PSO MBA - cho rằng năng lực lãnh đạo bắt đầu từ khả năng tự chuyển đổi. Trong đó, một bí quyết là mỗi cá nhân có thể chuyển đổi chính mình trước khi dẫn dắt người khác và tạo chuyển biến cho doanh nghiệp.

Bà Linh gọi quá trình đó là "unlearn to learn" - chủ động xem lại những kinh nghiệm, niềm tin và cách làm đã quen thuộc để tiếp tục học hỏi. Nhờ đó, nhà quản lý hiểu nguyên nhân tạo nên thành công, nhận diện yếu tố khiến mục tiêu chưa đạt như kỳ vọng và nhanh chóng điều chỉnh cách dẫn dắt. Khả năng học nhanh, thay đổi bản thân và chuyển hóa kiến thức thành hành động sẽ tạo nền tảng để phát triển đội ngũ và mang lại kết quả cụ thể cho doanh nghiệp.