Khách Trung mê mẩn món ăn chỉ Hà Nội mới có vào mùa thu: "Đi uống cà phê mà không gọi món này là tiếc lắm!"

Hà Nội vào thu luôn có một sức hút rất riêng. Không chỉ bởi tiết trời dịu mát, những con phố rợp lá vàng hay mùi hoa sữa thoang thoảng, mùa thu của Thủ đô còn gắn với những thức quà chỉ xuất hiện trong vài tháng ngắn ngủi. Một nữ blogger du lịch đến từ Trung Quốc đã chia sẻ trải nghiệm của mình tại Hà Nội và tiết lộ món ăn khiến cô ấn tượng nhất không phải phở hay bún chả, mà là cốm - món quà mùa thu đã trở thành biểu tượng văn hóa của người Hà Nội.

Trên trang cá nhân, cô gái có tài khoản Anna in Beijing mở đầu bài viết bằng câu chia sẻ đầy thích thú: "Hà Nội đã vào thu rồi. Thời tiết mát hơn rất nhiều". Điều khiến cô nhớ nhất không phải các điểm check-in nổi tiếng mà là hình ảnh những người bán cốm rong len lỏi khắp các con phố cổ.

Theo nữ du khách, chỉ cần đi dạo một vòng quanh khu phố cũ, không khó để bắt gặp những gánh hàng nhỏ chở theo từng gói cốm xanh được bọc cẩn thận trong lá sen. Với cô, đây là hình ảnh rất đặc trưng của Hà Nội mỗi khi thu về.

Cô giới thiệu với những người theo dõi mình rằng cốm được làm từ những hạt nếp non thu hoạch vào đầu mùa thu, sau đó trải qua nhiều công đoạn như rang, giã, sàng sảy để loại bỏ lớp vỏ trấu trước khi trở thành những hạt cốm xanh mềm dẻo. Điều khiến cô yêu thích nhất chính là hương vị của món ăn này. Theo cảm nhận của nữ blogger, cốm có vị ngọt nhẹ tự nhiên của hạt lúa non, dẻo mềm khi nhai và đặc biệt còn phảng phất hương thơm thanh mát từ lớp lá sen dùng để gói bên ngoài.

Không chỉ dừng lại ở một món ăn, cô còn cho rằng cốm mang nhiều ý nghĩa văn hóa đối với người Hà Nội. Trong bài đăng, cô viết rằng cốm là "biểu tượng của mùa thu", lưu giữ ký ức về thành phố và thể hiện sự tinh tế trong lối sống của người dân nơi đây.

Điều khiến nữ du khách bất ngờ là dù có lịch sử lâu đời, cốm vẫn rất được giới trẻ Hà Nội yêu thích. Cô chia sẻ một gợi ý khá thú vị dành cho những người lần đầu đến Thủ đô vào mùa thu: "Nếu đi uống cà phê, hãy thử mua thêm một gói cốm để ăn cùng như người Hà Nội".

Theo cô, đây là một trải nghiệm rất đáng thử bởi vị ngọt dịu của cốm kết hợp với một tách cà phê tạo nên cảm giác rất đặc trưng của mùa thu Hà Nội, khác hẳn với những trải nghiệm ẩm thực thường thấy.

Bài viết của nữ blogger nhanh chóng thu hút sự quan tâm của nhiều cư dân mạng. Không ít người Việt cũng đồng tình rằng, giữa vô số món ăn nổi tiếng của Hà Nội, cốm vẫn là thức quà khiến người ta nhớ đến mùa thu đầu tiên. Chỉ cần nhìn thấy màu xanh non của những gói lá sen trên chiếc xe đạp hay gánh hàng rong là biết thu đã thực sự gõ cửa.

Ngoài chia sẻ về cốm, nữ du khách còn tiết lộ cô vừa thử một món đồ uống khá lạ là bia matcha. Cô hài hước viết rằng mình đặc biệt thích màu xanh của ly bia này và xem đây là một trải nghiệm thú vị trước khi kết thúc chuyến đi.

Có lẽ điều khiến nhiều du khách nước ngoài yêu Hà Nội không chỉ nằm ở những danh thắng nổi tiếng hay các món ăn quen thuộc xuất hiện trong mọi cẩm nang du lịch, mà còn ở những điều rất nhỏ bé như một gánh cốm ven đường, mùi lá sen thơm dịu hay cảm giác ngồi trong quán cà phê ngày thu, vừa nhâm nhi từng hạt cốm non vừa ngắm dòng người chầm chậm đi qua. Đó cũng là thứ "đặc sản" mà chỉ khi đến Hà Nội đúng mùa, người ta mới có cơ hội cảm nhận trọn vẹn.