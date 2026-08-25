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Công an điều tra loạt giao dịch tổng cộng 40 triệu đồng liên tục chuyển tới tài khoản của Đào Trọng Nghĩa SN 2007

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Công an điều tra loạt giao dịch tổng cộng 40 triệu đồng liên tục chuyển tới tài khoản của Đào Trọng Nghĩa SN 2007

Công an phường Đông Hải (TP Hải Phòng) đang làm rõ vụ việc một nam thiếu niên bị xác định sử dụng công cụ AI để chỉnh sửa hình ảnh vé chương trình ca nhạc sau đó rao bán trên mạng xã hội.

Ngày 24/8, Công an phường Đông Hải tiếp nhận trình báo của chị Kiều Thu Hiền (SN 2001, trú tại phường Hồng Bàng, TP Hải Phòng) về việc bị một tài khoản Zalo rao bán vé chương trình ca nhạc BIGBANG nhưng không chuyển vé sau khi nhận tiền đặt cọc.

Theo trình báo, ngày 18/8, chị Hiền thấy tài khoản Zalo mang tên "Đào Trọng Nghĩa" đăng bán vé xem chương trình BIGBANG diễn ra vào ngày 24 và 25/10/2026 tại sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội). Tin tưởng thông tin đăng tải, chị chuyển 2 triệu đồng tiền đặt cọc trong tổng giá trị vé là 3,5 triệu đồng. Tuy nhiên, sau nhiều lần yêu cầu chuyển vé không thành, chị Hiền nghi ngờ bị lừa nên đến cơ quan công an trình báo.

Qua xác minh, Công an phường Đông Hải xác định tài khoản Zalo trên do Đào Trọng Nghĩa (SN 2007, thường trú tại phường Hưng Đạo, TP Hải Phòng) sử dụng và đã triệu tập người này để làm việc.

Đối tượng Đào Trọng Nghĩa. Ảnh: Công an thành phố Hải Phòng

Tại cơ quan công an, Nghĩa khai ngày 18/8, sau khi biết thông tin chương trình âm nhạc của BIGBANG, thanh niên này đã vào các hội nhóm Facebook lấy hình ảnh mã vé, sử dụng công cụ AI chỉnh sửa rồi đăng rao bán trong nhóm Zalo V.I.P Hải Phòng nhằm chiếm đoạt tiền của người có nhu cầu mua vé.

Theo lời khai, Nghĩa sử dụng tài khoản Zalo mang tên "Đào Trọng Nghĩa", lập nhóm trò chuyện "MUA VÉ BIG BANG" để đăng bán ba loại vé gồm: CAT 3-1 giá 3,5 triệu đồng, vé CAT 5-2 giá 1 triệu đồng và hạng vẽ ULTIMATE với giá 10,5 triệu đồng.

Nghĩa khai đã có nhiều người chuyển tiền đặt mua vé, với tổng số tiền khoảng hơn 40 triệu đồng. Số tiền này sau đó được sử dụng vào mục đích cá nhân. Hiện Công an phường Đông Hải đã xác định thêm 6 người bị hại liên quan và đang tiếp tục củng cố tài liệu, xác minh những người liên quan để xử lý theo quy định.

Từ vụ việc trên, Công an phường Đông Hải khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác khi mua vé các chương trình ca nhạc, sự kiện qua mạng xã hội; chủ động kiểm tra, xác minh thông tin người bán và nguồn gốc vé trước khi giao dịch, đặc biệt trước khi chuyển tiền đặt cọc. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn hoặc có nguy cơ bị lừa đảo, người dân cần kịp thời trình báo cơ quan công an để được tiếp nhận, xác minh và xử lý.

Theo Công an thành phố Hải Phòng

Kim Linh

Đời sống Pháp luật

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