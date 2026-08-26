Chuyên gia phong thủy: Đây là 6 vị trí tốt nhất để đặt cây lưỡi hổ trong nhà

Cây lưỡi hổ được nhiều gia đình lựa chọn để trang trí nhà cửa nhờ những chiếc lá cao, cứng cáp và vươn thẳng. Theo quan niệm phong thủy, hình dáng này còn tượng trưng cho sự bảo vệ, sức mạnh và khả năng chống lại năng lượng tiêu cực.

Chia sẻ trên Homes and Gardens, Anjie Cho, kiến trúc sư nội thất, cố vấn phong thủy tại New York (Mỹ), cho biết: "Cây lưỡi hổ có tính bảo vệ vì hình dáng giống một thanh kiếm sắc bén. Do đó, chúng có thể hữu ích khi được đặt ở những nơi cần tăng cường sự bảo vệ".

Trong khi đó, chuyên gia phong thủy Dee Oujiri, người sáng lập công ty tư vấn thiết kế không gian sống Homes That Heal (Mỹ), nhận định cây lưỡi hổ là đại diện tiêu biểu cho hành Mộc.

"Dáng cây phát triển mạnh mẽ và hướng lên trên thể hiện nguồn năng lượng của sự mở rộng, sức sống và tiến bộ", chuyên gia Dee Oujiri giải thích.

6 vị trí tốt nhất để đặt cây lưỡi hổ trong nhà

Theo các chuyên gia phong thủy, dưới đây là 6 vị trí phù hợp để đặt cây lưỡi hổ trong nhà.

Một số loại cây lưỡi hổ (Ảnh: Plant Care Basics).

1. Khu vực cửa ra vào

Cửa ra vào là một trong những vị trí được đánh giá cao khi đặt cây lưỡi hổ.

"Trong phong thủy, lối vào là nơi khí, tức năng lượng sống, đi từ thế giới bên ngoài vào ngôi nhà và cuộc sống của bạn", chuyên gia Anjie Cho cho biết.

Gia chủ có thể đặt một chậu cây lưỡi hổ gần cửa hoặc bố trí hai chậu ở hai bên lối vào. Theo quan niệm phong thủy, cách sắp xếp này giúp tạo cảm giác được bảo vệ, hạn chế năng lượng không mong muốn và đón nguồn khí tích cực.

2.Góc Đông Nam - khu vực tài lộc

Theo bản đồ Bát quái trong phong thủy, góc Đông Nam của ngôi nhà hoặc căn phòng gắn với tài lộc và sự sung túc.

Đặt cây lưỡi hổ tại đây được cho là phù hợp với mong muốn thu hút sự thịnh vượng. Những chiếc lá vươn thẳng tượng trưng cho dòng năng lượng đi lên, gắn với sự phát triển và những mục tiêu liên quan đến tài chính.

3. Góc phía Đông - khu vực sức khỏe và gia đình

Phía Đông của ngôi nhà hoặc căn phòng là khu vực đại diện cho gia đình, sức khỏe và sức sống. Theo quan niệm phong thủy, cây lưỡi hổ đặt tại vị trí này có thể góp phần tạo cảm giác hài hòa, tăng nguồn sinh khí và hỗ trợ sự gắn kết giữa các thành viên.

4. Không gian làm việc hoặc phòng làm việc tại nhà

Trong phong thủy, khu vực làm việc gắn với sự nghiệp, tài chính và thành công.

"Bàn làm việc và không gian làm việc đại diện cho sự nghiệp, đồng thời ảnh hưởng trực tiếp đến tài chính, sự sung túc và thành công của bạn", chuyên gia Anjie Cho nhận định.

Đặt cây lưỡi hổ tại đây được cho là giúp tăng cảm giác vững vàng và tập trung, đặc biệt khi gia chủ thường xuyên đối mặt với những tình huống căng thẳng trong công việc.

5. Phòng ngủ

Đặt cây lưỡi hổ trong phòng ngủ (Ảnh: Bloomscape).

Theo Healthline, cây lưỡi hổ có khả năng hấp thụ một số chất ô nhiễm trong không khí như benzene, formaldehyde và xylene. Đặc biệt, đây là một trong số ít loài cây có thể chuyển đổi carbon dioxide thành oxy vào ban đêm, nên phù hợp để đặt trong phòng ngủ. Sự hiện diện của cây cũng góp phần tạo không gian thư giãn và hỗ trợ tinh thần.

Theo chuyên gia Anjie Cho, cây lưỡi hổ cũng có thể được đặt trong phòng ngủ để tạo cảm giác an toàn và hỗ trợ không gian nghỉ ngơi.

"Phòng ngủ là nơi bạn nghỉ ngơi và phục hồi. Một cây lưỡi hổ tại khu vực này có thể mang đến cảm giác được bảo vệ, giúp bạn ngủ yên hơn", nữ chuyên gia cho biết.

Tuy nhiên, một số chuyên gia phong thủy cho rằng những chiếc lá nhọn, vươn thẳng của cây có thể tạo ra nguồn năng lượng quá mạnh, không phù hợp với bầu không khí thư giãn. Vì vậy, nếu đặt cây lưỡi hổ trong phòng ngủ, nên chọn góc cách xa giường hoặc bố trí cây trên kệ thấp gần cửa sổ, tránh hướng trực tiếp về phía người nằm.

6. Góc phía Nam - khu vực danh tiếng

Trong phong thủy, khu vực phía Nam gắn với danh tiếng, sự ghi nhận và cách một người được nhìn nhận.

"Nếu muốn cải thiện danh tiếng và tránh những lời bàn tán, hãy đặt cây lưỡi hổ tại khu vực danh vọng trong nhà", chuyên gia Dee Oujiri gợi ý.

Theo bà, dáng cây vươn thẳng có thể tượng trưng cho sự tự tin và hỗ trợ gia chủ theo đuổi những mục tiêu cá nhân.

Dù chọn vị trí nào, chuyên gia Anjie Cho lưu ý gia chủ cần cân nhắc điều kiện ánh sáng, khả năng chăm sóc và số lượng cây phù hợp. Một chậu cây khỏe mạnh, được đặt đúng chỗ sẽ phù hợp hơn với mục tiêu tạo ra không gian hài hòa.