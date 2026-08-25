Ung thư không tái phát suốt 5 năm sau khi thường xuyên ăn 2 món này

Muốn phòng ngừa và giảm nguy cơ ung thư, chế độ ăn uống đóng vai trò rất quan trọng. Chuyên gia dinh dưỡng Lưu Di Lý, Trung Quốc, mới đây cho biết một bệnh nhân ung thư đại trực tràng giai đoạn 1 sau khi phẫu thuật cắt bỏ khối u đã tích cực thay đổi chế độ ăn và lối sống. Dưới sự chăm sóc kỹ lưỡng của con gái, ông duy trì bữa sáng gồm sữa đậu nành không đường và khoai lang tím khoảng 5 ngày mỗi tuần. Sau 5 năm theo dõi, bệnh không tái phát và tình trạng đường ruột được bác sĩ đánh giá tốt.

Theo chuyên gia, isoflavone trong đậu nành và anthocyanin trong khoai lang tím là những hợp chất có thể góp phần hỗ trợ sức khỏe đường ruột. Bên cạnh đó, vitamin C, vitamin A và isothiocyanate cũng là những dưỡng chất và hợp chất thực vật đáng chú ý trong chế độ ăn nhằm giảm nguy cơ ung thư.

Isoflavone từ đậu nành

Chuyên gia dinh dưỡng Lưu Di Lý chia sẻ trong chương trình Health 2.0 về bệnh nhân ung thư đại trực tràng giai đoạn 1 kể trên. Sau khi phẫu thuật loại bỏ khối u, người này duy trì chế độ ăn lành mạnh và thay đổi các thói quen sinh hoạt, sau 5 năm không ghi nhận tái phát.

Trong đó, bữa sáng là một phần được gia đình đặc biệt chú trọng. Con gái ông thường chuẩn bị hai món chính: sữa đậu nành không đường, giàu isoflavone, và khoai lang tím do chính cô trồng.

Khoảng 5 ngày mỗi tuần, bệnh nhân ăn sáng với sữa đậu nành không đường và khoai lang tím. Đồng thời, ông tăng cường rau củ, trái cây và điều chỉnh lối sống. Trong những lần tái khám sau đó, bác sĩ đánh giá tình trạng đường ruột của ông được duy trì tốt. Sau 5 năm theo dõi, bệnh không tái phát.

Khoảng 5 ngày mỗi tuần, bệnh nhân ăn sáng với sữa đậu nành không đường và khoai lang tím. (Ảnh minh họa: Charlotte Lake)

Theo chuyên gia Lưu Di Lý, anthocyanin trong khoai lang tím và isoflavone trong các sản phẩm từ đậu nành là những hợp chất thực vật có thể được đưa vào chế độ ăn hằng ngày. Ngoài sữa đậu nành không đường, bạn cũng có thể lựa chọn các thực phẩm từ đậu nành như đậu phụ.

Vitamin C

Bên cạnh isoflavone, chuyên gia cho rằng vitamin C cũng là một dưỡng chất quan trọng. Hiện nay, nhiều người thường xuyên ăn các loại thịt chế biến sẵn như giăm bông, xúc xích, thịt xông khói hay chà bông. Một số loại thịt chế biến có chứa nitrit. Trong những điều kiện nhất định, nitrit có thể phản ứng với các amin để tạo thành nitrosamine – nhóm hợp chất mà một số chất trong đó được xác định có khả năng gây ung thư. Vitamin C có thể tham gia ức chế quá trình hình thành nitrosamine trong một số điều kiện.

Ớt chuông, các loại quả họ cam quýt và kiwi là những thực phẩm giàu vitamin C có thể bổ sung vào chế độ ăn.

Vitamin A

Theo Lưu Di Lý, vitamin A có vai trò quan trọng đối với sức khỏe của các mô và niêm mạc. Người bệnh ung thư sau phẫu thuật, khi đã có thể ăn uống trở lại theo chỉ định, có thể bổ sung đa dạng thực phẩm giàu các dưỡng chất liên quan trong khuôn khổ một chế độ ăn cân bằng, chẳng hạn như khoai lang tím, cà chua và bí đỏ.

Khoai lang tím có thể trở thành một phần của chế độ ăn cân bằng. (Ảnh minh họa: Getty)

Isothiocyanate

Chuyên gia cũng nhắc đến isothiocyanate, một nhóm hợp chất thực vật được nghiên cứu về tiềm năng hỗ trợ phòng ngừa ung thư. Các loại rau thuộc họ cải chứa nhiều hợp chất thực vật khác nhau và là lựa chọn dễ bổ sung vào bữa ăn hằng ngày.

Một số thực phẩm có thể luân phiên sử dụng gồm cải thìa, bắp cải, củ cải trắng và các loại rau cải. Việc đa dạng các loại rau giúp tăng lượng rau củ trong khẩu phần và cung cấp nhiều nhóm dưỡng chất khác nhau.