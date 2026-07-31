Vì sao ngày càng nhiều người thích để cây lưỡi hổ trong phòng ngủ?

Khả năng cải thiện chất lượng không khí trong phòng ngủ

Một trong những lý do khiến cây lưỡi hổ được nhiều người lựa chọn là khả năng trao đổi khí khác với đa số thực vật. Khác với nhiều loại cây chủ yếu hấp thụ CO₂ vào ban ngày, lưỡi hổ thuộc nhóm thực vật có cơ chế CAM, nghĩa là cây chủ yếu hấp thụ CO₂ vào ban đêm và hạn chế thất thoát nước. Đây là lý do loại cây này thường được nhiều người lựa chọn để đặt trong phòng ngủ.

Bên cạnh đó, nghiên cứu NASA Clean Air Study từng ghi nhận lưỡi hổ có khả năng hấp thụ một số hợp chất hữu cơ dễ bay hơi (VOC) như formaldehyde và benzene trong điều kiện phòng thí nghiệm.

Tuy nhiên, các chuyên gia lưu ý lưỡi hổ không thể thay thế máy lọc không khí hay hệ thống thông gió, mà chủ yếu góp phần tạo mảng xanh và mang lại cảm giác dễ chịu cho không gian sống.

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Dễ chăm sóc, phù hợp với người bận rộn

Ngoài những đặc điểm về sinh học, cây lưỡi hổ còn được yêu thích vì rất dễ chăm sóc. Loại cây này chịu bóng tương đối tốt, không cần tưới nước thường xuyên và vẫn có thể phát triển trong điều kiện ánh sáng gián tiếp. Người trồng chỉ nên tưới khi đất đã khô và tránh để cây bị úng nước vì dễ gây thối rễ.

So với nhiều loại cây cảnh khác, lưỡi hổ cũng ít bị sâu bệnh, chịu hạn tốt và không đòi hỏi chăm sóc cầu kỳ. Đây là lựa chọn phù hợp với những người bận rộn, thường xuyên đi công tác hoặc chưa có nhiều kinh nghiệm trồng cây.

Ít rụng lá, giữ phòng ngủ luôn gọn gàng

Một ưu điểm khác khiến lưỡi hổ được nhiều gia đình yêu thích là hầu như không rụng lá và không tạo nhiều rác trong quá trình sinh trưởng.

Khác với một số loại cây cảnh thường xuyên rụng lá hoặc hoa, lưỡi hổ giúp việc vệ sinh phòng ngủ trở nên đơn giản hơn. Đây cũng là lý do nhiều người ưu tiên lựa chọn loại cây này thay vì những cây có tán lá lớn hoặc phát triển nhanh.

Mang lại cảm giác thư giãn cho không gian

Không chỉ có giá trị trang trí, cây xanh còn góp phần tạo cảm giác dễ chịu về mặt tinh thần.

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Nhiều nghiên cứu về tâm lý môi trường cho thấy việc đưa cây xanh vào không gian sống có thể giúp giảm căng thẳng và cải thiện cảm nhận về sự thoải mái. Dù vẫn cần thêm nhiều nghiên cứu để đánh giá đầy đủ mức độ tác động, việc bổ sung cây xanh trong nhà được xem là giải pháp đơn giản giúp không gian sống gần gũi với thiên nhiên hơn.

Với dáng lá thẳng đứng, màu xanh đậm và kiểu dáng gọn gàng, lưỡi hổ cũng dễ kết hợp với nhiều phong cách nội thất như tối giản (Minimalism), Scandinavian hay Japandi.

Ngoài phòng ngủ, lưỡi hổ cũng thường được đặt ở phòng khách, góc làm việc, hành lang hoặc gần cửa sổ. Từ những chậu nhỏ đặt trên tủ đầu giường đến các chậu lớn ở góc phòng, lưỡi hổ đều dễ dàng trở thành điểm nhấn xanh cho không gian.

Cần lưu ý nếu nhà có trẻ nhỏ hoặc thú cưng

Dù được đánh giá là loại cây khá an toàn để trồng trong nhà, cây lưỡi hổ vẫn chứa saponin - hợp chất có thể gây kích ứng nhẹ nếu chó, mèo hoặc trẻ nhỏ ăn phải lá. Thú cưng có thể gặp các triệu chứng như nôn, chảy nước dãi hoặc tiêu chảy nếu ăn phải cây. Vì vậy, các chuyên gia khuyến nghị nên đặt cây ở vị trí ngoài tầm với của trẻ nhỏ và vật nuôi.

Một số lưu ý khi chăm sóc cây lưỡi hổ

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Lưỡi hổ được đánh giá là một trong những loại cây cảnh trong nhà dễ chăm sóc nhất. Cây có sức sống tốt, chịu hạn và không cần dành quá nhiều thời gian chăm bón. Tuy nhiên, để cây phát triển khỏe mạnh, người trồng vẫn cần lưu ý một số điểm sau:

Không tưới quá nhiều nước: Lưỡi hổ chịu khô tốt nhưng rất dễ bị thối rễ nếu đất luôn ẩm. Nên sử dụng chậu có lỗ thoát nước và chỉ tưới khi đất đã khô hoàn toàn.

Lưỡi hổ chịu khô tốt nhưng rất dễ bị thối rễ nếu đất luôn ẩm. Nên sử dụng chậu có lỗ thoát nước và chỉ tưới khi đất đã khô hoàn toàn. Ưu tiên ánh sáng gián tiếp: Cây phát triển tốt nhất ở nơi có ánh sáng tự nhiên nhưng không chiếu trực tiếp trong thời gian dài. Lưỡi hổ vẫn có thể sống ở những góc ít sáng, tuy nhiên, nếu thiếu ánh sáng quá lâu, lá có thể nhạt màu và kém cứng cáp.

Cây phát triển tốt nhất ở nơi có ánh sáng tự nhiên nhưng không chiếu trực tiếp trong thời gian dài. Lưỡi hổ vẫn có thể sống ở những góc ít sáng, tuy nhiên, nếu thiếu ánh sáng quá lâu, lá có thể nhạt màu và kém cứng cáp. Sử dụng đất tơi xốp, thoát nước tốt: Giá thể trồng cần đảm bảo khả năng thoát nước để hạn chế tình trạng úng rễ, đặc biệt trong mùa mưa hoặc khi trồng trong nhà.

Theo Healthline