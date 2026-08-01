Danh sách các trường ĐH thành viên và trực thuộc Đại học rộng nhất Việt Nam, sắp đón 1.700 tân sinh viên ở cơ sở mới

12 trường thành viên, trực thuộc của Đại học lớn nhất Việt Nam

Cơ sở Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) tại Khu đô thị Đại học Hòa Lạc đã sẵn sàng để đón khoảng 17.000 sinh viên về học tập trong năm học 2026–2027. Trong số đó, hơn 1.700 tân sinh viên khóa QH-2026 của các trường thành viên sẽ chính thức học tập ở cơ sở Hòa Lạc, đánh dấu bước chuyển mình lịch sử từ mô hình đại học phân tán sang đô thị đại học quy mô hơn 1.000 ha, được coi là "đại học rộng nhất Việt Nam" .

Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) hiện có 12 trường đại học thành viên và trực thuộc, hoạt động trong nhiều lĩnh vực đào tạo, từ khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, công nghệ, kinh tế, giáo dục, y dược đến luật, quản trị, quốc tế và nghệ thuật.﻿

Cơ sở mới sẵn sàng đón 17.000 tân sinh viên

Đại học Quốc gia Hà Nội (VNU) ở Hòa Lạc nằm cách trung tâm Hà Nội khoảng 30km về phía Tây. Với diện tích hơn 11,13 km2, Đại học Quốc gia Hà Nội là đại học rộng nhất Việt Nam, có diện tích lớn gần gấp đôi đại học Quốc gia TP.HCM (6,44 km2), gần gấp 4 lần đại học Đà Nẵng (3 km2) và rộng gấp 43 lần đại học Bách Khoa Hà Nội (0,26 km2). Đây là Đại học rộng nhất Việt Nam tính tới thời điểm hiện tại.

Với mục tiêu đạt quy mô 50.000–65.000 sinh viên vào năm 2030, Đại học Quốc gia Hà Nội đang đầu tư đồng bộ và hiện đại hóa cơ sở vật chất tại Khu đô thị Hòa Lạc.

Cơ sở Đại học Công nghệ UET tại Hòa Lạc gồm UET1, UET2, UET3, UET4 và Nhà đa năng – nơi học tập, nghiên cứu, thực hành và tổ chức các hoạt động của sinh viên.

Giảng đường và không gian học tập tại đây được thiết kế mở, linh hoạt. Giảng đường HT2 tích hợp thư viện ở tầng 2 với diện tích ~400 m², cung cấp ~400 chỗ ngồi. Tuyến đường Khoa học Tự nhiên là khu tự học ngoài trời rộng ~200 m², phục vụ ~200 sinh viên. Điểm nhấn là Công viên Tri thức (Knowledge Park) rộng ~10.000 m², trong đó bãi cỏ học tập chiếm ~5.000 m², có thể chứa ~500 sinh viên cùng lúc.

Canteen tại Cơ sở Hòa Lạc của ĐHQGHN

Thư viện và công nghệ là thế mạnh của ĐHQGHN bao gồm thư viện số VNU-LIC cung cấp 190.872 giáo trình số, 113.322 tài liệu số nội sinh, 1,3 triệu tài liệu liên thư viện và khoảng 450.000 bản sách in. Nơi này được trang bị hệ thống Wifi tốc độ ~150 Mb/s, hỗ trợ trên 1.000 kết nối đồng thời tại mỗi phân khu.

Ký túc xá được quy hoạch trên diện tích 19 ha với 7 tòa nhà (khu B, C, D, E, F, G, CB), gồm 239 phòng, cung cấp 1.808 chỗ ở (phòng 4/6/8 người). Riêng khu B, C rộng 3,9 ha, 5 tòa nhà, 432 phòng, đáp ứng 2.328 chỗ ở cho sinh viên.

KTX Hòa Lạc - ĐHQGHN

Tiện ích thể thao và y tế đầy đủ, đáp ứng nhu cầu toàn diện của sinh viên với khu thể thao ngoài trời có sân bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ, cầu lông, sân tập golf và nhà đa năng. Hệ thống y tế hoạt động 24/7 với phòng y tế tại từng khu vực, đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng thường trực và xe cứu thương sẵn sàng ứng phó.

Nằm ở ngoại thành, cách trung tâm Hà Nội khoảng 30 km, nhưng cơ sở Hòa Lạc của Đại học Quốc gia Hà Nội có giao thông kết nối thuận tiện qua Đại lộ Thăng Long. Từ nội thành ,sinh viên có thể di chuyển tới trường qua 6 tuyến bus 71, 74, 107, E06TC, E07TC. Trong năm học 2026–2027, sinh viên được miễn phí xe buýt điện nội khu. Ngoài ra, dịch vụ xe đạp điện có sẵn với giá hợp lý…

Bản đồ Khu đô thị ĐHQGHN tại Hòa Lạc để dễ dàng xác định vị trí các khu vực, công trình và chủ động di chuyển trong khuôn viên. Ảnh: ĐHQGHN

Năm học 2026 – 2027, dự kiến có 17.166 sinh viên thuộc 11 đơn vị đào tạo của ĐHQGHN học tập tại Hòa Lạc. Trong đó, quy mô lớn nhất là trường ĐH Công nghệ với 4.020 sinh viên. Tiếp theo là các trường ĐH Giáo dục,ĐH Luật, ĐH Việt Nhật… Đây không chỉ là sự gia tăng về quy mô mà còn là dấu mốc cho quá trình hình thành một đô thị đại học hiện đại, nơi đào tạo, nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và trải nghiệm sinh viên được kết nối chặt chẽ.

Ảnh: VNU

Việc 1.700 tân sinh viên về Hòa Lạc không chỉ là câu chuyện giáo dục, mà còn là bước khởi đầu của một mô hình sống đại học mới tại Việt Nam. Khác với mô hình đại học phân tán trong nội thành, đô thị đại học Hòa Lạc được quy hoạch bài bản với đầy đủ giảng đường, ký túc xá, khu nghiên cứu, công viên công nghệ cao, và hệ thống tiện ích đồng bộ.

Sinh viên tại Hòa Lạc không chỉ học tập trong môi trường hiện đại, mà còn được trải nghiệm cuộc sống tự lập, tham gia các hoạt động nghiên cứu, khởi nghiệp trong hệ sinh thái công nghệ cao. Khi hai tuyến metro số 5 (Văn Cao – Hòa Lạc) và số 8 (Hòa Lạc – Dương Xá) hoàn thành trong tương lai, khoảng cách từ trung tâm Hà Nội đến Hòa Lạc sẽ được rút ngắn đáng kể, biến nơi đây thành "thung lũng Silicon" của Hà Nội - nơi sinh viên không chỉ học mà còn sáng tạo, khởi nghiệp, và cống hiến .

Đây cũng là lần đầu tiên Việt Nam có một đô thị đại học quy mô lớn, với hơn 1.000 ha diện tích, hướng tới mô hình đại học nghiên cứu tinh hoa, đa ngành, đa lĩnh vực, thuộc nhóm cơ sở giáo dục đại học hàng đầu châu Á . Việc 17.000 sinh viên về học tập tại Hòa Lạc trong năm học 2026–2027 là bước đi đầu tiên, quan trọng để hiện thực hóa tầm nhìn này.