Học phí từ 1,8 đến 3 triệu đồng đã có thể theo học tại những trường tư thục này ở TP.HCM: Chi phí dễ thở, chất lượng thế nào?

Không phải trường tư thục nào cũng có mức học phí cao. Với mức học phí khoảng 1,8-3 triệu đồng/tháng, phụ huynh đã có thể tham khảo một số trường ngoài công lập có tổ chức học 2 buổi/ngày, bán trú hoặc nội trú.

1. THCS và THPT Lạc Hồng – học phí 2,2 triệu đồng/tháng

THCS và THPT Lạc Hồng có địa chỉ 2276/5 Quốc lộ 1A, Phường Trung Mỹ Tây, Quận 12 (Cũ). Đây là trường tư thục, tổ chức học 2 buổi/ngày, đồng thời có các hình thức bán trú và nội trú.

Mức học phí được công bố là 2.200.000 đồng/tháng.

Nhà trường có phòng thí nghiệm, phòng vi tính, phòng học có máy lạnh, phòng ngủ trưa, xe đưa rước và sân thể thao ngoài trời. Bên cạnh chương trình học, học sinh còn có thể tham gia các chương trình âm nhạc, lễ hội hằng năm và các câu lạc bộ trong trường. Trường cũng có chính sách học bổng, tổ chức bán trú và chương trình Tin học quốc tế.

Trường có chương trình tăng cường tiếng Anh.

2. THCS và THPT Mỹ Việt – học phí hơn 3 triệu đồng/tháng

THCS và THPT Mỹ Việt (95 Phan Văn Hớn, Phường Tân Thới Nhất, Quận 12) là trường tư thục, tổ chức học 2 buổi/ngày, có cả hình thức nội trú và bán trú. Mức học phí được cung cấp là 3.018.000 đồng/tháng, tức nhỉnh hơn mốc 3 triệu đồng.

Về cơ sở vật chất, trường có phòng vi tính và phòng học có máy lạnh.

3. THCS và THPT Nguyễn Tri Phương – bán trú 3,24 triệu đồng/tháng

THCS và THPT Nguyễn Tri Phương (112/48 Bùi Quang Là, phường An Hội Tây) tổ chức bán trú cho 100% học sinh, đồng thời có hình thức nội trú.

Mức phí bán trú được cung cấp là 3.240.000 đồng/tháng, còn nội trú là 5.940.000 đồng/tháng.

Do đó, nếu xét riêng nhóm học phí khoảng 1,7-3 triệu đồng/tháng thì trường này đã vượt mức 3 triệu đồng, nhưng vẫn là một lựa chọn đáng tham khảo đối với phụ huynh quan tâm mô hình bán trú, nội trú. Trường có phòng thí nghiệm, phòng vi tính, phòng học có máy lạnh, phòng ngủ trưa, xe đưa rước và sân thể thao ngoài trời.

Ngoài ra, học sinh có thể tham gia các chương trình ngoại khóa ngoài thành phố, chương trình âm nhạc, lễ hội hằng năm và các câu lạc bộ trong trường. Nhà trường cũng có học bổng, phòng STEM, chương trình bán trú và Tin học quốc tế.

4. THCS và THPT Hoa Lư – học phí 1,8 triệu đồng/tháng

Trong danh sách này, THCS và THPT Hoa Lư (201 Phan Văn Hớn, Phường Tân Thới Nhất, Quận 12 cũ) có mức học phí khá thấp, ở mức 1.800.000 đồng/tháng. Đây là trường tư thục, tổ chức học 2 buổi/ngày, có các hình thức nội trú và bán trú.

Trường có phòng thí nghiệm, phòng vi tính, phòng học có máy lạnh và phòng ngủ trưa. Học sinh cũng được tham gia các chương trình ngoại khóa ngoài thành phố, chương trình âm nhạc, lễ hội hằng năm và các câu lạc bộ trong trường.

Theo thông tin được cung cấp, tổng chi phí trên chưa bao gồm tiền ăn và tiền quản lý; mức học phí này không thay đổi trong suốt cả năm học.

5. THCS và THPT Nguyễn Khuyến – học phí 3,62 triệu đồng/tháng

THCS và THPT Nguyễn Khuyến (327 Quốc lộ 13, đường số 3, Khu phố 31, Phường Hiệp Bình) là trường tư thục, học 2 buổi/ngày, có cả nội trú và bán trú.

Ảnh: Fanpage nhà trường

Mức học phí được cung cấp là 3.620.000 đồng/tháng. Trường có phòng thí nghiệm, phòng ngủ trưa, xe đưa rước và sân thể thao ngoài trời.

Ngoài ra, học sinh có thể tham gia các chương trình ngoại khóa ngoài thành phố, chương trình âm nhạc, lễ hội hằng năm và các câu lạc bộ trong nhà trường.

6. THCS và THPT Nhân Văn – học phí 3,4 triệu đồng/tháng

THCS và THPT Nhân Văn (17 Sơn Kỳ, Phường Tân Sơn Nhì) cũng là trường tư thục, tổ chức học 2 buổi/ngày, có nội trú và bán trú.

Mức học phí được cung cấp là 3.400.000 đồng/tháng.

Về cơ sở vật chất, trường có phòng thí nghiệm, phòng vi tính, phòng học có máy lạnh, phòng ngủ trưa và xe đưa rước. Học sinh còn có thể tham gia các chương trình ngoại khóa ngoài thành phố, chương trình âm nhạc, lễ hội hằng năm và các câu lạc bộ trong trường.

7. THCS và THPT Hai Bà Trưng – học phí 2,9 triệu đồng/tháng

THCS và THPT Hai Bà Trưng (51/4 Nguyễn Thị Nhỏ, Phường Tân Hòa) có mức học phí 2.900.000 đồng/tháng.

Đây là trường tư thục, tổ chức học 2 buổi/ngày, có hình thức nội trú và bán trú.

Trường có phòng thí nghiệm, phòng vi tính, phòng học có máy lạnh, phòng ngủ trưa và sân thể thao ngoài trời. Bên cạnh đó là các chương trình ngoại khóa ngoài thành phố, âm nhạc, lễ hội hằng năm và các câu lạc bộ trong trường. Trường cũng có học bổng, phòng STEM, chương trình bán trú và Tin học quốc tế.

8. THCS và THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm – học phí 3,08 triệu đồng/tháng

THCS và THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm (28-30 Ngô Quyền, Phường An Đông) có mức học phí 3.080.000 đồng/tháng.

Trường tư thục tổ chức học 2 buổi/ngày và có 3 chế độ học: 2 buổi, bán trú và bán nội trú.

Cơ sở vật chất gồm phòng thí nghiệm, phòng vi tính, phòng học có máy lạnh, phòng ngủ trưa và sân thể thao ngoài trời. Trường cũng tổ chức các chương trình ngoại khóa ngoài thành phố, âm nhạc, lễ hội hằng năm, các câu lạc bộ trong nhà trường và có học bổng.

9. TH, THCS và THPT Hòa Bình – học phí 2,5 triệu đồng/tháng

TH, THCS và THPT Hòa Bình (152 Nguyễn Duy Dương, Phường 3, Quận 10) là trường tư thục, tổ chức học 2 buổi/ngày và có hình thức bán trú.

Mức học phí được cung cấp là 2.500.000 đồng/tháng.

10. TH, THCS và THPT Chu Văn An – học phí từ 2,2 triệu đồng/tháng

TH, THCS và THPT Chu Văn An (07 Đường số 1, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân) là trường ngoài công lập. Trường tổ chức học 2 buổi/ngày và có các loại hình học tập gồm nội trú, bán trú và 2 buổi.

Mức học phí được cung cấp từ 2.200.000 đồng/tháng cho lớp 10.

Về cơ sở vật chất, trường có phòng thí nghiệm, phòng vi tính, phòng học có máy lạnh, phòng ngủ trưa và sân thể thao ngoài trời. Học sinh cũng có thể tham gia các chương trình ngoại khóa ngoài thành phố, âm nhạc, lễ hội hằng năm và các câu lạc bộ trong trường.

Nhìn vào danh sách trên có thể thấy, với mức học phí khoảng 1,8-3 triệu đồng/tháng, phụ huynh đã có khá nhiều lựa chọn trường tư thục, ngoài công lập với các mô hình học tập khác nhau.

Tuy nhiên, phụ huynh cũng cần lưu ý rằng học phí không đồng nghĩa với tổng chi phí phải đóng mỗi tháng. Chẳng hạn, thông tin của THCS và THPT Hoa Lư cho biết tổng chi phí chưa bao gồm tiền ăn và tiền quản lý. Với những trường có bán trú, nội trú, xe đưa rước hoặc các chương trình bổ sung, phụ huynh cũng cần tìm hiểu cụ thể từng khoản trước khi lựa chọn.

Vì vậy, nếu đang tìm trường tư thục với ngân sách vừa phải, phụ huynh có thể lấy mức học phí làm tiêu chí ban đầu, sau đó tiếp tục so sánh về hình thức học 2 buổi, bán trú hay nội trú, cơ sở vật chất và các chương trình mà nhà trường cung cấp để tìm phương án phù hợp với nhu cầu của gia đình.