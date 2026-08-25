Ai là người đầu tiên mắc bệnh ung thư?

Từ trước đến nay, trong nhận thức của đông đảo mọi người và cả giới nghiên cứu, ung thư luôn được dán nhãn là một căn bệnh của thời hiện đại. Người ta thường quy kết nguyên nhân gây bệnh cho những yếu tố đến từ cuộc sống công nghiệp hóa như tuổi thọ con người ngày càng gia tăng, môi trường bị ô nhiễm nghiêm trọng, thói quen hút thuốc lá hay việc tiêu thụ các loại thực phẩm chế biến sẵn.

Tuy nhiên, những giả định tưởng chừng như đã cắm rễ sâu trong suy nghĩ của con người này đang đứng trước nguy cơ bị sụp đổ hoàn toàn.

Mọi chuyện bắt đầu thay đổi khi các nhà khoa học tiến hành phân tích một mảnh xương hóa thạch cổ xưa. Ban đầu, dưới mắt thường, mẫu vật chỉ giống như vô số tàn tích hóa thạch khác trong lịch sử tiến hóa của chúng ta.

Thế nhưng, khi đưa mảnh xương vào kiểm tra dưới kính hiển vi và công nghệ chụp cắt lớp vi tính (CT) hiện đại, một sự thật đáng lo ngại đã chính thức bước ra ánh sáng. Mẫu hóa thạch mang những dấu vết tổn thương không thể nhầm lẫn của tế bào ung thư.

Cột mốc quan trọng ghi nhận phát hiện này diễn ra vào năm 2016. Khi đó, các nhà nghiên cứu trong quá trình phân tích các mẫu hóa thạch được tìm thấy tại Nam Phi đã chính thức báo cáo bằng chứng về một trường hợp mắc ung thư xương ác tính.

Đáng chú ý, căn bệnh này được phát hiện trên cơ thể của một trong những loài họ hàng cổ xưa nhất từng được ghi nhận của loài người.

Công bố năm 2016 của các nhà nghiên cứu về hóa thạch họ hàng cổ xưa của loài người tại Nam Phi mang mầm bệnh ung thư.

Phát hiện chấn động trên đã thách thức trực tiếp niềm tin cố hữu của y học hiện đại, đồng thời buộc các nhà khoa học phải đặt lại câu hỏi và đánh giá lại toàn bộ lịch sử tiến hóa của một trong những căn bệnh đáng sợ nhất hành tinh.

Ung thư không phải là một tai họa mới phát sinh từ nền văn minh hay môi trường hiện đại. Trái lại, căn bệnh này hiện diện như một bạn đồng hành sinh học cổ xưa, tàn phá cơ thể sống từ hàng triệu năm trước.

Dữ liệu từ nghiên cứu khẳng định mối đe dọa này đã tồn tại từ rất lâu, trước khi con người biết xây dựng các đô thị, trước khi nền nông nghiệp ra đời, và thậm chí trước cả khi loài Homo sapiens xuất hiện trên Trái Đất.

Việc lội ngược dòng lịch sử để tìm hiểu về căn bệnh này đã mở ra một góc nhìn hoàn toàn mới cho nền y học, cho thấy ung thư đã gắn liền với bộ gen và tiến trình sinh học của loài người từ những buổi bình minh sơ khai nhất.

Tham khảo: Historyofyesterday



