Soi dàn GenZ sống chất vừa giật tung áp lực trong MV đồng sáng tạo của bia Tuborg và 24K Right

Nằm trong khuôn khổ chiến dịch "Sao phải theo chuẩn", ‏bia‏ Tuborg tổ chức cuộc thi "Sáng tạo tuyên ngôn" kết hợp với 24K Right để tạo không gian cho Gen Z thoải mái cất lên tiếng nói, bộc bạch những áp lực vô hình và tự do giải phóng bản thân khỏi những thước đo gò bó bằng chính những tuyên ngôn cá tính nhất.

Mua nhà, thăng chức, kết hôn... những "deadline cuộc đời" bủa vây khắp nơi, khiến người trẻ dễ cuốn vào cuộc đua theo chuẩn chung. Nhưng mỗi người có một hành trình riêng, và bản sắc mới là điều tạo nên giá trị khác biệt.

Nguyễn Sơn, Nguyễn Dũng và Lê Hoàng Kim Cương - ba gương mặt chiến thắng đã mang đến những câu chuyện cực cool phía sau lựa chọn "phá chuẩn" của mình.

Vậy khi thôi cố trở thành một phiên bản "đúng chuẩn", cuộc sống của họ đã thay đổi thế nào?

Nguyễn Sơn: Khỏi cần chuẩn mẫu - Tự bật chất ngầu

Với Nguyễn Sơn, cái "chuẩn" từng khiến cậu ngột ngạt nhất chính là chuẩn mực về việc phải thành công sớm và có một lộ trình cuộc đời hoàn hảo.

Bước ngoặt đến vào lúc 3 giờ sáng, giữa chồng đề luyện thi cao ngất, Sơn nhận ra nếu cứ vắt cạn sức lực chỉ để chạy theo kịch bản "ổn định, danh giá", có khi mình đang miệt mài hoàn thành một giấc mơ... của người khác.

Thế là Sơn quyết định "gạt chuẩn", chuyển hướng sang con đường phù hợp hơn với đam mê và thế mạnh bản thân. Không còn cố chạy theo tốc độ của số đông, Sơn bắt đầu đi theo nhịp riêng – và cũng từ đó tìm thấy màu sắc của chính mình.

"Chính quyết định tự đi theo nhịp độ riêng đó lại trở thành chìa khóa tạo nên màu sắc cá nhân và thành công của mình hôm nay."

Từ trải nghiệm ấy, Sơn chốt luôn tuyên ngôn cho mình: "Khỏi cần chuẩn mẫu - Tự bật chất ngầu!". Khi tái hiện cú "bật" biểu tượng trong MV ‏bia‏ Tuborg ‏kết hợp với ‏ 24K.Right, Sơn cho biết cậu gần như không cần diễn, bởi đã đến lúc dứt khoát "đạp" qua những định kiến để phiêu theo chất riêng!

Nguyễn Dũng: Áp lực đồng trang lứa phiên bản 4.0

Nguyễn Dũng đối diện với áp lực mà hầu hết ai cũng từng trải qua: không rõ mình là ai, muốn gì và cứ mơ hồ chạy theo mọi người. Sau khi đi du học và gặp những người có xuất phát điểm khác nhau, Dũng nhận ra mỗi người đều có một hành trình riêng. Chạy theo tốc độ của người khác có thể khiến mình trông như đang tiến rất nhanh, nhưng đôi khi lại khiến mình bỏ lỡ những điều thực sự khiến mình vui.

Với Dũng, tuyên ngôn "phá chuẩn" là lời nhắc dành cho phiên bản tương lai: dù phía trước có khó khăn thế nào, đừng bao giờ ngừng là chính mình.

Từ một cậu bé khép kín, Dũng chủ động bước ra khỏi vùng an toàn khi tham gia cuộc thi Sáng tạo tuyên ngôn "Sao Phải Theo Chuẩn?". Và rồi, từ một bài dự thi, Dũng có thêm một trải nghiệm không nằm trong bất kỳ "kế hoạch cuộc đời" nào: xuất hiện trong MV phá chuẩn được đồng sáng tạo bởi bia Tuborg x 24K.Right cùng hơn 100 bạn trẻ khác.

"Mình cảm thấy rất vui và hào hứng khi tham gia sự kiện này. Cho dù hiện tại mình không chắc đã thoát hết những toxic pressure, nhưng trải nghiệm này đã giúp mình tự tin hơn khi đã dám tham gia vào những cuộc thi hay sự kiện bên ngoài", Dũng chia sẻ.

‎Lê Hoàng Kim Cương: Trẻ và hoang dã, chọn "điểm nổ", cũng chọn "điểm nghỉ"

Với Lê Hoàng Kim Cương, áp lực lại đến từ một checklist quen thuộc dành cho nam giới: trước 30 tuổi phải có nhà, có xe, sự nghiệp phải thăng tiến, tài chính phải ổn định… Nghe thì giống một lộ trình hoàn hảo. Nhưng cuộc đời đâu phải game, cứ mở hướng dẫn ra là biết phải đi thế nào.

Sau khi chứng kiến bạn mình kiệt sức vì làm việc quá sức, Kim Cương nhận ra chạy theo tiền bạc và danh tiếng có thể trở thành cuộc đua không hồi kết.

Vì thế, anh chọn tuyên ngôn "Trẻ và Hoang dã - Young and Wild": tuổi trẻ nên dành để thử, khám phá và va chạm, thay vì cố vừa vặn với những khuôn mẫu có sẵn.

Kim Cương cũng tin rằng hành trình phát triển không thể chỉ có những lúc "full công suất". Bên cạnh "điểm nổ" – thời điểm dồn hết sức để chinh phục một mục tiêu – cũng cần có "điểm nghỉ" để hồi phục và nạp lại năng lượng:

Với Kim Cương, việc xuất hiện trong dự án ‏của bia‏ Tuborg và 24K.Right cũng tiếp thêm động lực để anh tiếp tục theo đuổi con đường âm nhạc. Khi hiểu mình muốn gì và cần gì, người trẻ sẽ vững vàng hơn trước những sức ép xung quanh.

Mỗi người một nhịp, mỗi người một cách lớn lên: Bia Tuborg cổ vũ bạn trẻ bật tung chất riêng

Bia Tuborg, một thương hiệu bia thuộc Carlsberg Việt Nam không đứng ngoài hô hào tinh thần "Sao phải theo chuẩn" như một câu slogan thông thường.

Từ cuộc thi sáng tạo tuyên ngôn đến MV đồng sáng tạo độc đáo cùng 24K.Right, thương hiệu tạo ra một không gian để người trẻ nói về những áp lực mình từng trải qua, nhìn thấy câu chuyện của những người giống mình và quan trọng nhất: tự viết tuyên ngôn cho phiên bản của chính mình.

Bởi suy cho cùng, cuộc đời đâu có một chiếc checklist chung cho tất cả.

Nên nếu một ngày bạn lại nghe ai đó hỏi: "Bao giờ mua nhà?", "Bao giờ thăng chức?", "Sao chưa được giỏi người ta?"...

Thì có lẽ chỉ cần chỉ cần nâng bia Tuborg lên và hỏi ngược lại "Sao phải theo chuẩn".

Đơn vị chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường

Bia Tuborg thương hiệu trực thuộc Công ty TNHH Bia Carlsberg Việt Nam, thành viên Tập đoàn Carlsberg Đan Mạch.

Địa chỉ: Lô B8, Khu Công nghiệp Phú Bài, Phường Phú Bài, Thành phố Huế, Việt Nam.

*Người dưới 18 tuổi không được uống rượu bia. Đã uống rượu bia thì không lái xe.