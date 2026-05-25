Nóng: Một công ty giao đồ ăn nổi tiếng sắp bán mình cho Uber, định giá ở mức 15 tỷ USD

Tờ Financial Times đưa tin, Uber và DoorDash đã có các cuộc trao đổi thăm dò với nhà đầu tư của Delivery Hero trước khả năng đưa ra đề nghị thâu tóm, mở ra một cuộc cạnh tranh giành quyền kiểm soát tập đoàn giao đồ ăn của Đức.

Theo ba người am hiểu vấn đề, trong những ngày gần đây, cả hai công ty đều đã tham gia các cuộc thảo luận về việc mua lại cổ phần của nhiều nhà đầu tư tại Delivery Hero.

Một số nhà đầu tư cho biết họ sẽ tìm kiếm mức giá trên 40 euro/cổ phiếu, tương đương mức cao hơn 19% so với giá đóng cửa của Delivery Hero trong phiên giao dịch hôm thứ sáu, qua đó có thể định giá công ty vào khoảng 13 tỷ euro (khoảng 15 tỷ USD).

Hiện chưa rõ mức giá cuối cùng có thể được thống nhất là bao nhiêu, cũng như các điều khoản cuối cùng của bất kỳ thương vụ nào.

Một số nguồn tin tiết lộ, CEO Uber Dara Khosrowshahi đã bay tới Oslo trong tuần này để gặp bà Kristin Skogen Lund, Chủ tịch ban giám sát của Delivery Hero. Ông được cho là đã đưa ra mức giá khoảng 33 euro/cổ phiếu nhưng bị từ chối.

Đáng nói, theo hai người am hiểu vấn đề, Tony Xu, CEO DoorDash, cũng đã liên hệ với bà Lund.

Hôm thứ hai, Uber công bố rằng công ty đang sở hữu 19,5% cổ phần Delivery Hero và nắm thêm 5,6% thông qua các công cụ phái sinh.

Morgan Stanley đang tham gia xử lý đề nghị của Uber. Trong các hồ sơ pháp lý công bố hôm thứ sáu, ngân hàng này cho biết họ có lợi ích 27% tại Delivery Hero, chủ yếu thông qua các hợp đồng hoán đổi cổ phiếu.

Hội đồng quản trị Delivery Hero đang cân nhắc phương án bán toàn bộ công ty hoặc thực hiện một loạt thương vụ nhằm tách riêng các mảng kinh doanh tại Trung Đông và Hàn Quốc.

Nhà sáng lập kiêm CEO của công ty, Niklas Östberg, tuần trước cho biết ông sẽ rời vị trí này trước tháng 3/2027, sau nhiều năm chịu áp lực từ cổ đông yêu cầu thay đổi.

Vào tháng 3, nhà đầu tư hoạt động Aspex Management, đơn vị nắm 14,6% cổ phần Delivery Hero, đã kêu gọi công ty tinh gọn hoạt động, đẩy nhanh việc bán tài sản và thay thế ông Östberg.

Tuy nhiên, cả hai bên theo đuổi thương vụ vẫn có thể quyết định từ bỏ kế hoạch và bất kỳ giao dịch nào cũng có thể bị cơ quan quản lý chặn lại.

Một người cho biết các cuộc trao đổi của Uber mới chỉ ở giai đoạn thăm dò và công ty chưa quyết định liệu có theo đuổi một thương vụ thâu tóm hay không.

Thị trường giao đồ ăn toàn cầu đang bước vào giai đoạn hợp nhất, với thương vụ DoorDash thâu tóm Deliveroo trị giá 2,9 tỷ bảng và thương vụ Prosus mua lại Just Eat Takeaway trị giá 4,1 tỷ euro trong năm ngoái.

Uber đã mua lượng cổ phiếu Delivery Hero trị giá 270 triệu euro từ Prosus hồi tháng 4, qua đó nắm 7% cổ phần. Tập đoàn đầu tư Hà Lan này trước đó là cổ đông lớn nhất của Delivery Hero, nhưng đang giảm tỷ lệ sở hữu để tuân thủ các yêu cầu chống độc quyền của EU liên quan đến thương vụ thâu tóm Just Eat.

Khi đó, Uber mô tả thương vụ này là mang tính “cơ hội”, trong khi CEO Prosus Fabricio Bloisi trước đây từng nói rằng EU có nguy cơ trở nên “không còn liên quan về mặt công nghệ” do các quy định chống độc quyền của khối này.

Prosus, hiện vẫn nắm 16,8% cổ phần Delivery Hero, sau đó đã chỉ trích các cơ quan quản lý châu Âu vì buộc công ty phải giảm tỷ lệ sở hữu, qua đó tạo cơ hội cho một thương vụ thâu tóm toàn diện từ phía Mỹ.

Theo hai người am hiểu vấn đề, DoorDash chủ yếu quan tâm đến mảng kinh doanh Trung Đông của Delivery Hero, bao gồm Talabat và HungerStation. Công ty này cũng đang nhắm tới nhánh Thổ Nhĩ Kỳ Yemeksepeti của Delivery Hero, nhưng chưa loại trừ khả năng đưa ra đề nghị mua lại toàn bộ công ty.

Tỷ lệ sở hữu hiện tại của Uber là một trở ngại đối với các bên khác, bởi nó mang lại cho Uber ảnh hưởng đối với các đợt tăng vốn, hoạt động mua lại và những thay đổi trong văn kiện hiến định của công ty.

Uber chỉ ra các công bố trước đó của công ty, trong đó nói rằng họ “không có ý định mua từ 30% trở lên quyền biểu quyết của Delivery Hero”. Theo quy định của Đức, mức sở hữu như vậy sẽ kích hoạt nghĩa vụ phải đưa ra đề nghị thâu tóm.

Tuy nhiên, trong các hồ sơ công ty, Uber vẫn để ngỏ khả năng tăng hoặc giảm tỷ lệ sở hữu trong tương lai.

Uber đang mở rộng phạm vi hoạt động giao đồ ăn tại châu Âu, sau khi công bố kế hoạch gia nhập 7 thị trường mới trong năm nay.

Uber từ chối bình luận thêm. DoorDash và Morgan Stanley cũng từ chối bình luận. Delivery Hero chưa phản hồi ngay lập tức đề nghị bình luận.

Trong một tuyên bố được công bố sau khi câu chuyện này được đăng tải, Delivery Hero cho biết công ty “xác nhận rằng Uber Technologies đã liên hệ với một đề xuất mang tính chỉ báo ở mức 33 euro/cổ phiếu liên quan đến khả năng đưa ra đề nghị thâu tóm đối với toàn bộ cổ đông”.

“Công ty vẫn hoàn toàn tập trung vào việc thực hiện quá trình rà soát chiến lược. Các cập nhật tiếp theo sẽ được cung cấp khi cần thiết hoặc phù hợp”, Delivery Hero cho biết.

Theo: Financial Times, NYTimes