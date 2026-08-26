Cô bé 12 tuổi đã hát trước nghìn người ở sân Mỹ Đình, nhưng bố mẹ không vội đưa vào showbiz: Hiện tại ra sao?

Thời gian gần đây, đoạn clip một cô bé hát lĩnh xướng cùng dàn hòa ca thiếu nhi ca khúc Sống Như Những Đóa Hoa của nhạc sĩ Tạ Quang Thắng đang bất ngờ viral trở lại trên Threads và các nền tảng MXH. Không ít người phải nổi da gà trước giọng hát của cô bé này và giành nhiều lời khen ngợi từ ngoại hình, thần thái tự tin cho đến khả năng âm nhạc.

Và đó chính là Mỹ Anh - con gái của Diva Mỹ Linh và nhạc sĩ Anh Quân.

Khoảnh khắc Mỹ Anh thể hiện ca khúc Sống Như Những Đóa Hoa vào năm 2014 đang viral trở lại trên MXH (Ảnh chụp màn hình)

Được biết, phần thể hiện đang gây sốt của Mỹ Anh đã từ năm 2014, khi ấy cô chỉ mới 12 tuổi. Mỹ Anh đảm nhận phần lĩnh xướng của tiết mục trong chương trình Tỏa Sáng Nghị Lực Việt được tổ chức tại sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội, hát trước hàng nghìn khán giả.

Nhiều người bày tỏ sự bất ngờ khi nhìn lại hình ảnh cũng như nghe lại giọng hát của Mỹ Anh từ nhỏ. Netizen dành lời khen cho chất giọng cao, trong trẻo, cách xử lý bài hát khá tự nhiên của Mỹ Anh. Ngoại hình đáng yêu, sáng sân khấu của Mỹ Anh khi đó cũng khiến nhiều người thích thú.

Thực tế, trước thời điểm đó, Mỹ Anh đã sớm được gia đình cho làm quen với âm nhạc. Cô từng song ca cùng mẹ - Diva Mỹ Linh khi mới 10 tuổi và xuất hiện trong một số chương trình như Giai Điệu Tự Hào. Năm 2014, sau tiết mục tại Tỏa Sáng Nghị Lực Việt, Mỹ Anh tiếp tục được mời tham gia chương trình Bài Hát Yêu Thích với chính ca khúc Sống Như Những Đóa Hoa. Khi ấy, truyền thông nhận xét cô bé sở hữu khả năng thẩm âm tốt, giọng hát cao và trong, đồng thời có sự nhạy cảm với âm nhạc dù tuổi còn nhỏ.

Mỹ Anh từng nhiều lần đi diễn cùng mẹ - Diva Mỹ Linh khi còn nhỏ (Ảnh chụp màn hình)

Tuy nhiên, Mỹ Anh không phải kiểu con nhà nòi được bố mẹ lập tức đưa vào showbiz. Chia sẻ vào thời điểm đó, Mỹ Linh cho biết việc con gái xuất hiện trên các sân khấu lớn chủ yếu đến từ những cơ hội bất ngờ sau khi khán giả yêu thích tiếng hát của cô bé. Nữ Diva cũng nhấn mạnh rằng gia đình muốn các con có những trải nghiệm và tự phát triển theo khả năng của mình, thay vì vạch sẵn một kế hoạch nghệ thuật.

Cũng vì vậy mà sau những lần xuất hiện khi còn nhỏ, Mỹ Anh tập trung vào học tập, trau dồi, có một khoảng thời gian phát triển khá kín tiếng trước khi chính thức bước vào con đường âm nhạc chuyên nghiệp.

Sinh năm 2002, Mỹ Anh hiện đã 24 tuổi và trở thành một trong những gương mặt Gen Z có màu sắc riêng của V-pop. Khác với hình ảnh cô bé hát nhạc thiếu nhi, Mỹ Anh theo đuổi R&B, soul và pop hiện đại, đồng thời tự tham gia vào quá trình sáng tác, sản xuất và xây dựng hình ảnh cho âm nhạc của mình.

Ở tuổi 24, Mỹ Anh hiện theo đuổi nghệ thuật chuyên nghiệp, sở hữu nhiều thành tích trong âm nhạc

Mỹ Anh bắt đầu hoạt động độc lập từ năm 2020 với Got You - ca khúc do chính cô sáng tác, hòa âm và sản xuất. Sau đó, cô giành Á Quân The Heroes 2021, gây chú ý khi là một trong những thí sinh trẻ có khả năng tự trình diễn lẫn sản xuất âm nhạc. Đến năm 2022, Mỹ Anh tiếp tục gặt hái thành công khi nhận giải Gương Mặt Mới Xuất Sắc tại Làn Sóng Xanh và từng có sân khấu tại lễ hội Head in the Clouds ở Los Angeles (Mỹ) do hãng đĩa 88rising tổ chức.

Những năm gần đây, Mỹ Anh vẫn duy trì việc phát hành album, sáng tác ca khúc mới và tham gia nhiều dự án âm nhạc. Đáng chú ý hơn, các sản phẩm của Mỹ Anh nhận được nhiều sự yêu thích ở thị trường quốc tế. Con gái Diva Mỹ Linh lần lượt biểu diễn tại Australia, Nhật Bản, Hàn Quốc,... kết hợp cùng nhiều nghệ sĩ quốc tế.

Tháng 9 tới đây, Mỹ Anh sẽ thực hiện tour diễn cá nhân đầu tiên tại Mỹ, đi qua Houston, Santa Ana và New York. Đây được xem là một bước tiến đáng chú ý với cô trong hành trình đưa âm nhạc của mình đến gần hơn với khán giả quốc tế.

Không chỉ thay đổi về âm nhạc, Mỹ Anh của hiện tại cũng khác xa cô bé 12 tuổi năm nào. Nếu ngày trước cô gây chú ý bởi vẻ ngoài bầu bĩnh, trong trẻo thì hiện tại nữ ca sĩ theo đuổi hình ảnh trưởng thành và cá tính hơn. Mỹ Anh thường xuất hiện với những bộ trang phục mang hơi hướng Y2K, có lúc gợi cảm, có lúc phá cách, kết hợp với mái tóc và cách trang điểm khá đặc trưng. Sự thay đổi này từng khiến cô được chú ý như một trong những nghệ sĩ Gen Z có gu thời trang riêng.

Không chỉ có tài năng âm nhạc, Mỹ Anh còn sở hữu gu thời trang cá tính, hiện đại

Về cuộc sống, Mỹ Anh hiện đã sống riêng và tự chủ tài chính. Năm 2025 Mỹ Anh từng chia sẻ trên truyền thông rằng đã chuyển khỏi nhà bố mẹ khoảng hai năm trước, tự trả tiền thuê nhà, tự lo cuộc sống và nuôi hai chú mèo. Mỹ Anh cũng hoạt động như một nghệ sĩ indie, không ký hợp đồng với hãng đĩa và ê-kíp chỉ khoảng 4 người. Ngoài sáng tác, phối khí, cô còn tự tham gia nhiều công việc phía sau các sản phẩm của mình như hình ảnh, dựng phim.

Việc ra ở riêng cũng là một phần trong quá trình Mỹ Anh tìm cách thoát khỏi cái bóng quá lớn từ bố mẹ nổi tiếng. Cô từng thừa nhận có thời điểm bản thân bị áp lực vì luôn được gọi là "con gái Mỹ Linh", thậm chí cố chứng minh rằng mình có thể đứng độc lập đến mức kiệt sức. Sau này, Mỹ Anh cho biết cô đã thoải mái hơn với danh xưng ấy, coi bố mẹ như những người đồng nghiệp trong nghề và trân trọng việc gia đình luôn cho mình không gian để tự thử nghiệm.

Về chuyện tình cảm, Mỹ Anh cũng nhận được nhiều sự quan tâm từ cộng đồng mạng. Vào cuối năm 2025, Mỹ Anh công khai những khoảnh khắc tình cảm với bạn trai là producer Duông Drum. Đây cũng là thời điểm cả hai xác nhận mối quan hệ sau một thời gian cùng đồng hành trong các sản phẩm và sân khấu. Duông Drum cũng khá thân thiết với gia đình Mỹ Anh, từng xuất hiện trong những hình ảnh cùng cô và nhạc sĩ Anh Quân.

Mỹ Anh và bạn trai Duông Drum

Tổng hợp