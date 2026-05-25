Meta ra mắt ứng dụng giống Reddit

Meta đã âm thầm ra mắt Forum, một ứng dụng mới dành riêng cho Facebook Groups, mà không đưa ra thông báo chính thức.

Theo phát hiện của Matt Navarra từ Geekout Newsletter trên App Store, Forum được mô tả là “không gian riêng cho những cuộc trò chuyện quan trọng nhất với bạn”. Ứng dụng này được xây dựng cho Facebook Groups và có thể giúp người dùng nhận được “câu trả lời thật” từ “người thật”, khiến Forum được so sánh với Reddit, nền tảng thảo luận theo cộng đồng trực tuyến.

Người dùng cần có tài khoản Facebook để sử dụng Forum. Sau khi đăng nhập, hồ sơ và hoạt động của họ sẽ được đồng bộ sang ứng dụng mới. Vì vậy, Forum không phải là nền tảng thảo luận ẩn danh hoàn toàn như Reddit, dù người dùng vẫn có thể sử dụng tên hiển thị ẩn danh tương tự trên ứng dụng Facebook chính. Tuy nhiên, quản trị viên nhóm vẫn có thể nhìn thấy danh tính thật của họ.

Khác với bảng tin Facebook, nơi hiển thị bài viết từ bạn bè, nhóm, trang theo dõi và các nội dung do thuật toán đề xuất, Forum tập trung vào các cuộc trò chuyện trong những nhóm mà người dùng tham gia. Khi đăng nhập lần đầu, ứng dụng cũng hỏi người dùng muốn xem thêm nội dung nào, vì vậy Forum có thể đề xuất bài viết từ các nhóm khác phù hợp với mối quan tâm của họ.

Các bài đăng của người dùng trong nhóm trên Forum vẫn sẽ xuất hiện trên ứng dụng Facebook chính và ngược lại. Điều này cho phép người dùng tiếp tục hoặc bắt đầu cuộc trò chuyện từ cả 2 ứng dụng.

Đây không phải lần đầu Meta phát triển một ứng dụng riêng xoay quanh nhóm. Khi còn mang tên Facebook, công ty từng ra mắt ứng dụng Groups độc lập, nhưng đã khai tử ứng dụng này vào năm 2017.

Forum cũng được tích hợp một số tính năng trí tuệ nhân tạo (AI). Tính năng “Ask” có thể tổng hợp phản hồi từ nhiều nhóm để trả lời câu hỏi của người dùng, giúp họ không phải tìm kiếm từng nhóm riêng lẻ. Ngoài ra, ứng dụng còn có trợ lý AI cho quản trị viên, hỗ trợ điều hành và quản lý nhóm.

Khi được hỏi về Forum, Meta cho biết sản phẩm này hiện vẫn trong giai đoạn thử nghiệm.