"Thần đồng âm nhạc" Xuân Mai làm nail mưu sinh ở tuổi 30

Xuân Mai chia sẻ hình ảnh và video về các con trên fanpage, nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả. Nhiều người bày tỏ sự xúc động khi vẫn nhớ đến hình ảnh thần đồng ca hát ngày nào.

Chia sẻ với Ngôi sao, Xuân Mai cho biết hiện tại cô không còn làm ở ngân hàng mà chuyển hẳn sang nghề nail tại bang Ohio, Mỹ. Cô cùng chồng làm thuê cho một tiệm nail, bản thân cô ngoài làm móng còn nhận thêm nối mi để tăng thu nhập.

Xuân Mai hiện đang sống cùng gia đình tại Mỹ, mưu sinh bằng nghề làm nail

Theo Xuân Mai, vì lương ngân hàng không nhiều, nên trước đây cô phải làm nail vào cuối tuần để lo cho các con. Kinh tế ngày càng khó khăn nên vợ chồng quyết định chuyển hẳn sang nghề nail

Hiện tại, Xuân Mai và chồng có ba con Bean (10 tuổi), Bo (8 tuổi) và Nu (7 tuổi). Gia đình Xuân Mai sống cùng mẹ cô. Nhờ sự giúp đỡ của mẹ, vợ chồng cô an tâm đi làm, còn lúc rảnh rỗi, cả nhà thường cùng nhau đi dã ngoại, cắm trại. Dù sinh liền ba con trong ba năm, nữ ca sĩ không quá áp lực về tinh thần vì luôn có sự hỗ trợ của mẹ và chồng, nhưng gánh nặng kinh tế là điều khiến vợ chồng cô phải nỗ lực mỗi ngày.

Để cải thiện thu nhập, ngoài công việc chính, Xuân Mai hoạt động lại fanpage và thử sức với TikTok. Giọng ca sinh năm 1995 hy vọng một ngày nào đó, khi kinh tế ổn định hơn, cô có thể trở lại với âm nhạc.

"Thần đồng âm nhạc" một thời chia sẻ hình ảnh bình yên của các con

Xuân Mai sinh năm 1995 tại TP.HCM, là con gái của nghệ sĩ guitar Tuấn Cảnh. Ngay từ nhỏ, cô đã bộc lộ năng khiếu nghệ thuật và được gia đình định hướng theo con đường ca hát.

Năm 2 tuổi, Xuân Mai đã phát hành băng đĩa đầu tiên. Đến năm 5 tuổi, tên tuổi cô bé phủ sóng khắp cả nước với những ca khúc thiếu nhi quen thuộc như Con cò bé bé, Cháu lên ba, Cái Bống, Ba bà đi bán lợn con… Trong giai đoạn hoàng kim, Xuân Mai phát hành hơn 30 album ca nhạc, hàng trăm MV. Thời ấy, dường như gia đình nào có trẻ nhỏ cũng đều có băng đĩa của Xuân Mai.

Tuy nhiên, sự nghiệp ca hát của Xuân Mai gián đoạn khi cô cùng mẹ sang Mỹ định cư năm 2002. Tại đây, vì điều kiện không cho phép, cô không tiếp tục hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp. Dù từng thử sức trong vài dự án phim và ca hát tại hải ngoại, nhưng cô không thể quay lại với hào quang thuở bé.

Xuân Mai đi hát từ năm 2 tuổi và sớm nổi tiếng

Từ “thần đồng âm nhạc” được săn đón tại Việt Nam, Xuân Mai giờ trở thành một phụ nữ bình dị ở Mỹ, gắn bó với tiệm nail và mái ấm nhỏ. Nhưng với khán giả Việt, cái tên Xuân Mai vẫn luôn gợi nhắc cả một tuổi thơ tươi đẹp cùng niềm mong chờ một ngày cô cất giọng hát trở lại.