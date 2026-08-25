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Công an xác minh giao dịch 8.780.000 đồng trong tài khoản của Nguyễn Viết Bảo SN 2011: Vũ Văn Hải được liên hệ làm việc

| | Sống

Sau khi tiếp nhận thông tin trên, Công an xã Thượng Long khẩn trương xác minh giao dịch, làm rõ chủ tài khoản đã chuyển khoản cho thanh niên này.

Ngày 23/8 vừa qua, Công an xã Thượng Long, tỉnh Phú Thọ tiếp nhận trình báo từ em Nguyễn Viết Bảo (SN 2011, trú tại thôn Nga Hoàng, xã Thượng Long). Việt Bảo cho biết tài khoản ngân hàng của mình bất ngờ nhận được số tiền 8.780.000 đồng từ một tài khoản không quen biết, vì thế mong muốn được hỗ trợ xác minh nhằm trả lại người chuyển nhầm.

Sau khi tiếp nhận thông tin trên, Công an xã Thượng Long khẩn trương xác minh giao dịch, làm rõ chủ tài khoản đã chuyển số tiền trên. Qua rà soát, lực lượng Công an xác định người chuyển nhầm là anh Vũ Văn Hải (SN 1984, đăng ký thường trú tại phường Hà Đông, thành phố Hà Nội).

Nắm rõ thông tin, Công an xã Thượng Long đã chủ động liên hệ với anh Hải để thông báo vụ việc, đồng thời hướng dẫn, hỗ trợ các bên thực hiện việc trao trả tài sản theo quy định. Tại trụ sở Công an xã, em Nguyễn Viết Bảo đã chuyển trả đầy đủ số tiền 8.780.000 đồng cho anh Vũ Văn Hải. Nhận lại số tiền chuyển nhầm, anh Hải bày tỏ sự cảm ơn đối với em Bảo và Công an xã Thượng Long đã kịp thời xác minh, hỗ trợ giải quyết vụ việc.

Công an xã Thượng Long hỗ trợ trao trả gần 9 triệu đồng cho công dân chuyển khoản nhầm. Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ

Qua sự việc trên, Cơ quan Công an khuyến cáo người dân khi chuyển nhầm tiền cần liên hệ ngay với ngân hàng hoặc cơ quan Công an để được hướng dẫn, hỗ trợ; trường hợp nhận được tiền do người khác chuyển nhầm cần chủ động trình báo và phối hợp trao trả, không tự ý sử dụng số tiền khi chưa xác định rõ nguồn gốc.

Theo Cổng TTĐT Công an tỉnh Phú Thọ


Đinh Anh

Đời sống pháp luật

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