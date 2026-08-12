Căn phòng được công ty cấp cho bảo vệ SN 1995, lương 35 triệu/ tháng

Từng làm nhiều công việc khác nhau, một chàng trai tên T. (SN 1995) quyết định thử sức với nghề bảo vệ tại Thượng Hải, Trung Quốc. Nơi anh được trả mức lương cao và bao ở.

T., sinh năm 1995, hiện làm bảo vệ cho công ty bất động sản. Ảnh: Sohu.

Theo Sohu, công việc hiện tại mang về cho T. khoảng 9.000 NDT/tháng (khoảng 35 triệu đồng), làm việc 10 tiếng mỗi ngày nhưng thời gian thực sự đứng gác khoảng 5 tiếng do được luân phiên nghỉ. Anh làm bảo vệ cho một bộ phận bán hàng của dự án bất động sản cao cấp. Mỗi ngày, T. đều tan ca lúc 18h, đi chợ và trở về căn phòng đơn miễn phí được cấp cho nhân viên, nâu ăn tối và nghỉ ngơi.

Căn phòng đươc T. chia sẻ lên mạng xã hội nhận về nhiều sự quan tâm.

Căn phòng này rộng khoảng 15m2, có điều hòa, tủ, giường, khu vực vệ sinh đầy đủ; được cho là đáp ứng nhu cầu nghỉ ngơi cơ bản sau giờ làm.

Các không gian trong nhà của chàng trai. Ảnh cắt từ clip Bilibili của nhân vật.

T. cho hay anh rất hài lòng với không gian sống hiện tại. Bởi bản thân khi đến Thượng Hải tìm việc thì đã từng đi thuê phòng ở bên ngoài, 1 căn phòng đơn chưa đến 10m2 đã có giá nhất khoảng 1.500 NDT/tháng (khoảng 5,3 triệu đồng), không nội thất. Trong khi đó, với chỗ ở do công ty cung cấp, anh không phải trả tiền thuê nhà mà chỉ cần tự thanh toán tiền điện, nước.

Chàng trai cũng cho biết bản thân sống khá tiết kiệm, tiền sinh hoạt mỗi tháng chỉ khoảng 500 NDT (khoảng 1,8 triệu đồng). Bởi thế, T. cho biết nếu trừ các khoản chi tiêu và chi phí cần thiết, anh ước tính có thể tiết kiệm hơn 7.000 NDT/tháng (khoảng 27 triệu đồng).

Tuy nhiên, mức lương 9.000 NDT không phải điều kiện phổ biến của mọi công việc bảo vệ. Theo chính chia sẻ của anh, mức thu nhập này chủ yếu xuất hiện ở các bộ phận bán hàng bất động sản cao cấp. Người làm cũng phải đáp ứng yêu cầu nhất định về ngoại hình, vóc dáng và tác phong.

Công việc của anh vì thế cũng thiên về hình ảnh và phục vụ khách hàng. Khi có khách tới xem nhà, anh phải đứng giữa đường hướng dẫn ô tô vào đúng vị trí, chạy tới hỗ trợ khi khách lùi xe, chủ động mở cửa và đón khách. Khi khách ra về, anh tiếp tục hướng dẫn họ tới bãi đỗ, mở cửa xe và chú ý cả lực đóng cửa để tránh gây khó chịu.

Không phải bảo vệ nào cũng được ở phòng riêng

Trên nền tảng Xiaohongshu, chủ đề về nhà ở của bảo vê cũng thu hút nhiều sự quan tâm không kém. Các không gian trong nhà của chàng trai. Ảnh cắt từ clip Bilibili của nhân vậ

Nhiều bảo vệ ở chung trong một căn phòng miễn phí - là chỗ ở công ty cung cấp. Ảnh: Xiaohongshu.

Dưới bài đăng, một chàng trai khác chia sẻ bố mình cũng làm bảo vệ ở Bắc Kinh. Theo người này, 6 người ở chung một phòng, mỗi người sử dụng một giường tầng; tầng dưới để ngủ còn tầng trên dùng để chứa đồ.

Đổi lại, đơn vị có căng tin phục vụ theo hình thức buffet, với các món như sườn, thịt bò, thịt dê, tôm hùm đất... Người này cho biết bố mình nhận mức lương 3.800 NDT/tháng (khoảng 13,5 triệu đồng).

Ở chiều ngược lại, một số người trẻ lại chấp nhận bỏ thêm tiền để đổi lấy không gian riêng.

Một trường hợp khác được chia sẻ trên Xiaohongshu là một người sinh sau năm 2000, tốt nghiệp hệ cao đẳng. Sau khi ra trường, người này tìm được việc bảo vệ tại một tòa nhà văn phòng. Tuy nhiên, anh cho biết ký túc xá được bố trí quá chật chội, nên quyết định tự thuê phòng bên ngoài.

Căn phòng chàng trai sinh năm 2000, làm bảo vệ thuê. Ảnh: Xiaohongshu.

Không gian được chia sẻ khá đơn giản nhưng thoáng và sạch sẽ. Phòng có một giường đơn, tủ quần áo, điều hòa, cửa sổ và rèm cửa. Một số vali, giày dép và quần áo được đặt trong phòng, nhưng nhìn chung không gian khá gọn gàng.

So với việc ở chung ký túc xá, căn phòng thuê này mang lại cho người trẻ một lợi ích khác: sự riêng tư. Sau giờ làm, anh có thể trở về không gian của riêng mình mà không phải chia sẻ chỗ ngủ với đồng nghiệp.

Tất nhiên, đổi lại là một khoản chi phí cố định hàng tháng.

Một lựa chọn khác là phòng trực kiêm chỗ ngủ.

Trên Xiaohongshu cũng xuất hiện hình ảnh một không gian nhỏ được sử dụng đồng thời làm nơi trực và chỗ nghỉ của bảo vệ. Một tấm đệm được trải trực tiếp trên sàn, bên cạnh là bàn làm việc với máy tính, bộ đàm và các vật dụng cá nhân. Phòng khá chật, khu vực làm việc và nghỉ ngơi gần như nằm trong cùng một không gian.

Người đăng đặt câu hỏi: “Làm bảo vệ 174 ngày, mỗi ngày được trả 100 NDT (khoảng 350.000 đồng), bạn có sẵn lòng ngủ ở đây không?”. Ảnh: Xiaohongshu.

Nguồn: Sohu, Xiaohongshu.