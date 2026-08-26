Volvo Car Việt Nam mang đêm nhạc nghệ thuật giàu cảm xúc tới Phú Thọ

Sau chuỗi âm nhạc để lại nhiều dư âm khó quên, ngày 20/08/2026, Volvo Car Việt Nam tiếp tục tổ chức đêm nhạc "Beat of Hope. Beat of Life" tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Phú Thọ - điểm dừng chân tiếp theo trong hành trình nghệ thuật mà thương hiệu dành riêng để tri ân các y bác sĩ, cán bộ nhân viên y tế, lần này là đội ngũ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ. Từ đầu năm 2025 đến nay, "Beat of Hope. Beat of Life" đã đi qua nhiều tỉnh thành trên khắp cả nước bao gồm Hà Nội, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương , và giờ đây là tỉnh Phú Thọ - cột mốc mới trong chuỗi đêm nhạc mang đậm dấu ấn nhân văn.

Chương trình đã trở thành một điểm hẹn thường niên được mong đợi, nơi Volvo không chỉ xuất hiện một lần, mà quay trở lại, lắng nghe, và tiếp tục đồng hành.

Sự đồng điệu giữa hai sứ mệnh

Trong suốt gần một thế kỷ, mọi phát kiến của Volvo Cars luôn khởi nguồn từ triết lý kiên định: lấy con người làm trung tâm. Điều đó tạo nên sợi dây kết nối sâu sắc với sứ mệnh của đội ngũ y tế. Dù bảo vệ sự an toàn bằng tư duy kỹ thuật hay gìn giữ sự sống bằng y đức chuyên môn, hai hành trình vẫn luôn giao nhau ở một điểm chung: sự trân quý từng nhịp sống.

Đêm nhạc "Beat of Hope. Beat of Life" là cách Volvo gửi đi lời tri ân thông qua nghệ thuật, không phô trương, mà bằng không gian âm nhạc để những người vốn luôn chăm sóc người khác có cơ hội được lắng nghe, được thả lỏng và được tận hưởng cho riêng mình.

Không gian nghệ thuật Scandinavian: Đánh thức giác quan bằng sự tĩnh tại

Thấu hiểu những áp lực vô hình và nhịp làm việc đặc thù của đội ngũ y tế, sân khấu tại Phú Thọ được Volvo kiến tạo dựa trên tinh thần tối giản thuần chất Bắc Âu. Thiết kế lấy sự tĩnh tại làm tuyên ngôn - sự đối lập có chủ đích với nhịp sống thường nhật. Sự kết hợp nguyên bản giữa ánh sáng vàng ấm và sự tiết chế tinh tế trong không gian mở ra một hành trình thưởng thức trọn vẹn, nơi cảm xúc được thăng hoa. Ở đó, âm nhạc không chỉ để nghe, mà để thả lỏng tâm trí và tái tạo năng lượng.

Đêm nhạc được dệt nên từ những chương đầy rung cảm: Vì những người yêu thương; Vì cuộc sống, và Thắp sáng những giá trị ý nghĩa. Hòa giọng trong đêm nhạc là những tri kỷ âm nhạc đã gắn bó cùng Volvo qua nhiều chặng hành trình: giọng ca vượt thời gian Diva Mỹ Linh, tiếng hát nồng nàn sâu lắng của ca sỹ Lê Hiếu, cùng các nghệ sỹ giàu nội lực khác. Mỗi tiết mục không đơn thuần là một màn trình diễn, mà là một lời tự sự chân thành gửi đến đội ngũ y bác sĩ, cán bộ y tế Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ.

Một hành trình đẹp vẫn đang tiếp diễn

Đêm nhạc tại Phú Thọ là cột mốc tiếp theo trong chuỗi hành trình nghệ thuật ý nghĩa mà Volvo Car Việt Nam đã lan tỏa xuyên suốt từ năm 2025 đến nay tại nhiều tỉnh thành trên khắp cả nước. "Beat of Hope. Beat of Life" không chỉ đơn thuần là một lời cảm ơn, mà đã trở thành một điểm hẹn, nơi Volvo gửi sự trân trọng đến những người hùng thầm lặng ngành y - với một lời cam kết rằng hành trình này sẽ còn tiếp tục lan tỏa xa hơn nữa.

Lấy cảm hứng từ thông điệp "Drive. Life – Lái an toàn. Sống trọn vẹn", Volvo tin rằng an toàn không phải là đích đến, mà là nền tảng vững chắc để mỗi người được sống tự do, khám phá và tận hưởng trọn vẹn mọi phút giây bên người thân yêu.

Thông tin chương trình:

Chủ đề: Đêm nhạc nghệ thuật "Beat of Hope. Beat of Life"

Thời gian: 19:30 – 21:30, thứ Năm, ngày 20/08/2026

Địa điểm: Trung tâm Hội nghị tỉnh Phú Thọ – Phường Thanh Miếu, Thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

