Công an thông báo đến người dân có giao dịch chuyển khoản với nội dung sau

Vừa qua, Công an xã Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ phối hợp với Ngân hàng LPBank Chi nhánh Hạ Hòa kịp thời phát hiện, cảnh báo và ngăn chặn một vụ việc có dấu hiệu lừa đảo qua mạng xã hội với thủ đoạn giả danh người nước ngoài gửi quà, yêu cầu người nhận chuyển tiền để làm thủ tục thông quan, qua đó ngăn chặn nguy cơ người dân bị chiếm đoạt tài sản.

Theo đó, nạn nhân là bà Phạm Thị Loan, trú tại xã Hạ Hòa. Trước đó, thông qua mạng xã hội, một đối tượng tiếp cận, làm quen và thông báo có quà từ nước ngoài gửi về Việt Nam cho bà Loan Để tạo lòng tin, đối tượng đưa ra nhiều thông tin về món quà, đồng thời yêu cầu bà chuyển tiền để thực hiện thủ tục thông quan, đóng các khoản phí liên quan.

Nội dung tin nhắn đối tượng lừa đảo gửi bà Loan.

Tin tưởng thông tin được cung cấp, bà Loan đã đến Ngân hàng LPBank Chi nhánh Hạ Hòa thực hiện giao dịch chuyển 25 triệu đồng theo hướng dẫn của đối tượng. Trong quá trình giao dịch, nhận thấy có dấu hiệu bất thường, cán bộ ngân hàng đã chủ động trao đổi với Công an xã Hạ Hòa để xác minh. Qua phối hợp kiểm tra, tuyên truyền, cảnh báo, bà Loan nhận biết được dấu hiệu lừa đảo và dừng giao dịch, không tiếp tục chuyển tiền theo yêu cầu của đối tượng.

Công an xã Hạ Hòa tuyên truyền, giải thích cho bà Loan tại Ngân hàng LPBank Chi nhánh Hạ Hòa.

Thủ đoạn giả danh người nước ngoài gửi quà, sau đó yêu cầu nạn nhân chuyển tiền để “đóng thuế”, “phí thông quan”, “phí nhận quà” không mới nhưng vẫn có thể khiến người dân mất cảnh giác. Các đối tượng thường chủ động làm quen qua mạng xã hội, tạo dựng mối quan hệ và đưa ra thông tin về những món quà có giá trị để thúc đẩy nạn nhân chuyển tiền.

Cơ quan Công an khuyến cáo người dân không chuyển tiền cho người lạ khi chưa xác minh rõ danh tính, nguồn gốc và tính hợp pháp của yêu cầu. Khi nhận được thông báo về quà, tiền hoặc hàng hóa từ nước ngoài, người dân cần kiểm tra thông tin qua đơn vị vận chuyển, cơ quan chức năng hoặc ngân hàng trước khi thực hiện giao dịch.

Người dân cũng không cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng, mật khẩu, mã OTP, thông tin căn cước hoặc dữ liệu cá nhân cho người không rõ danh tính; không truy cập các đường link, mã QR hoặc cài đặt ứng dụng do đối tượng gửi. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, cần lưu giữ tin nhắn, số điện thoại, tài khoản mạng xã hội, thông tin tài khoản ngân hàng và các tài liệu liên quan để cung cấp cho cơ quan Công an, phục vụ xác minh, xử lý.

Theo Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an