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Công an xác minh giao dịch 260.000.000 đồng của Nguyễn Thị Mai SN 1989 chuyển vào tài khoản Vietcombank 0451000235xxx

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Ngay sau khi tiếp nhận, Công an xã Chí Minh đã áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để xác minh và xác định công dân là chủ tài khoản nhận số tiền 260 triệu đồng.

Ngày 23/8 vừa qua, Công an xã Chí Minh, tỉnh Hưng Yên nhận được đơn trình báo của chị Nguyễn Thị Mai (SN 1989 trú tại phường Hà Đông, TPHà Nội). Chị cho biết do sơ suất cá nhân nên đã chuyển nhầm số tiền 260 triệu đồng, vào số tài khoản 0451000235xxx mở tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Vietcombank với chủ tài khoản là chị Nguyễn Hương Quyến.

Ngày sau khi tiếp nhận, Công an xã Chí Minh đã áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để xác minh và xác định có công dân tên Nguyễn Hương Quyến (SN 1977 trú tại xã Chí Minh, tỉnh Hưng Yên). Công an xã đã gửi giấy mời công dân Nguyễn Hương Quyến là chủ tải khoản nhận tiền chuyển nhầm để làm việc.

Đến sáng ngày 24/8, tại trụ sở Công an xã, chị Nguyễn Thị Mai cùng chị Nguyễn Hương Quyến đã gặp mặt, xác nhận đúng số tài khoản và số tiền chuyển nhầm là 260.000.000 đồng. Chị Quyến đã rút số tiền trên và đưa lại trực tiếp cho chủ nhân.

ảnh 1 Công dân nhận lại tiền chuyển nhầm. Ảnh: Công an tỉnh Hưng Yên

Ngay khi nhận lại số tiền chuyển nhầm, chị Nguyễn Thị Mai đã gửi lời cảm ơn đến chị Quyến và tập thể lãnh đạo, cán bộ chiến sỹ Công an xã Chí Minh đã giúp đỡ tìm lại được số tiền chuyển nhầm trên.

Công an xã Chí Minh cũng biểu dương gương người tốt việc tốt, hành động trung thực của chị Quyến, góp phần lan tỏa tinh thần sống đẹp và ý thức trách nhiệm trong cộng đồng, thể hiện văn hóa ứng xử đáng trân trọng trong xã hội.

Qua các vụ việc chuyển khoản nhầm tương tự như trên, cơ quan Công an khuyến cáo người dân cũng cần đặc biệt chú ý khi giao dịch tiền qua tài khoản ngân hàng. Người dân cần kiểm tra kỹ thông tin người nhận, số tài khoản và nội dung giao dịch trước khi thực hiện các giao dịch chuyển tiền, nhất là đối với những khoản tiền có giá trị lớn, nhằm hạn chế những sự cố đáng tiếc có thể xảy ra.

Theo Cổng TTĐT Công an tỉnh Hưng Yên

Đinh Anh

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