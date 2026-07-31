Mỹ nhân từng giảm 16kg trong 3 tháng ăn tối bằng thứ có đầy ở chợ Việt

Jung Chae Yeon từng gây chấn động khi tiết lộ cô giảm từ 64kg xuống còn 48kg chỉ trong vòng 3 tháng trước khi debut cùng nhóm nhạc nữ. Hành trình giảm 16kg của cô từng trở thành chủ đề được bàn tán rộng rãi tại Hàn Quốc.

Mới đây, nữ diễn viên tiếp tục thu hút sự quan tâm của người hâm mộ khi chia sẻ thực đơn ăn uống lành mạnh trên mạng xã hội cá nhân. Không còn là chế độ giảm cân khắc nghiệt từng gây xôn xao nhiều năm trước, mỹ nhân sinh năm 1997 hiện theo đuổi phong cách ăn uống cân bằng, nhẹ nhàng nhưng vẫn đảm bảo đủ dinh dưỡng để duy trì vóc dáng và sức khỏe. Tuy nhiên, thay vì tiếp tục duy trì chế độ ăn kiêng cực đoan, nữ diễn viên hiện ưu tiên việc quản lý cơ thể theo hướng bền vững hơn. Thực đơn bữa tối được Jung Chae Yeon lựa chọn dễ tiêu hóa, ít dầu mỡ và giàu dưỡng chất gồm khoai lang, ngô, đào và sữa chua Hy Lạp.

Bữa tối của Jung Chae Yeon.

Trong thực đơn của Jung Chae Yeon, sữa chua Hy Lạp là món nổi bật nhất. So với sữa chua thông thường, loại thực phẩm này được tách bớt nước nên có hàm lượng protein cao hơn, đồng thời ít carbohydrate và natri hơn. Nhờ giàu protein, sữa chua Hy Lạp giúp tạo cảm giác no lâu, hỗ trợ kiểm soát cơn thèm ăn và quản lý cân nặng hiệu quả. Ngoài ra, lượng probiotic dồi dào còn góp phần cải thiện hệ vi sinh đường ruột, hỗ trợ tiêu hóa và thúc đẩy quá trình đào thải chất cặn bã.

Khoai lang cũng là lựa chọn quen thuộc trong nhiều thực đơn giảm cân của sao Hàn. Dù dân dã và có giá thành rẻ, được bán đầy ở chợ Việt nhưng khoai lang lại được xem là ‘trợ thủ’ giảm cân hiệu quả nhờ chứa nhiều chất xơ và carbohydrate phức hợp. Khi ăn, khoai lang tạo cảm giác no lâu, giúp hạn chế thèm ăn vặt và giảm lượng calo nạp vào trong ngày. Khác với các loại tinh bột tinh chế dễ làm đường huyết tăng nhanh, khoai lang được tiêu hóa chậm hơn nên cung cấp năng lượng ổn định, hạn chế tích trữ mỡ thừa. Lượng chất xơ dồi dào còn hỗ trợ nhu động ruột, cải thiện tiêu hóa và giảm táo bón – vấn đề nhiều người gặp phải khi ăn kiêng. Chính vì vừa dễ mua, dễ chế biến lại hỗ trợ kiểm soát cân nặng tốt nên khoai lang từ lâu đã trở thành món quen thuộc trong thực đơn giữ dáng của nhiều người đẹp châu Á.”

Theo cổng thông tin nông nghiệp chính phủ Hàn Quốc “Nongsaro”, khoai lang chứa nhiều chất xơ cùng hợp chất nhựa trắng tự nhiên giúp kích thích nhu động ruột, hỗ trợ cải thiện táo bón và thúc đẩy đào thải cholesterol ra khỏi cơ thể. Đây cũng là lý do khoai lang thường được xem là thực phẩm thân thiện với cả quá trình giảm cân lẫn sức khỏe đường ruột.

Bên cạnh đó, các loại ngũ cốc nguyên hạt như ngô cũng mang lại nhiều lợi ích chuyển hóa. Một nghiên cứu của nhóm khoa học thuộc Đại học Guelph (Canada) cho thấy ngũ cốc nguyên hạt và giả ngũ cốc chứa lượng lớn chất xơ hòa tan và không hòa tan, có thể góp phần giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch và đái tháo đường type 2 khi được sử dụng thường xuyên trong chế độ ăn.

Điều khiến nhiều người chú ý không chỉ là thực đơn của Jung Chae Yeon, mà còn là thông điệp phía sau nó. Thay vì ép cân bằng cách nhịn ăn, nữ diễn viên đang cho thấy hình ảnh một người trẻ duy trì vóc dáng bằng sự kỷ luật vừa phải, lựa chọn thực phẩm thông minh và chăm sóc cơ thể lâu dài. Chính sự thay đổi từ “giảm cân cấp tốc” sang “sống khỏe bền vững” mới là điểm khiến thực đơn đêm hè của Jung Chae Yeon nhận được nhiều sự đồng tình từ người hâm mộ.

Nguồn: Naver - Ảnh: Instagram.