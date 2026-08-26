Thái độ của Johnny Trí Nguyễn với bạn gái kém 24 tuổi bị bàn tán

Mới đây, buổi premiere bộ phim điện ảnh Hộ Linh Tráng Sĩ: Bí Ẩn Mộ Vua Đinh diễn ra tại TP.HCM với quy mô tổ chức lớn, quy tụ ê-kíp, dàn diễn viên và khách mời nổi tiếng. Giữa những màn xuất hiện trên thảm đỏ, Johnny Trí Nguyễn sánh đôi cùng bạn gái Kalli Nguyễn cũng nhanh chóng thu hút sự chú ý.

Tuy nhiên, đoạn clip ghi lại khoảnh khắc khi mới đến sự kiện của cặp đôi lại khiến dân mạng bàn luận.

Johnny Trí Nguyễn và bạn gái tại sự kiện (Nguồn: @phimholinhtrangsi)

Theo đó, Johnny Trí Nguyễn là người bước xuống trước, sau đó đứng giữ cửa để bạn gái ra khỏi xe. Sau khi Kalli Nguyễn bước xuống, nam diễn viên nhanh chóng cầm điện thoại và tiếp tục di chuyển về phía khu vực tổ chức sự kiện.

Trong lúc bạn gái đi phía sau, Johnny Trí Nguyễn vừa nhìn vào điện thoại vừa bước đi, không dừng lại chờ hay có những cử chỉ thân mật như nắm tay, khoác tay. Chính chuỗi hành động này nhận về ý kiến trái chiều.

Một số cư dân mạng cho rằng Johnny Trí Nguyễn có phần hờ hững với bạn gái, để Kalli Nguyễn phải đi theo phía sau: “Để ý anh Trí chưa bao giờ chủ động với bạn gái. Kiểu lạnh lùng đến mức quên nàng, “Hơi thiếu tinh tế với phụ nữ”, “Cảm thấy ông này cứ hờ hững kiểu gì vậy, bạn gái cứ lẽo đẽo theo sau á”,...

Johnny Trí Nguyễn đi trước, Kalli Nguyễn theo sau

Phản ứng của cư dân mạng (Ảnh chụp màn hình)

Ngược lại, nhiều người cho rằng chỉ từ vài giây di chuyển tại một sự kiện đông người thì khó có thể đưa ra nhận xét về cách một cặp đôi đối xử với nhau. Việc xuất hiện cùng nhau đã là một sự đồng hành rõ ràng, còn chuyện có nắm tay hay liên tục tương tác trước ống kính hay không lại là lựa chọn riêng của mỗi người.

“Giữ khoảng cách như vậy là đúng rồi, xuất hiện cùng nhau là ngầm công khai còn chỗ sự kiện đông người nên như vậy. Vì chị kia cũng không phải nghệ sĩ”, một cư dân mạng bày tỏ.

Thực tế, khoảnh khắc này cũng chỉ diễn ra trong vài giây ngắn ngủi. Sau đó, khi đã vào trong sự kiện, Kalli Nguyễn khoác tay Johnny Trí Nguyễn tình cảm. Đặc biệt, Kalli còn được nhận xét là tinh tế khi chủ động đứng giãn ra để fan được chụp ảnh, xin chữ ký của Johnny Trí Nguyễn được tự nhiên hơn.

Ban đầu cặp đôi khoác tay nhưng Kalli Nguyễn đã chủ động né ra để Johnny Trí Nguyễn chụp ảnh với fan (Ảnh cắt từ clip/ Đi Soi Sao Đi)

Kalli Nguyễn, tên thật là Nguyễn Khánh Linh, sinh năm 1998. Cô từng là hot girl Sài thành được biết đến trên mạng xã hội nhờ ngoại hình nổi bật và phong cách mang màu sắc nghệ thuật. Hiện tại, Kalli là chủ một thương hiệu nến thơm tại TP.HCM, đồng thời theo đuổi đam mê hội họa.

Bên cạnh đời sống cá nhân, Kalli Nguyễn cũng được chú ý bởi visual với gương mặt thanh tú và thần thái cuốn hút. Cô từng được một số trang báo Trung Quốc nhắc đến với danh xưng “nữ thần dương cầm”, gắn với hình ảnh nhẹ nhàng, nữ tính.

Kalli Nguyễn (Ảnh: FBNV)

Trong khi đó, Johnny Trí Nguyễn có tên đầy đủ là Nguyễn Chánh Minh Trí, sinh năm 1974, là cái tên quen thuộc với khán giả yêu thích phim hành động Việt Nam. Anh từng được xem là một trong những ngôi sao võ thuật ăn khách của màn ảnh Việt nhờ ngoại hình nam tính, phong độ cùng khả năng võ thuật. Anh để lại ấn tượng qua hàng loạt dự án như Dòng Máu Anh Hùng, Nụ Hôn Thần Chết, Bẫy Rồng, Tèo Em,...

Những năm gần đây, Johnny Trí Nguyễn sống kín tiếng hơn, chủ yếu dành thời gian cho võ thuật và tham gia các hoạt động cộng đồng. Dù đã bước sang tuổi trung niên, nam diễn viên vẫn duy trì cường độ tập luyện cao với nhiều bộ môn như võ thuật, bóng rổ, cưỡi ngựa, bơi lội hay bắn súng.

Gần đây, anh tiếp tục gây chú ý khi trở lại với điện ảnh qua dự án Hộ Linh Tráng Sĩ: Bí Ẩn Mộ Vua Đinh, đảm nhận vai trò diễn viên, chỉ đạo hành động và tham gia tuyển chọn một số vai diễn cho phim.