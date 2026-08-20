Phát hiện nhân viên văn phòng SN 1992 sở hữu 50 căn nhà: 1 năm mua 14 căn, thu nhập 166 triệu/tháng

Hành trình đầu tư bất động sản (BĐS) của một nhân viên văn phòng - hiện đang làm việc trong lĩnh vực bán lẻ tại Melbourne (Australia), từng khiến nhiều người bất ngờ: Sở hữu 50 căn hộ với mức thu nhập 80.000 USD/năm (khoảng 1,99 tỷ đồng), tương đương khoảng 6.667 USD/tháng (khoảng 166 triệu đồng).

Chủ nhân khối tài sản này là Ben Mafrici (sinh năm 1992). Danh mục 50 bất động sản của Mafrici dải từ Queensland đến Perth và Melbourne - toàn là những thành phố lớn tại Australia. Chỉ trong năm 2025, Mafrici đã mua tới 14 bất động sản. Mục tiêu của anh là nâng tổng số nhà sở hữu lên 100 căn trước khi bước sang tuổi 38.

Điều đáng chú ý là con đường xây dựng khối tài sản này của Mafrici không bắt đầu từ một công việc lương cao hay gia đình giàu có. Trong suốt hành trình đầu tư, mức lương chưa bao giờ là yếu tố quyết định khả năng mua bất động sản.

Ben Mafrici

Mafrici cho biết anh bắt đầu quan tâm đến bất động sản từ khi còn đi học. Do mắc chứng khó đọc và ADHD, anh gặp nhiều khó khăn trong việc tập trung, đọc và viết. Anh gần như chỉ vừa đủ tốt nghiệp trung học và từng nghĩ mình sẽ không có cơ hội vào đại học hay sở hữu một tấm bằng chuyên nghiệp. Thay vì đi theo con đường học vấn, Mafrici bắt đầu đọc sách về tài chính và nhận ra nhiều người thành công có liên quan đến lĩnh vực bất động sản. Từ đó, anh đặt mục tiêu xây dựng tài sản thông qua nhà đất.

Trước khi mua căn nhà đầu tiên, Mafrici từng trải qua giai đoạn khó khăn, tuy nhiên, anh vẫn duy trì việc đi làm, thậm chí làm cùng lúc hai công việc để tăng thu nhập và tiết kiệm tiền.

Năm 22 tuổi, khi đang làm phụ bếp và nhân viên tại chuỗi siêu thị Coles, Mafrici có khoản tiền tiết kiệm đầu tiên 33.000 USD (khoảng 822 triệu đồng). Anh mất 2 năm để tích lũy số tiền này và dùng nó làm khoản đặt cọc cho căn nhà 3 phòng ngủ trị giá 355.000 USD (khoảng 8,84 tỷ đồng) tại Melbourne.

Thay vì dọn vào ở căn nhà đầu tiên mình mua được, Mafrici biến nó thành bất động sản đầu tư và cho thuê. Sau đó, Mafrici tiếp tục làm việc tại Coles, đồng thời đọc thêm sách về tài chính và hình thành thói quen viết ra những mục tiêu mình muốn đạt được. Bước ngoặt đến khi anh nhận ra có thể dùng căn nhà đầu tiên để vay vốn mua căn tiếp theo, thay vì phải tiếp tục tiết kiệm đủ một khoản tiền đặt cọc mới.

Nhờ nguồn vốn vay được, Mafrici mua căn hộ một phòng ngủ tại Southport, Melbourne với giá 200.000 USD (khoảng 4,98 tỷ đồng). Căn hộ tiếp tục được cho thuê. Khi giá trị bất động sản tăng lên, anh lại sử dụng phần vốn tích lũy trong tài sản để đầu tư vào bất động sản tiếp theo.

Đó cũng trở thành công thức mà Mafrici duy trì trong nhiều năm: mua bất động sản, cho thuê, chờ tài sản tăng giá, sau đó tận dụng phần giá trị tăng thêm để tiếp tục đầu tư.

3 trong số 50 căn nhà mà Mafrici đang sở hữu

Đến nay, danh mục của Mafrici đã lên tới 50 bất động sản và tất cả đều đang được cho thuê. Một số thương vụ cho thấy tốc độ tăng giá đáng kể. Năm 2024, anh mua một căn hộ tại Queensland với giá 685.000 USD (khoảng 17,06 tỷ đồng), hiện được định giá khoảng 800.000 USD (khoảng 19,92 tỷ đồng). Tháng 4/2025, anh tiếp tục mua một bất động sản tại Queensland với giá 1,1 triệu USD (khoảng 27,39 tỷ đồng), hiện giá trị đã tăng lên khoảng 1,4 triệu USD (khoảng 34,86 tỷ đồng).

Tương tự, một căn hộ tại Craigieburn, bang Victoria được Mafrici mua vào tháng 5/2024 với giá 300.000 USD (khoảng 7,47 tỷ đồng) hiện đã được định giá khoảng 450.000 USD (khoảng 11,21 tỷ đồng).

Theo Mafrici, bí quyết của anh không phải là mua những căn nhà đắt nhất mà là tìm bất động sản có giá hợp lý tại những khu vực đang phát triển mạnh. Danh mục hiện tại của anh gồm nhà phố, căn hộ. Anh cho rằng nhà đầu tư không nhất thiết phải sở hữu những căn nhà lớn hay đất rộng, mà quan trọng hơn là bất động sản phải tạo ra dòng tiền đủ để hỗ trợ việc trả nợ.

Mafrici thường tập trung vào các khu vực đô thị đông dân, nơi có nhiều việc làm và nhu cầu thuê nhà cao. Chính dòng tiền từ việc cho thuê giúp anh duy trì danh mục bất động sản trong khi tiếp tục sử dụng đòn bẩy tài chính để mở rộng.

Dù sở hữu khối tài sản khổng lồ, Mafrici vẫn duy trì cuộc sống khá bình thường: Vẫn đi làm công việc sale, vẫn tiết kiệm và tiếp tục đặt mục tiêu sở hữu thêm sổ đỏ. Mafrici cho biết hiện anh hoàn toàn có thể nghỉ việc nhưng không có ý định làm vậy. Thu nhập từ công việc giúp anh tiếp tục mua thêm bất động sản, đồng thời tạo cảm giác an toàn hơn. Với anh, việc xây dựng danh mục tài sản không đơn thuần là câu chuyện kiếm tiền mà còn là cách rèn luyện tính kỷ luật và tạo mục tiêu cho cuộc sống.

Theo Mafrici, nếu cần làm thêm công việc thứ hai thì hãy làm, nếu cần ngừng mua sắm những thứ không cần thiết thì hãy ngừng. Chính việc chấp nhận sống tiết kiệm, làm việc nhiều và liên tục tái đầu tư đã giúp anh đi từ khoản tiết kiệm 33.000 USD (khoảng 822 triệu đồng) đầu tiên đến danh mục 50 bất động sản trị giá khoảng 50 triệu USD (khoảng 1.245 tỷ đồng).

“Tôi không phải người cực kỳ thông minh, cũng không có thu nhập cao. Tôi xuất phát từ con số 0” - Mafrici chia sẻ.

(Nguồn: news.com.au)