Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

BHXH Việt Nam phát cảnh báo chiêu trò lừa đảo mới về VssID, BHYT

Theo Ngân Hà | 25-05-2026 - 11:00 AM | Kinh tế số

BHXH Việt Nam cho biết vừa phát hiện một ứng dụng giả mạo nhắm vào người dùng VssID - BHXH số.

Chiêu thức lừa đảo mới rất nguy hiểm

Ứng dụng giả mạo có tên "VSSID.apk" chứa mã độc có khả năng chiếm quyền điều khiển điện thoại, nhằm chiếm đoạt thông tin, tài sản của người dùng. Theo cơ quan BHXH, đây là một chiêu thức lừa đảo mới rất nguy hiểm.

Phân tích của chuyên gia cho thấy mã độc này có thể truy cập dữ liệu trên thiết bị như hình ảnh, danh bạ, tin nhắn; đồng thời thiết lập kết nối tới máy chủ ở nước ngoài, tiềm ẩn nguy cơ bị điều khiển từ xa để chiếm đoạt thông tin, tài sản.

BHXH Việt Nam phát thông báo quan trọng về VssID, BHYT - Ảnh 1.

BHXH Việt Nam phát thông báo khẩn đến toàn dân

Người dân tải ứng dụng VssID trên các kho ứng dụng chính thức như CH Play hoặc App Store. Nếu nhận được cuộc gọi hoặc tin nhắn đáng ngờ, cần liên hệ cơ quan BHXH hoặc gọi tổng đài 19009068 để xác minh.

Cơ quan BHXH cũng lưu ý người dân tuyệt đối không bấm vào link lạ, không cài file ".apk" không rõ nguồn gốc. Đồng thời, cần bảo vệ thông tin cá nhân, mã OTP, tài khoản ngân hàng, không cung cấp các thông tin này cho bất kỳ ai qua điện thoại, tin nhắn, mạng xã hội.

VssID là gì?

"BHXH số" (gọi tắt là VssID) là một ứng dụng dịch vụ thông tin trên nền tảng thiết bị di động chính thức của BHXH Việt Nam.

Theo đó, bắt đầu từ ngày 1-6-2021, người dân có thể dùng ảnh thẻ BHYT trên ứng dụng VssID thay cho thẻ giấy khi đi khám bệnh trên toàn quốc nhằm phục vụ mục đích thiết lập kênh giao tiếp, tiếp cận thông tin, thực hiện dịch vụ công cho cá nhân một cách tiện lợi, dễ dàng, nhanh chóng.

BHXH Việt Nam phát thông báo quan trọng về VssID, BHYT - Ảnh 2.

Những tiện ích của VssID trên nền tảng số


Theo Ngân Hà

Người Lao Động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Meta ra mắt ứng dụng giống Reddit

Meta ra mắt ứng dụng giống Reddit Nổi bật

Vứt bỏ vợ con, ném hơn nửa tỷ đồng qua cửa sổ để "nuôi" người tình ảo: Bi kịch gã đàn ông bị ChatGPT "vét sạch" đến đồng xu cuối cùng

Vứt bỏ vợ con, ném hơn nửa tỷ đồng qua cửa sổ để "nuôi" người tình ảo: Bi kịch gã đàn ông bị ChatGPT "vét sạch" đến đồng xu cuối cùng Nổi bật

Lời khuyên cho tất cả những ai hay dùng ChatGPT tìm kiếm thông tin

Lời khuyên cho tất cả những ai hay dùng ChatGPT tìm kiếm thông tin

10:57 , 25/05/2026
OpenAI chi tới 236.000 USD/năm để “giảm ma sát” quanh các trung tâm dữ liệu AI: Tham vọng 500 tỷ USD đang vấp phản ứng dữ dội tại Mỹ

OpenAI chi tới 236.000 USD/năm để “giảm ma sát” quanh các trung tâm dữ liệu AI: Tham vọng 500 tỷ USD đang vấp phản ứng dữ dội tại Mỹ

10:44 , 25/05/2026
Không phải Sam Altman, đây mới là 1 nhân vật đang nắm giữ sinh mệnh truyền thông của OpenAI

Không phải Sam Altman, đây mới là 1 nhân vật đang nắm giữ sinh mệnh truyền thông của OpenAI

09:42 , 25/05/2026
2 cách nộp phạt nguội trên Zalo

2 cách nộp phạt nguội trên Zalo

07:16 , 25/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên