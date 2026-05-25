Vì sao chỉ cần có được số điện thoại, lừa đảo biết rõ cả số tài khoản ngân hàng và số dư của nạn nhân?

Đại Phú | 25-05-2026 - 16:28 PM | Kinh tế số

Công an cảnh báo rủi ro rò rỉ dữ liệu cá nhân.

Ảnh minh họa

Tại chương trình “Cảnh báo lừa đảo từ rò rỉ dữ liệu cá nhân” nằm trong chiến dịch Toàn dân chống lừa đảo do Trung tâm truyền hình Việt Nam tại TP. HCM VTVT9 chủ trì tổ chức, các thủ đoạn tinh vi được cảnh báo.

Đại úy Phan Hoàng Sử - Công an phường Trấn Biên, Đồng Nai cảnh báo, chỉ từ một số điện thoại, các đối tượng lừa đảo hoàn toàn có thể lần ra hàng loạt tài khoản mạng xã hội như Facebook, Zalo, TikTok để “dựng lên” chân dung chi tiết của một người.

Theo ông, trước đây Telegram từng có các bot quét thông tin, nhưng hiện nay kẻ gian “không cần phải qua con bot ở Telegram cho tốn tiền”, mà chỉ cần tìm kiếm trên mạng xã hội là đã có thể thu thập hàng loạt dữ liệu cá nhân.

Trên mạng xã hội, nguyên một dãy bài đăng của người dùng giúp lừa đảo sẽ thống kê và bắt đầu tìm hiểu toàn bộ, từ đó dựng lên được một con người. Thậm chí, một trang cá nhân của ai đó, lừa đảo có thể biết được khoảng 50 - 60% tính cách của người đó, như sở thích này, quan hệ bạn bè chơi với ai, người thân là ai bình luận, hay làm cái gì, chụp hình như thế nào, nhà ở đâu, thậm chí tài khoản ngân hàng và số dư vì những bức hình đã được đăng tải”, Đại úy Phan Hoàng Sử chia sẻ.

Ông nhấn mạnh, khi đã nắm trong tay đầy đủ thông tin, công cụ và phương tiện tiếp cận nạn nhân, các đối tượng sẽ xây dựng những “kịch bản lừa đảo hoàn hảo” theo từng cá nhân, khiến nguy cơ sập bẫy tăng rất cao.

Đại Phú

