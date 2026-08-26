Herbalife tiếp lửa hành trình Đấu trường Châu Á 2026 cùng bóng đá Việt Nam

Nhằm gửi lời động viên và tiếp thêm tinh thần cho Đội tuyển Nữ Quốc gia Việt Nam và Đội tuyển U - 23 Quốc gia Việt Nam trong hành trình chuẩn bị tranh tài tại đấu trường khu vực. Sự kiện dự kiến diễn ra từ 14h00 ngày 27 tháng 8 năm 2026 tại Trụ sở Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, đường Lê Quang Đạo, phường Từ Liêm, Hà Nội.

"Tiếp Lửa Bóng Đá Việt Nam " được tổ chức trong thời điểm các đội tuyển đang bước vào giai đoạn chuẩn bị quan trọng cho một hành trình thi đấu lớn. Với Herbalife, đây không chỉ là một hoạt động đồng hành trước giải đấu mà còn là dịp để doanh nghiệp, L ĐBĐVN và những người yêu bóng đá cùng hướng sự quan tâm về các cầu thủ đang khoác lên mình màu áo đội tuyển Quốc gia.

Những lời chúc được gửi trước giờ lên đường

Trong khuôn khổ chương trình, đại diện L ĐBĐVN dự kiến có phần phát biểu động viên, gửi lời chúc và tiếp thêm niềm tin tới hai đội tuyển trước hành trình phía trước. Đại diện Herbalife Việt Nam cũng sẽ trao hoa và quà tới các đội tuyển như một lời cổ vũ tinh thần, thể hiện vai trò của Herbalife Việt Nam là Nhà tài trợ Dinh dưỡng Thể thao Chính thức của các Đội tuyển Bóng đá Quốc gia Việt Nam.

Những lời động viên trước ngày lên đường mang một ý nghĩa đặc biệt với các vận động viên. Sau quá trình tập luyện và chuẩn bị, đây là thời điểm để các cầu thủ cảm nhận rõ hơn sự kỳ vọng và cổ vũ từ những người đang đứng phía sau hành trình của đội tuyển.

Góc nhìn từ ban huấn luyện về hành trình phía trước

Chương trình cũng có phần chia sẻ từ ban huấn luyện, qua đó mang đến góc nhìn về quá trình chuẩn bị của đội tuyển trước đấu trường Châu Á 2026. Những chia sẻ về tinh thần tập thể, sự chuẩn bị và quyết tâm thi đấu sẽ góp phần đưa câu chuyện phía sau mỗi trận đấu đến gần hơn với khách mời và truyền thông.

Thông qua những câu chuyện này, "Tiếp Lửa Bóng Đá Việt Nam " không chỉ là một hoạt động gửi lời chúc trước ngày lên đường, mà còn là dịp kết nối người hâm mộ và các bên đồng hành với hành trình thực tế của đội tuyển.

Lưu giữ những khoảnh khắc trước một chặng đường mới

Bên cạnh phần phát biểu và chia sẻ, chương trình dự kiến có hoạt động chụp hình và ký tặng, tạo cơ hội để các cầu thủ giao lưu và lưu lại những khoảnh khắc cùng khách mời, đại diện các bên và truyền thông.

Đây là những hoạt động gần gũi nhưng mang ý nghĩa đặc biệt trước giờ lên đường. Một lời chúc, một bức ảnh hay một chữ ký có thể trở thành kỷ niệm, đồng thời góp phần lan tỏa sự ủng hộ dành cho các cầu thủ khi họ chuẩn bị bước vào một sân chơi mới.

Một hành trình đồng hành dài hơn

Herbalife Việt Nam có hành trình đồng hành lâu dài với thể thao Việt Nam, bắt đầu từ năm 2012 với Ủy ban Olympic Việt Nam (VOC) và Ủy ban Paralympic Việt Nam (VPC), trước khi trở thành đối tác đồng hành cùng bóng đá Việt Nam từ năm 2021.

Với vai trò Nhà tài trợ Dinh dưỡng Thể thao Chính thức của các Đội tuyển Bóng đá Quốc gia Việt Nam, Herbalife tiếp tục đồng hành cùng quá trình chuẩn bị và thi đấu của các đội tuyển, trong đó có hỗ trợ về dinh dưỡng thể thao.

Từ "Tiếp Lửa Bóng Đá Việt Nam " đến hành trình phía trước

"Tiếp Lửa Bóng Đá Việt Nam " được kỳ vọng trở thành một điểm chạm ý nghĩa trước khi hai đội tuyển bước vào Đấu trường Châu Á 2026. Từ những lời chúc trước giờ lên đường đến những khoảnh khắc giao lưu và sẻ chia, chương trình góp phần lan tỏa thông điệp rằng phía sau mỗi cầu thủ luôn có gia đình, người hâm mộ, L ĐBĐVN và các đối tác cùng đồng hành.

Herbalife Việt Nam tin rằng mỗi hành trình chinh phục đều cần nhiều hơn nỗ lực của cá nhân. Đó là sự chuẩn bị bền bỉ, tinh thần đồng đội, nền tảng dinh dưỡng phù hợp và niềm tin được tiếp thêm từ những người luôn đứng phía sau.