Quét tia X kiểm tra lô hàng của 1 giám đốc, hải quan tịch thu 146 kg vàng trị giá 279 tỷ đồng được đúc thành linh kiện máy móc

Theo The Standard, vụ việc được phát hiện khi lực lượng Hải quan tại Sân bay quốc tế Hong Kong, Trung Quốc, tiến hành kiểm tra 1 lô hàng xuất khẩu đi Nhật Bản dựa trên kết quả đánh giá rủi ro. Theo khai báo, lô hàng gồm 2 máy nén khí.

Trong quá trình quét tia X kiểm tra, hải quan nhận thấy một số bộ phận của máy có kết cấu bất thường. Kiểm tra kỹ hơn, họ phát hiện 146 kg vàng đã được tạo hình, ngụy trang thành những linh kiện vốn có của máy nén khí nhằm qua mặt cơ quan chức năng. Sau khi được đúc thành các bộ phận của máy, số vàng còn được phủ thêm một lớp sơn dầu màu bạc bên ngoài để tạo vẻ giống kim loại thông thường.

Hải quan Hong Kong cho biết, số vàng bị thu giữ có giá trị ước tính lên đến 84 triệu HKD (hơn 279 tỷ đồng). Đây cũng là vụ buôn lậu vàng có giá trị lớn nhất từng được cơ quan này phát hiện.

Ông Ho Tin-hong, chỉ huy Đội Hàng hóa thuộc Bộ Tư lệnh Hải quan sân bay Hong Kong, cho biết các nhân viên nhận thấy động cơ của máy không giống loại thông thường nên quyết định tháo rời để kiểm tra trục động cơ.

“Khi tháo ra, chúng tôi phát hiện những vết keo đáng ngờ trên các bộ phận kim loại”, ông cho biết.

Các nhân viên hải quan sau đó dùng búa gõ nhẹ vào trục. Bộ phận này xuất hiện những vết lõm rõ rệt, cho thấy kim loại tương đối mềm và dễ biến dạng. Khi thử cạo lớp sơn bạc bên ngoài, họ phát hiện lớp kim loại bên trong có màu vàng.

Theo ông Lau Yuk-lung, quyền Trưởng phòng Điều tra Tội phạm có tổ chức thuộc Hải quan Hong Kong, sự chênh lệch về khối lượng riêng giữa vàng và thép đã khiến một số bộ phận của máy nén khí bị đưa vào diện nghi vấn. Vàng có khối lượng riêng lớn hơn đáng kể so với thép, vì vậy các bộ phận được đúc bằng vàng tạo ra dấu hiệu bất thường trên hình ảnh soi chiếu bằng tia X.

Kết quả điều tra sau đó cho thấy nghi phạm là một người đàn ông 31 tuổi, đồng thời là giám đốc của 1 công ty. Người này bị bắt ngày 3/4/2024, sau đó được tại ngoại trong thời gian chờ cơ quan chức năng địa phương tiếp tục điều tra.

Hải quan Hong Kong nhận định việc phát hiện lô hàng đã giáng một đòn mạnh vào đường dây buôn lậu. Nếu số vàng được vận chuyển trót lọt qua Nhật Bản, các đối tượng có thể đã trốn khoản thuế ước tính khoảng 8,4 triệu HKD (gần 28 tỷ đồng). Theo quy định tại Hong Kong, người phạm tội buôn lậu có thể đối mặt với mức phạt tối đa 2 triệu HKD (hơn 6 tỷ đồng) và 7 năm tù.

Dù kết quả cuối cùng không được công bố, song vụ việc cho thấy thủ đoạn của các đường dây buôn lậu ngày càng tinh vi. Không chỉ giấu vàng trong hành lý hoặc phương tiện vận chuyển, các đối tượng còn tìm cách ngụy trang số vàng thành những bộ phận, vật thể tưởng như không liên quan nhằm qua mặt lực lượng chức năng và hệ thống kiểm tra.

(Theo The Standard)