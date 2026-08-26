Nhân viên văn phòng đi lại 6 tiếng/ngày để giữ công việc lương 10 triệu/tháng

Nhiều người thường nghĩ: Đi làm mệt nhất là phải chạy đua với deadline, việc cũ chưa xong, việc mới đã dồn lên đầu. Đó có thể là thực tế chung, nhưng với không ít dân văn phòng, thứ gây nản lòng nhất không phải là công việc, mà lại là quãng đường từ nhà tới công ty và ngược lại.

Mới đây, một nhân viên văn phòng ở Maharashtra, Ấn Độ cũng chia sẻ trên Reddit về câu chuyện tương tự. Người này cho biết tổng thời gian dành riêng cho việc đi làm và về nhà đã lên tới 6 tiếng/ngày, khiến anh chẳng còn thời gian lẫn sức lực làm bất cứ điều gì khác.

Đáng nói, mức lương mà anh nhận được hàng tháng chỉ dao động quanh mức 35.000 rupee (khoảng 10,3 triệu đồng). Con số này không đủ cao để anh thuê 1 căn hộ gần công ty, nhưng anh cũng không thể nghỉ việc bởi nỗi lo thất nghiệp. Kết cục, nhân viên văn phòng này đành phải chấp nhận đánh đổi 6 tiếng đi lại để giữ việc, giữ nguồn thu nhập.

1 ngày của nhân viên văn phòng dành 6 tiếng cho việc đi lại, sẽ như thế nào?

Anh cho biết bản thân đang sống tại Badlapur, trong khi nơi làm việc nằm ở Goregaon (Ấn Độ). Đây là hai khu vực cách nhau khá xa và để đến được công ty, anh phải kết hợp nhiều chặng di chuyển bằng xe tuk tuk và tàu.

Hàng ngày, anh phải thức dậy từ 5h sáng, vệ sinh cá nhân, ăn sáng và chuẩn bị hành trang đi làm. Đúng 6h30, anh rời khỏi nhà để đến ga Badlapur. 7h15, anh lên tàu địa phương, di chuyển về phía Dadar rồi tiếp tục đổi sang tuyến Western. Sau khi xuống tại ga Goregaon, hành trình vẫn chưa kết thúc. Anh phải xếp hàng khoảng 30 phút để đi xe tuk-tuk trước ra ga tàu để bắt chuyến tàu tới công ty vào lúc 10h sáng.

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“Ngày nào tôi cũng phải đi lại 6 tiếng từ Badlapur đến Goregaon” - Anh viết.

Kết thúc ngày làm việc, người này rời công ty vào khoảng 19 giờ và tiếp tục hành trình ngược bắt nhiều chuyến tàu và xe tutkuk. Đến khoảng 23 giờ, anh mới đặt chân về đến nhà.

“Tôi rời văn phòng khoảng 7 giờ tối và về đến nhà ở Badlapur vào 11 giờ đêm. Đây là lịch trình hàng ngày của tôi, chỉ có mỗi chủ nhật là tôi được nghỉ”.

Lương thấp thì không có sự lựa chọn nào khác?

Trong bài đăng, nhân viên văn phòng này cũng từng tính đến giải thuê nhà gần công ty, nhưng tính kiểu gì cũng thấy bất khả thi.

Anh cho biết đã thử tìm phòng PG - dạng nhà trọ phổ biến dành cho người đi làm và sinh viên tại Ấn Độ, ở khu vực xung quanh văn phòng. Tuy nhiên, những chỗ có giá phù hợp lại thường không đảm bảo điều kiện vệ sinh, trong khi các lựa chọn tốt hơn thì vượt quá khả năng tài chính.

“Tôi chỉ có 3 lựa chọn. 1 là thuê nhà gần công ty và chấp nhận điều kiện sống tạm bợ. 2 là chấp nhận đi làm xa, dùng thời gian để đổi lấy không gian sống tiện nghi và miễn phí. 3 là chuyển việc, nhưng rủi ro thất nghiệp lại quá cao. Cuối cùng, tôi chọn phương án 2. Về cơ bản, với mức lương hiện tại, tôi chẳng có lựa chọn nào tốt hơn” - Anh viết.

Bài đăng của anh trên Reddit nhanh chóng thu hút nhiều bình luận. Một số người cho rằng vấn đề không đơn thuần nằm ở quãng đường xa mà còn ở việc lịch trình di chuyển đang chiếm quá nhiều thời gian trong ngày.

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Một người dùng đưa ra giải pháp thay vì thuê nhà cố định gần công ty, anh có thể thuê phòng nghỉ theo giờ hoặc qua đêm 1 vài ngày trong tuần. Người này gợi ý những chỗ có giá khoảng 500-700 rupee/đêm (khoảng 147.000-206.000 đồng), có thể đặt khoảng hai lần mỗi tuần. Cách này có thể giúp giảm số ngày phải di chuyển đường dài mà vẫn tiết kiệm hơn so với việc thuê chỗ ở lâu dài.

Trong khi đó, một bình luận khác thẳng thắn nhận xét: “Anh bạn, đây không chỉ là câu chuyện thời gian đi lại, mà bạn đang làm khổ chính mình. Dành 1/4 thời gian trong ngày cho việc đi lại là một sự lãng phí, bạn chẳng còn sức lực và tài nguyên làm gì cho bản thân, bao gồm cả việc học thêm, phát triển sự nghiệp,...”.

Câu chuyện vẫn tiếp tục nhận được sự quan tâm trên MXH, khi không ít người cho rằng đây là tình cảnh mà những nhân viên có thu nhập chưa cao nhưng phải làm việc tại các khu vực đắt đỏ có thể gặp phải. Khi chi phí thuê nhà gần công ty vượt quá khả năng tài chính, họ buộc phải đánh đổi bằng thời gian di chuyển.

Với nhân viên văn phòng trong câu chuyện này, một ngày làm việc không chỉ kéo dài từ lúc bắt đầu công việc đến khi tan ca. Nó bắt đầu từ 5 giờ sáng và chỉ thực sự kết thúc vào khoảng 23 giờ, khi anh trở về nhà. Cuộc sống vì thế gần như xoay quanh 2 thứ: 1 là văn phòng, 2 là những chuyến tàu.

(Nguồn: The Times Of India)