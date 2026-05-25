Startup AI Trung Quốc ra mắt phần mềm phiên dịch, có thể giải mã tiếng của chó mèo với độ chính xác lên đến 95%

Trong nhiều thập kỷ qua, các ứng dụng dịch ngôn ngữ thú cưng trên điện thoại thông minh đã xuất hiện nhan nhản trên thị trường công nghệ. Tuy nhiên, phần lớn những sản phẩm này chỉ mang tính chất mới lạ, phục vụ mục đích giải trí đơn thuần mà không hề có bất kỳ cơ sở khoa học thực tế nào đứng đằng sau.

Mới đây, một bước ngoặt mang tính cách mạng dường như đã xuất hiện khi Meng Xiaoyi, một công ty công nghệ khởi nghiệp có trụ sở tại Hàng Châu, Trung Quốc, chính thức mang đến thị trường tiêu dùng một thiết bị trí tuệ nhân tạo tiên tiến.

Đại diện của hãng đã vạch ra một ranh giới khác biệt rõ rệt giữa sản phẩm của họ và các ứng dụng giải trí thông thường, đi kèm với tuyên bố vô cùng táo bạo rằng thiết bị này thực sự hoạt động hiệu quả, giúp tạo điều kiện thuận lợi cho việc giao tiếp hàng ngày giữa các loài với tỷ lệ chính xác gần chạm mốc 95%.

Công ty khởi nghiệp Meng Xiaoyi tại Hàng Châu, Trung Quốc vừa ra mắt thiết bị dịch ngôn ngữ thú cưng bằng trí tuệ nhân tạo có mức giá 799 nhân dân tệ (khoảng 3 triệu đồng) với tuyên bố đạt độ chính xác lên tới 95%.

Bất kỳ người nuôi thú cưng nào trên toàn thế giới cũng đều khao khát có thể thấu hiểu những gì người bạn bốn chân của mình đang cố gắng truyền đạt. Việc giải mã ý nghĩa thực sự đằng sau những tiếng sủa, tiếng meo meo hay những âm thanh ríu rít dường như là một ước mơ xa vời, nhưng sự chờ đợi mỏi mòn đó có thể sắp đi đến hồi kết.

Nhằm hiện thực hóa kỳ vọng này, Meng Xiaoyi đã mở cổng nhận đơn đặt hàng trước vào ngày 1 tháng năm, ngay trước thềm đợt ra mắt bán lẻ chính thức. Cho đến nay, sức hút của sản phẩm đã được minh chứng khi công ty thu về con số ấn tượng với 10.000 lượt đặt trước từ đông đảo người tiêu dùng quốc tế.

Theo những thông tin được công bố, chiếc máy dịch ngôn ngữ thú cưng nhỏ gọn này có mức giá 799 nhân dân tệ, tương đương khoảng 3 triệu đồng. Về mặt công nghệ cốt lõi, thiết bị được phát triển dựa trên việc ứng dụng Qwen, một mô hình ngôn ngữ lớn đầy quyền năng đến từ nền tảng Alibaba Cloud.

Hệ thống trí tuệ nhân tạo này được cung cấp sức mạnh bởi một cơ sở dữ liệu khổng lồ chứa các dấu vân tay giọng nói của động vật, vốn được tích lũy và thu thập thông qua nhiều năm tiến hành nghiên cứu cùng thử nghiệm liên tục.

Cách thức hoạt động của thiết bị cũng được nhà sản xuất giải thích vô cùng chi tiết. Máy được thiết kế tinh tế để đeo vừa vặn quanh cổ thú cưng, đóng vai trò như một trung tâm thu thập dữ liệu theo thời gian thực. Nó tích hợp các cảm biến âm thanh sắc bén kết hợp cùng khả năng theo dõi chuyển động.

Thay vì chỉ dừng lại ở việc phân tích các âm thanh đơn lẻ một cách cứng nhắc, công nghệ đám mây trên máy sẽ liên tục chạy ngầm để theo dõi sát sao những mô hình giọng nói, chuyển động cơ thể, tư thế, hành vi vật lý và trạng thái thể chất của con vật. Sự kết hợp giữa âm thanh môi trường xung quanh và các tín hiệu vật lý cho phép hệ thống tạo ra những thông tin chi tiết có tính bối cảnh sâu sắc.

Nhờ đó, Meng Xiaoyi tự tin khẳng định hệ thống có thể nhận diện chính xác các cảm xúc và mô hình giọng nói với tỷ lệ lên đến 95%.

Thiết bị đeo ở cổ này hoạt động dựa trên mô hình ngôn ngữ lớn Qwen của Alibaba Cloud, kết hợp cùng hệ thống cảm biến âm thanh và theo dõi chuyển động vật lý theo thời gian thực để phân tích hành vi và cảm xúc của động vật. Mặc dù thu hút 10.000 đơn đặt hàng trước kể từ ngày 1 tháng năm và nhận được nguồn vốn 1 triệu đô la từ các nhà đầu tư, Meng Xiaoyi vẫn chưa công bố bất kỳ dữ liệu cụ thể hay điều kiện thử nghiệm nào.

Bất chấp sự mới mẻ của thị trường, công ty khởi nghiệp đã thành công trong việc kêu gọi được một khoản tiền tương đương 1 triệu đô la từ các nhà đầu tư ban đầu. Nguồn vốn này có thể được xem như một minh chứng cho sự tự tin vào tính khả thi của ý tưởng.

Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng dòng tiền đầu tư không đồng nghĩa với bằng chứng khoa học tuyệt đối khẳng định công nghệ này hoạt động chính xác 100% như những lời quảng cáo có cánh.

Thực tế cho thấy, ẩn sau vẻ ngoài hào nhoáng và con số 95% đáng kinh ngạc, sản phẩm của Meng Xiaoyi vẫn vướng phải những vấn đề nan giải. Hãng hiện đang đối diện với làn sóng hoài nghi mạnh mẽ từ dư luận và cộng đồng khoa học toàn cầu.

Nguyên nhân cốt lõi bắt nguồn từ việc đội ngũ điều hành chưa từng công bố bất kỳ dữ liệu cụ thể nào, đồng thời không đưa ra các nghiên cứu đã được bình duyệt nhằm làm cơ sở vững chắc chứng minh cho khả năng dịch thuật. Hơn thế nữa, công ty hoàn toàn né tránh việc chỉ định rõ các điều kiện môi trường thử nghiệm hay quy mô tập dữ liệu đầu vào.

Các nhà nghiên cứu độc lập đang tỏ ra cực kỳ thận trọng khi đánh giá về các số liệu hiệu suất của hệ thống. Họ nhấn mạnh rằng Meng Xiaoyi chưa thực hiện bất kỳ quy trình kiểm chứng độc lập nào về các kết quả đạt được. Sự thiếu hụt nghiêm trọng về dữ liệu công khai đã tạo ra bức tường cản trở lớn đối với các bác sĩ thú y cũng như chuyên gia trí tuệ nhân tạo. Việc đánh giá xem liệu cỗ máy này chỉ có tác dụng trong những phòng thí nghiệm được kiểm soát hay thực sự mang lại kết quả đáng tin cậy trong cuộc sống đời thường vẫn còn là một câu hỏi chưa có lời giải đáp thỏa đáng.