Cụ ông 93 tuổi lên núi hái thuốc rồi mất tích, 3h sáng đội cứu hộ bất ngờ phát hiện tín hiệu lạ

Cụ ông mất dấu giữa vùng núi hiểm trở

Một cụ ông 93 tuổi ở huyện Tư Trung, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc, bất ngờ mất liên lạc sau khi một mình lên núi. Gia đình tìm kiếm nhiều giờ không có kết quả, trong khi màn đêm và địa hình hiểm trở khiến tình hình ngày càng đáng lo ngại.

Khoảng 13h ngày 2/7, cụ ông họ Đặng rời nhà một mình. Ban đầu, người thân không quá lo lắng vì cho rằng ông chỉ ra ngoài như thường lệ.

Tuy nhiên, nhiều giờ trôi qua mà cụ ông vẫn không trở về.

Gia đình bắt đầu tìm kiếm quanh khu vực nhưng không phát hiện tung tích. Đến 21h33 cùng ngày, người thân gọi điện cầu cứu lực lượng chức năng, cho biết cụ ông có khả năng đã đi vào vùng rừng núi gần đó.

Ở tuổi 93, việc phải ở ngoài trời qua đêm khiến gia đình đặc biệt lo lắng.

Ngay sau khi nhận tin, lực lượng tìm kiếm tại khu vực Tân Kiều nhanh chóng tới hiện trường và tổ chức rà soát những nơi cụ ông có khả năng đi qua.

Nhưng công việc không hề dễ dàng.

Khu vực này có núi cao, rừng cây dày đặc và nhiều đoạn địa hình gồ ghề. Khi trời tối hẳn, tầm nhìn giảm mạnh, việc tìm một người giữa rừng gần như chỉ dựa vào ánh đèn và từng bước rà soát trên mặt đất.

Các nhóm tìm kiếm liên tục tiến sâu vào núi nhưng vẫn không phát hiện dấu vết rõ ràng.

Thời gian lúc này trở thành yếu tố quan trọng. Cụ ông đã ở ngoài nhiều giờ, trong khi không ai biết ông có bị thương hay mắc kẹt ở vị trí nào hay không.

Khoảng 23h, sau khi đánh giá việc tìm kiếm bằng nhân lực gặp quá nhiều hạn chế, lực lượng chức năng quyết định huy động thêm máy bay không người lái trang bị camera ảnh nhiệt và thiết bị chiếu sáng.

Nhiều thiết bị lần lượt được đưa lên không trung.

Thay vì chỉ quan sát hình ảnh thông thường trong bóng tối, camera ảnh nhiệt có thể phát hiện sự chênh lệch nhiệt độ, từ đó hỗ trợ xác định những nguồn nhiệt nghi là cơ thể người giữa cây cối và địa hình phức tạp.

Các máy bay liên tục rà qua vách núi, rừng cây và những vị trí mà người tìm kiếm dưới mặt đất khó tiếp cận.

Nhưng nhiều lượt kiểm tra vẫn chưa đem lại kết quả.

3h sáng, màn hình xuất hiện tín hiệu lạ

Đến khoảng 3h ngày 3/7, một người điều khiển máy bay không người lái bất ngờ nhận thấy điểm bất thường trên màn hình ảnh nhiệt.

Ở phía dưới một vách núi xuất hiện một nguồn nhiệt nghi là cơ thể người.

Thiết bị lập tức được điều khiển bay thấp hơn để quan sát. Đèn chiếu sáng trên máy bay được bật và hướng thẳng vào vị trí vừa phát hiện.

Sau khi kiểm tra kỹ, lực lượng tìm kiếm xác định người nằm phía dưới chính là cụ ông đã mất tích.

Tuy nhiên, phát hiện được vị trí mới chỉ là bước đầu.

Cụ ông nằm dưới khu vực vách núi mà các nhóm tìm kiếm trước đó rất khó quan sát từ bên trên. Lực lượng dưới mặt đất phải men theo địa hình để tiếp cận.

Máy bay không người lái tiếp tục bay phía trên, dùng đèn chiếu sáng để đánh dấu vị trí và hỗ trợ chỉ đường trong bóng tối.

Nhờ tín hiệu từ trên không, nhóm cứu hộ cuối cùng cũng tới được nơi cụ ông mắc kẹt.

Ông được đưa lên cáng và nhanh chóng chuyển tới cơ sở y tế.

Điều đã xảy ra với cụ ông

Sau cuộc giải cứu, nguyên nhân cụ ông biến mất suốt nhiều giờ mới được làm rõ.

Hôm đó, ông một mình lên núi hái dược liệu. Trong quá trình di chuyển ở địa hình hiểm trở, cụ ông không may trượt chân và rơi xuống khu vực phía dưới vách núi.

Vị trí này bị địa hình cùng cây cối che khuất, khiến người tìm kiếm từ mặt đất rất khó phát hiện ông trong đêm.

Theo thông tin được công bố sau đó, cụ ông đã thoát khỏi tình trạng nguy hiểm đến tính mạng và tiếp tục được điều trị, phục hồi tại bệnh viện.

Ngày 10/7, người thân của cụ ông tới gặp lực lượng tham gia cuộc tìm kiếm để gửi lời cảm ơn. Vụ việc cũng gây chú ý vì ở thời điểm khoảng 3h sáng, chính một tín hiệu nhiệt nhỏ xuất hiện dưới vách núi đã giúp thu hẹp cuộc tìm kiếm kéo dài suốt đêm.

Trường hợp của cụ ông một lần nữa cho thấy rủi ro khi người cao tuổi một mình đi vào khu vực đồi núi, đặc biệt ở những nơi có vách dốc, rừng rậm và ít người qua lại.

Với những chuyến đi như vậy, việc có người đi cùng, mang thiết bị liên lạc và thông báo trước lộ trình cho gia đình có thể trở thành yếu tố quan trọng khi xảy ra tình huống ngoài ý muốn.

Theo People's Daily Online Tứ Xuyên, iNeijiang, Cover News