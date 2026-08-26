Bé trai tự kỷ mất tích gần cửa sông, đội cứu hộ chạy đua với thủy triều rồi phát hiện cảnh tượng bất ngờ

Bé trai được nhìn thấy đi về phía cửa sông

Một bé trai mắc chứng tự kỷ bất ngờ rời khỏi nhà tại khu Glendene, phía tây Auckland, New Zealand, khiến gia đình hoảng loạn. Cuộc tìm kiếm nhanh chóng biến thành cuộc chạy đua với thời gian sau khi xuất hiện manh mối cho thấy cậu bé có thể đã đi về phía cửa sông.

Sự việc xảy ra ngày 10/7. Khoảng gần 12h30, mẹ bé gọi số khẩn cấp 111 thông báo con trai đã biến mất khỏi khuôn viên nhà.

Do bé mắc chứng tự kỷ, gia đình đặc biệt lo lắng khi không biết cậu đã đi theo hướng nào và liệu có thể tự tìm đường trở về hay không.

Cảnh sát New Zealand lập tức triển khai lực lượng tìm kiếm cả trên mặt đất lẫn từ trên không.

Manh mối quan trọng xuất hiện khi một người hàng xóm cho biết đã nhìn thấy bé trai đi về phía khu vực bụi rậm.

Điều đáng lo là con đường này dẫn thẳng tới một cửa sông gần đó.

Quyền Thanh tra Nick Salter thuộc cảnh sát Waitematā West cho biết tình hình lập tức trở nên cấp bách bởi thủy triều sẽ dâng cao chỉ trong vài giờ tới.

Nếu đứa trẻ tiến sát mép nước hoặc mắc kẹt trong khu vực cây ngập mặn, nguy cơ có thể tăng nhanh khi mực nước thay đổi.

Lực lượng chức năng quyết định huy động trực thăng cảnh sát Eagle bay tới khu vực.

Trong khi các sĩ quan dưới mặt đất kiểm tra những lối mòn và bụi cây, tổ bay quan sát khu vực cửa sông từ trên cao với hy vọng phát hiện một dấu hiệu bất thường trước khi thủy triều lên.

Khu vực này có nhiều cây ngập mặn, bùn và các khoảng nước xen kẽ. Việc di chuyển bằng đường bộ không dễ dàng, trong khi một đứa trẻ nhỏ có thể bị cây cối che khuất khỏi tầm nhìn.

May mắn, chỉ ít phút sau khi trực thăng bắt đầu rà soát, tổ bay phát hiện một hình ảnh đáng chú ý phía dưới.

Cảnh tượng xuất hiện sát mép nước

Ở gần mép cửa sông, giữa khu vực cây ngập mặn, bé trai đang ngồi chơi gần mặt nước.

Từ trên trực thăng, tổ bay nhanh chóng xác định vị trí và hướng dẫn lực lượng dưới mặt đất tiếp cận.

Các sĩ quan phải đi xuyên qua khu vực cây ngập mặn để tới chỗ đứa trẻ.

Khi họ xuất hiện, bé trai vẫn an toàn.

Hình ảnh do cảnh sát công bố cho thấy cậu bé ở khu vực nước nông gần những bụi cây. Quần áo và cơ thể bé bị ướt, dính nhiều bùn sau thời gian ở gần cửa sông nhưng may mắn không có dấu hiệu bị thương.

Cậu bé cũng không cần được đưa tới bệnh viện.

Sau khi kiểm tra tình trạng, cảnh sát nhanh chóng đưa bé trở về đoàn tụ với gia đình.

Điều khiến những người tham gia tìm kiếm nhẹ nhõm là cuộc giải cứu diễn ra khi vẫn còn vài giờ trước thời điểm thủy triều dâng cao.

Ông Nick Salter cho biết với bất kỳ phụ huynh nào, việc con đột nhiên biến mất khỏi nhà cũng có thể trở thành một trải nghiệm đáng sợ. Trong trường hợp này, thông tin từ người hàng xóm và việc trực thăng được triển khai kịp thời đóng vai trò quan trọng.

Một manh mối giúp thu hẹp cuộc tìm kiếm

Thông tin từ người hàng xóm được xem là bước ngoặt.

Nếu không biết bé trai đã đi về phía bụi rậm dẫn tới cửa sông, lực lượng chức năng có thể phải chia người kiểm tra nhiều khu vực khác nhau quanh Glendene.

Thay vào đó, nguy cơ từ thủy triều giúp cảnh sát nhanh chóng xác định nơi cần ưu tiên tìm kiếm.

Trực thăng Eagle sau đó phát huy lợi thế quan sát từ trên cao, phát hiện đứa trẻ ở vị trí mà lực lượng dưới mặt đất khó nhìn thấy.

Theo People dẫn thông báo của cảnh sát New Zealand, tình huống này cũng cho thấy những rủi ro khi trẻ tự ý rời khỏi khu vực an toàn mà người chăm sóc không biết, đặc biệt với một số trẻ tự kỷ có xu hướng đi lang thang.

Tuy nhiên, cảnh sát không công bố nguyên nhân vì sao bé rời khỏi nhà hay liệu cậu có chủ động đi về phía mặt nước hay không.

Từ cuộc gọi khẩn cấp của người mẹ đến lúc trực thăng phát hiện bé, cuộc tìm kiếm diễn ra trong thời gian tương đối ngắn nhưng đầy căng thẳng.

Một tình huống có thể trở nên nguy hiểm khi thủy triều dâng cuối cùng khép lại bằng hình ảnh cậu bé lấm bùn nhưng vẫn an toàn trong vòng tay những người tới giải cứu.

Theo New Zealand Police, 1News, People