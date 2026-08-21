3 thói quen dùng điện thoại cần bỏ ngay

Một nghiên cứu trên nhân viên y tế tại Ấn Độ đăng tải trên PMC ghi nhận vi khuẩn xuất hiện trên 92% điện thoại được kiểm tra. Đáng chú ý, ở hơn một nửa số người tham gia, các loại vi khuẩn tương tự được tìm thấy trên điện thoại và bàn tay sau khi họ thực hiện cuộc gọi, cho thấy khả năng vi khuẩn truyền từ điện thoại sang tay.

Dưới đây là 3 thói quen nên bỏ.

Mang điện thoại vào nhà vệ sinh

Đây là một trong những thói quen phổ biến nhưng ít được chú ý.

Khi điện thoại được sử dụng trong nhà vệ sinh, thiết bị có thể tiếp xúc với các bề mặt có vi sinh vật hoặc được cầm bằng đôi tay chưa được làm sạch. Sau đó, người dùng lại cầm điện thoại khi ăn uống, chạm lên mặt hoặc đặt máy lên bàn, giường.

Điều đáng lưu ý không phải cứ có vi khuẩn trên điện thoại là chắc chắn gây bệnh. Nguy cơ phụ thuộc vào loại vi sinh vật, lượng vi khuẩn, tình trạng sức khỏe và đường tiếp xúc. Tuy nhiên, việc liên tục đưa một vật đã tiếp xúc với nhiều môi trường lên gần mặt rõ ràng không phải thói quen vệ sinh tốt.

Thói quen dùng điện thoại trong nhà vệ sinh (Ảnh: SHUTTERSTOCK).

Vừa ăn vừa dùng điện thoại

Một thói quen khác rất phổ biến là vừa ăn vừa xem điện thoại.

Điện thoại thường được cầm bằng tay trước khi người dùng rửa tay, sau khi chạm vào tay nắm cửa, bàn ghế, túi xách hoặc nhiều vật dụng khác. Khi vừa sử dụng điện thoại vừa dùng tay lấy thức ăn, vi sinh vật trên bề mặt máy có thêm cơ hội tiếp xúc với bàn tay và thực phẩm.

Nghiên cứu về hệ vi sinh trên smartphone cho thấy bề mặt màn hình có thể chứa một lượng lớn vi sinh vật; các mảnh vụn thức ăn và tế bào da cũng có thể trở thành vật liệu giúp vi sinh vật tồn tại trên thiết bị.

Vì vậy, tốt nhất nên hạn chế sử dụng điện thoại trong lúc ăn. Nếu cần sử dụng, hãy rửa tay trước khi ăn và vệ sinh thiết bị định kỳ.

Đặt điện thoại lên giường

Nhiều người có thói quen đặt điện thoại lên giường, gối, thậm chí để ngay cạnh mặt khi ngủ. Một số người còn thường xuyên gọi điện bằng cách áp trực tiếp màn hình vào má.

Điện thoại tiếp xúc với bàn tay, túi quần, túi xách, bàn làm việc và nhiều bề mặt khác. Nếu không được vệ sinh, những chất bẩn và vi sinh vật này có thể tiếp tục tồn tại trên màn hình.

Một nghiên cứu tại Đức cho thấy việc lau màn hình bằng khăn microfiber hoặc khăn lau có cồn làm giảm đáng kể lượng vi khuẩn so với màn hình chưa được vệ sinh.

Đừng biến điện thoại thành "ổ chứa" vi khuẩn

Điều quan trọng là không nên quá hoang mang trước những thông tin kiểu "điện thoại bẩn hơn bồn cầu". Không phải mọi vi khuẩn trên điện thoại đều nguy hiểm và sự hiện diện của vi khuẩn không đồng nghĩa với việc người dùng sẽ mắc bệnh.

Tuy nhiên, các nghiên cứu đã cho thấy điện thoại có thể bị nhiễm khuẩn và có khả năng xảy ra sự trao đổi vi sinh vật giữa điện thoại và bàn tay. Một tổng quan nghiên cứu cũng ghi nhận tỷ lệ nhiễm vi khuẩn trên điện thoại trong các nghiên cứu trước đây dao động khá rộng, đồng thời nhấn mạnh vai trò của vệ sinh tay và vệ sinh thiết bị.

Đặc biệt, rửa tay vẫn là biện pháp vệ sinh quan trọng nhất. Làm sạch điện thoại có thể giảm lượng vi khuẩn trên bề mặt, nhưng không thể thay thế việc rửa tay đúng cách.