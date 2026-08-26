Ngày 18/8 vừa qua, Công an xã Chiềng Mai, tỉnh Sơn La đã tiến hành hỗ trợ và hướng dẫn một công dân trên địa bàn nhận lại 7 triệu đồng do chuyển khoản nhầm.

Cụ thể, trước đó vào ngày 17/8, Công an xã Chiềng Mai, tỉnh Sơn La nhận được thông tin từ chị Hà Thị Mỹ Chi (SN 2009, trú tại bản Mai Khoang, xã Chiềng Mai, tỉnh Sơn La). Chị cho biết do sơ xuất đã chuyển nhầm số tiền 7 triệu đồng vào số tài khoản của một người không quen biết.

Ngay sau khi tiếp nhận, Công an xã đã khẩn trương xác minh người nhận được số tiền trên là chị Hà Thị Mỹ Linh (SN 2003, trú tại bản Cơi Pòn, xã Chiềng Mai, tỉnh Sơn La).

Với sự hỗ trợ của Công an xã, ngay trong sáng ngày 18/8, tại trụ sở Công an xã Chiềng Mai, tỉnh Sơn La, chị Linh đã chuyển lại toàn bộ số tiền trên cho chị Chi.

Công an xã hỗ trợ người dân nhận lại tiền chuyển khoản nhầm. Ảnh: Công an tỉnh Sơn La.

Hành động đẹp của chị Linh góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cuộc sống, ý thức chấp hành pháp luật và nét đẹp trong xã hội, tinh thần sống trung thực và nhân văn trong cộng đồng.

Qua những trường hợp chuyển khoản nhầm, Cơ quan Công an khuyến cáo người dân khi chuyển nhầm tiền cần liên hệ ngay với ngân hàng hoặc cơ quan Công an để được hướng dẫn, hỗ trợ; trường hợp nhận được tiền do người khác chuyển nhầm cần chủ động trình báo và phối hợp trao trả, không tự ý sử dụng số tiền khi chưa xác định rõ nguồn gốc.

Theo Cổng TTĐT Công an tỉnh Sơn La