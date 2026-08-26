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"Thần đồng âm nhạc nhí" một thời vừa qua đời ở tuổi 27 vì bệnh gan

| | Sống

Sao nhí từng nổi danh khắp các sân khấu âm nhạc này mắc bệnh gan nghiêm trọng từ năm 2025. Đến giữa tháng 7 vừa qua, anh đã ra đi.

Ngày 26/8, tờ Sohu đưa tin showbiz Trung Quốc vừa đón nhận tin buồn nam ca sĩ Từ Kiệt - "thần đồng âm nhạc nhí đình đám một thời" - đã qua đời ở tuổi 27. Theo gia đình, Từ Kiệt đã trút hơi thở cuối cùng vào ngày 19/7.

Trước khi mất, Từ Kiệt từng sang Thái Lan học đại học và phát triển sự nghiệp ca hát. Tuy nhiên, vào năm 2025, sức khỏe anh suy yếu, mắc bệnh gan nên phải trở về quê nhà để được cha mẹ chăm sóc. Dù được điều trị y tế trong thời gian dài, tình trạng của anh vẫn không cải thiện và cuối cùng ra đi khi tuổi đời còn rất trẻ. Theo di nguyện cuối cùng của Từ Kiệt, gia đình đã kín đáo tổ chức tang lễ cho anh vào ngày 26/7. Sau khi hậu sự hoàn tất, đến hiện tại - tức tròn hơn 1 tháng sau khi anh qua đời, người thân thông mới công bố tin buồn.

Từ Kiệt qua đời ở tuổi 27 vì bệnh gan. Ảnh: Sina.

Từ Kiệt từng là sao nhí nổi danh của showbiz Trung Quốc. Ngay từ nhỏ, anh đã gây chú ý nhờ giọng hát trong trẻo tại nhiều cuộc thi ca hát. Nam ca sĩ từng giành chức vô địch chương trình Diamond Nightclub, quán quân cuộc thi ca hát thiếu nhi Đài Loan (Trung Quốc) Tìm kiếm Tiểu Khang Ni, đồng thời giành ngôi vị quán quân tháng của Super Children’s League.

Năm 11 tuổi, Từ Kiệt từng xuất hiện trong chương trình Super Idol với vai trò PK "Ma Vương" - thí sinh thách đấu. Khi thể hiện ca khúc Vẻ Đẹp Đã Đánh Mất của Trương Thiều Hàm, cậu bé đã đạt số điểm cao nhất đêm thi và đánh bại Chu Lệ Tịnh - người sau đó trở thành quán quân mùa giải. Màn trình diễn khi ấy nhận được vô số lời khen, giám khảo gọi Từ Kiệt là "thần đồng âm nhạc", còn khán giả đặt cho cậu bé mỹ danh "Tiểu ca vương có giọng hát đẹp" và "Ngôi sao nhí có giọng ca được Chúa ban tặng".

Từ Kiệt là thần đồng âm nhạc nhí làm mưa mưa làm gió showbiz Hoa ngữ 1 thời. Ảnh: Weibo. a

Nguồn: China Times

Theo Vy Anh

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