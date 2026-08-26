Giao Starbucks cho khách, shipper bất ngờ nhận được khoản tiền gần 26 tỷ đồng

Ở tuổi 78, không giống như nhiều người đã nghỉ hưu khác, Richard Pulley vẫn phải đi làm shipper kiếm tiền. Ông đăng ký làm nhân viên giao hàng của DoorDash - Một ứng dụng đặt đồ ăn tại Mỹ. Lựa chọn tưởng chừng quá vất vả này lại vô tình giúp người đàn ông đổi đời với số tiền lên tới gần 1 triệu USD (hơn 25,9 tỷ đồng).

Câu chuyện bắt đầu vào ngày 10/3, khi Richard giao một đơn Starbucks đến nhà của 1 vị khách tên Brittany Smith ở bang Tennessee. Thông qua camera chuông cửa, Smith nhìn thấy người đàn ông 78 tuổi phải vịn tay vào lan can để từng bước đi lên bậc thềm trước nhà. Sau khi cẩn thận đặt đồ ăn xuống cửa, ông quay người và rời đi.

Hình ảnh được camera ghi lại khi Richard giao đơn hàng Starbucks đến cho Smith

Xúc động trước sự cần mẫn của shipper cao tuổi, Smith đăng đoạn video lên mạng xã hội để tìm người shipper. Cô viết: “Giúp tôi tìm người đàn ông này, tại sao ông ấy lại phải đi giao hàng khi đã ở tuổi đó? Tên ông ấy là Richard! Hãy giúp tôi tìm ông ấy”.

Một ngày sau, Smith lập trang GoFundMe với mong muốn kêu gọi quyên góp từ cộng đồng để hỗ trợ Richard. Chính cô cũng không ngờ chiến dịch lại nhận được sự hưởng ứng lớn đến vậy. Chỉ trong vài ngày, số tiền quyên góp đã vượt 500.000 USD (hơn 12,9 tỷ đồng) và con số này tiếp tục tăng nhanh. Chưa đầy 2 tuần kể từ khi trang gây quỹ được lập, tổng số tiền đã tiến sát mốc 1 triệu USD (hơn 25,9 tỷ đồng).

Trong số các khoản đóng góp có 20.000 USD (hơn 518 triệu đồng) từ DoorDash. Công ty giao đồ ăn này cho biết họ cũng gửi thêm “một món quà nhỏ” cho Smith để cảm ơn cô vì đã dùng ứng dụng cũng như quan tâm tới tài xế của họ.

Được biết, Richard từng làm nhân viên kinh doanh bảo hiểm và đã nghỉ hưu khoảng 15 năm. Tuy nhiên, hơn một năm trước, ông bắt đầu làm việc cho DoorDash sau khi vợ của ông - bà Brenda, mất việc. Theo thông tin được DoorDash chia sẻ, Richard hiện làm shipper toàn thời gian và đã hoàn thành gần 6.000 đơn hàng.

Sau khi kết nối được với nhau, Richard và vợ đã đến gặp Smith để bày tỏ lòng biết ơn. Đại diện DoorDash cho biết sau khi nhận được khoản tiền gây quỹ từ cộng đồng, Richard vẫn tiếp tục công việc shipper. Vị đại diện nhấn mạnh sự tận tụy của Richard trong việc chăm lo cho bản thân và vợ là điều “thực sự truyền cảm hứng”.

Richard và vợ

“Giống như nhiều người khác, chúng tôi xúc động trước câu chuyện của ông ấy và sự ủng hộ mạnh mẽ từ mọi người trên khắp đất nước” - đại diện DoorDash chia sẻ.

Câu chuyện của Richard sau đó nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi số tiền quyên góp tăng lên ngoài sức tưởng tượng. Từ một đoạn video ghi lại cảnh một shipper lớn tuổi cẩn thận giao đơn hàng, câu chuyện đã trở thành một chiến dịch cộng đồng quy mô lớn, với hàng nghìn người cùng chung tay hỗ trợ người đàn ông 78 tuổi vẫn phải làm việc để trang trải cuộc sống.

(Nguồn: The People)