Mất tích 5 ngày giữa biển, đội cứu hộ phát hiện 2 ngư dân cách bờ hơn 240km trong cảnh tượng khó tin

Đội cứu hộ mở rộng tìm kiếm giữa biển

Đội cứu hộ Mexico được huy động sau khi hai ngư dân rời bờ đi đánh cá rồi bất ngờ mất liên lạc giữa Thái Bình Dương. Suốt nhiều ngày, các lực lượng tìm kiếm cả trên biển lẫn trên không nhưng gần như không phát hiện dấu vết nào.

Hai ngư dân được xác định là Daniel Guerrero Martínez và José Luis Portelas Villegas, đều đến từ cộng đồng Paredón, thuộc thành phố Tonalá, bang Chiapas, Mexico.

Ngày 13/8, cả hai rời Paredón để thực hiện một chuyến đánh bắt cá như thường lệ. Đến ngày 14/8, họ vẫn duy trì liên lạc với hợp tác xã nghề cá khi đang ở khu vực cách bờ khoảng 120 km.

Sau lần liên lạc đó, tín hiệu bất ngờ biến mất.

Chiếc thuyền không trở về đúng thời gian dự kiến và không ai có thể liên lạc với hai người trên tàu. Hợp tác xã nhanh chóng phát tín hiệu cầu cứu, mở đầu một chiến dịch tìm kiếm kéo dài nhiều ngày.

Ban đầu, các lực lượng địa phương và những ngư dân khác tập trung rà soát tuyến đường mà chiếc thuyền có thể đã di chuyển.

Ba tàu cá khác cũng rời Paredón, đi theo những khu vực được cho là hành trình của hai người mất tích nhưng không tìm thấy manh mối đáng kể.

Phạm vi tìm kiếm sau đó tiếp tục được mở rộng. Các phương tiện trên biển phối hợp cùng máy bay tìm kiếm từ trên không nhằm bao quát vùng nước rộng hơn.

Trong khi đó, không ai biết điều gì đã xảy ra sau lần liên lạc cuối cùng.

Câu trả lời chỉ được biết khi hai ngư dân kể lại câu chuyện sau đó.

Rạng sáng 15/8, một con sóng lớn bất ngờ đánh trúng chiếc thuyền. Mọi việc xảy ra quá nhanh, phương tiện chìm xuống chỉ trong vài giây.

Daniel và José Luis chỉ kịp cố lấy một số vật dụng đang nổi trước khi bị bỏ lại giữa đại dương.

Không còn thuyền, thức ăn hay nước uống, hai người bắt đầu những ngày sinh tồn giữa biển.

Nắng nóng và tình trạng thiếu nước nhanh chóng trở thành mối đe dọa lớn nhất.

José Luis kể rằng từ khi chiếc thuyền gặp nạn cho tới lúc được giải cứu, họ gần như không ăn hay uống được gì. Trời cũng không xuất hiện trận mưa nào đủ để hai người có thể hứng nước.

Ngày nối tiếp ngày trôi qua.

Sau khoảng 5 ngày, tình trạng mất nước đã khiến cả hai suy yếu rõ rệt. Daniel thậm chí từng nghĩ rằng mình có thể sẽ không còn cơ hội gặp lại gia đình.

Một vật được vẫy lên giữa mặt biển

Ngày 19/8, khi chiến dịch tìm kiếm vẫn tiếp tục, một máy bay rà soát vùng biển cách bờ Chiapas hơn 240 km.

Ở phía dưới, Daniel và José Luis nhận ra tiếng động cơ trên không.

Biết đây có thể là cơ hội hiếm hoi để được phát hiện, họ lấy một chiếc bao còn giữ được và liên tục vẫy lên.

Tín hiệu nhỏ giữa vùng biển rộng cuối cùng cũng lọt vào tầm mắt của những người trên máy bay.

Thông tin vị trí lập tức được chuyển tới lực lượng ở gần đó.

Khi đội cứu hộ tiếp cận, cảnh tượng trước mắt khiến nhiều người không khỏi kinh ngạc.

Giữa những con sóng là một chiếc thùng giữ lạnh lớn màu xanh đang nổi bập bềnh.

Và bên trong có hai người đàn ông.

Đó chính là Daniel và José Luis.

Sau khi chiếc thuyền chìm, hai ngư dân đã bám vào chiếc thùng vốn được sử dụng để bảo quản đồ trên tàu. Cùng với một số can nhựa nổi trên mặt nước, chiếc thùng trở thành vật giúp họ không bị chìm suốt những ngày lênh đênh.

Vị trí phát hiện họ cách bờ biển bang Chiapas khoảng 130 hải lý, tương đương hơn 240 km.

Hai ngư dân sống sót sau 5 ngày không thức ăn, nước uống

Đội cứu hộ nhanh chóng đưa hai người khỏi chiếc thùng và kiểm tra tình trạng sức khỏe.

Dù đã sống sót, cả hai đều suy yếu và có dấu hiệu mất nước sau nhiều ngày phơi mình giữa nắng biển mà gần như không có thức ăn hay nước uống.

Họ sau đó được đưa vào đất liền để tiếp tục kiểm tra y tế trước khi đoàn tụ với gia đình.

Daniel cho biết trải nghiệm lần này khiến ông quyết định sẽ không tiếp tục nghề đánh cá. Sau nhiều ngày tưởng rằng mình có thể không bao giờ trở về, người ngư dân nói ông muốn dành thời gian cho gia đình.

Điều đáng chú ý là khi cuộc tìm kiếm bắt đầu, không ai biết chiếc thuyền đã chìm. Hai người gần như không có phương tiện liên lạc hay thiết bị phát tín hiệu giữa vùng biển rộng lớn.

Cuối cùng, chính chiếc bao được vẫy lên khi máy bay đi qua đã trở thành tín hiệu giúp thu hẹp vị trí, còn chiếc thùng giữ lạnh tưởng như bình thường lại là nơi giúp hai ngư dân cầm cự suốt khoảng 5 ngày.

Cuộc tìm kiếm kết thúc ngày 19/8 khi cả hai được đưa trở về an toàn sau khi trôi dạt tới khu vực cách bờ Chiapas hơn 240 km.

Theo EFE/CódigoQro, La Jornada, Excélsior