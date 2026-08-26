Ăn kiểu này, người đàn ông 40 tuổi trút bỏ 30kg mỡ thừa, thoát cảnh tiểu đường và nguy cơ chạy thận

40 tuổi, anh Zhuo Xinyuan (Trung Quốc) từng nhiều năm làm biên kịch cho một nhà hát múa rối. Do đặc thù công việc sáng tác nghệ thuật thường xuyên phải thức đêm chạy hạn chót kịch bản, lối sống của anh vô cùng thất thường. Anh biết rõ bản thân bị béo phì nghiêm trọng từ thời trung học khi nặng gần 100kg và đỉnh điểm lên tới 135kg. Anh từng tốn không ít tiền mua các sản phẩm giảm cân nhưng đều thất bại nên đành buông xuôi.

Để duy trì sự tỉnh táo trong những đêm làm việc căng thẳng, vật bất ly thân trên bàn của anh là thùng cà phê đóng hộp có đường. Anh nạp từ 7 đến 8 lon mỗi ngày, uống thay cho nước lọc mà không hề hay biết căn bệnh tiểu đường đã âm thầm tiến triển bên trong cơ thể, thận cũng bị tổn thương.

Ảnh minh họa

Thế nhưng, mọi thứ bắt đầu thay đổi sau biến cố khủng khiếp của gia đình: sự ra đi đau đớn của người cha.

Cha anh Zhuo mắc bệnh tiểu đường nặng nhưng cố chấp từ chối dùng thuốc. Anh phải chứng kiến đấng sinh thành quằn quại chạy thận nhân tạo, ngón chân thâm đen hoại tử phải cắt cụt dần và vết thương dài tới 17cm ở mông viêm loét kéo dài cho đến khi tử vong ở tuổi 63.

Nỗi đau mất cha chưa nguôi thì cơ thể anh Zhuo bắt đầu phát ra tín hiệu báo động. Trong một lần đang lái xe, anh đột ngột bị chuột rút ở chân kèm theo hiện tượng mắt mờ nhòe. Đến lúc này anh mới đi kiểm tra và bàng hoàng nhận kết quả đường huyết ngẫu nhiên chạm ngưỡng 299 mg/dL. Tức là anh mắc bệnh tiểu đường, giống cha.

Đến khám tại phòng khám của bác sĩ Yu Neng-jun (Đài Loan, Trung Quốc) ghi nhận anh Zhuo nặng 120kg, chỉ số HbA1c cao tới 11,7% (gần gấp đôi mức bình thường). Ám ảnh về viễn cảnh phải chạy thận và cắt cụt chi giống hệt cha mình, anh quyết tâm làm theo lời khuyên của bác sĩ để lấy lại sức khỏe.

Ảnh minh họa

Dưới sự hướng dẫn chuyên môn, anh bắt đầu dùng thuốc kết hợp thực hiện triệt để phương pháp kiểm soát chế độ ăn 133 ít đường. Bác sĩ Yu Neng-jun nhấn mạnh: "Tiểu đường không phải là bản án chung thân bắt người bệnh phải kiêng khem khổ sở đến suy nhược. Chìa khóa nằm ở việc hiểu đúng bản chất khẩu phần ăn để kiểm soát nhịp tiết insulin của tuyến tụy chứ không phải nhịn ăn vô lối".

Phương pháp 133 mà anh Zhuo làm theo được thiết lập cấu trúc đĩa ăn rất rõ ràng:

- 1 phần tinh bột (khoảng 1/4 bát cơm): Ưu tiên các loại hạt toàn phần, hạn chế tối đa tinh bột chế biến sâu.

- 3 phần rau củ (khoảng 1,5 bát rau chín): Cung cấp dồi dào chất xơ để tạo màng đệm sinh học trong ruột.

- 3 phần đạm (khoảng bằng lòng bàn tay thịt, cá, trứng, đậu): Duy trì khối lượng cơ bắp và ổn định cảm giác no.

Chuyên gia dinh dưỡng Li Yongyan (Đài Loan, Trung Quốc) phân tích sâu hơn về chế độ ăn này và ca bệnh của anh Zhuo như sau: "Việc nạp 3 phần rau trước khi ăn tinh bột giúp tạo ra lớp lưới chất xơ cản trở tốc độ hấp thu đường vào máu. Ngược lại, thói quen nạp đường dạng lỏng như cà phê ngọt khiến lượng đường xộc thẳng vào hệ tuần hoàn. Lượng đường tăng đột ngột buộc tuyến tụy tiết lượng lớn insulin để hạ đường huyết, lâu dần khiến tuyến tụy quá tải, dẫn đến kháng insulin, biến chứng suy thận và tiểu đường".

Nhờ chế độ ăn 133 và sự kiên trì, đốc thúc từ bác sĩ, người đàn ông 40 tuổi này đã từ bỏ hoàn toàn các loại đồ uống có đường, chuyển sang uống cà phê đen không đường. Tuy nhiên, anh cho rằng mình không thích và không có nhiều thời gian tập luyện nên chỉ kết hợp với các bài vận động nhẹ nhàng, đi ngủ sớm hơn.

Sau 15 tháng, chính anh Zhuo cũng phải ngạc nhiên bởi chuỗi kết quả nhận được:

- Trút bỏ 30kg mỡ thừa: Cân nặng giảm sâu giúp cơ thể nhẹ nhõm, tỷ lệ mỡ cơ thể giảm mạnh từ 46% xuống còn 34%.

- Kiểm soát đường huyết tốt: Chỉ số HbA1c hạ từ mức nguy hiểm 11,7% xuống còn 5,2%, đạt ngưỡng an toàn của người khỏe mạnh và thoát hoàn toàn nguy cơ chạy thận.

- Tinh thần tươi trẻ và làn da cải thiện: Cơ thể không còn mệt mỏi ủ rũ, tinh thần tỉnh táo hơn, da mặt bớt sạm và tình trạng da đầu bóng dầu dữ dội trước đây cũng biến mất.

- Sự thay đổi về mái tóc: Mái tóc xoăn tưởng "bẩm sinh" của anh tự động duỗi thẳng mượt một cách khó tin sau khi lượng mỡ thừa và các chỉ số chuyển hóa trở về mức chuẩn.

- Tiết kiệm chi phí vô ích: Anh hoàn toàn từ bỏ được thói quen tốn vô số tiền cho các loại thực phẩm chức năng giảm cân không hiệu quả trước đây để quay về với lối sống lành mạnh.

Dù chế độ 133 mang lại hiệu quả vượt trội trong việc kiểm soát đường huyết và cân nặng, Bác sĩ Yu Neng-jun đưa ra lời khuyên cẩn trọng như sau: "Phương pháp 133 cắt giảm đáng kể lượng carbohydrate so với thói quen ăn uống thông thường. Những trường hợp như phụ nữ mang thai, trẻ em đang độ tuổi phát triển, người suy dinh dưỡng nặng hoặc bệnh nhân suy thận mạn giai đoạn muộn tuyệt đối không tự ý áp dụng khi chưa có hướng dẫn riêng từ bác sĩ chuyên khoa".

Ảnh minh họa

Hành trình của anh Zhuo là minh chứng cho thấy kiểm soát, thậm chí đảo ngược tiểu đường tuýp 2 không phải là điều bất khả thi nếu người bệnh chủ động thay đổi lối sống từ sớm. Việc chủ động cắt giảm đồ uống có đường, ưu tiên nước lọc và xây dựng một chế độ ăn cân bằng, ít carbohydrate chính là chìa khóa bền vững giúp cải thiện độ nhạy insulin, bảo vệ tuyến tụy và ngăn ngừa hiệu quả các biến chứng nguy hiểm!

Nguồn và ảnh: EDH, Family Doctor