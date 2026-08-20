Lý do quần jeans có 1 chiếc túi bé xíu

Từ những mẫu jeans cổ điển cho đến nhiều thiết kế hiện đại, chiếc túi bé xíu ở phía trước vẫn được giữ lại dù nhu cầu sử dụng quần áo đã thay đổi rất nhiều. Có người dùng nó để nhét tiền xu, có người để chìa khóa, thậm chí nhiều người chẳng bao giờ dùng tới. Thế nhưng nếu nhìn lại lịch sử của quần jeans, chi tiết tưởng như thừa này thực chất từng có một công dụng rất cụ thể.

1. Chiếc túi nhỏ ban đầu dùng để đựng đồng hồ

Theo tư liệu lịch sử của Levi Strauss & Co., chiếc túi nhỏ đã xuất hiện trên quần jeans từ năm 1873 và thường được gọi là "watch pocket" - túi đựng đồng hồ. Ở cuối thế kỷ 19, đồng hồ đeo tay chưa phổ biến như hiện nay, trong khi đồng hồ bỏ túi là vật dụng được nhiều người sử dụng. Bởi vậy, một ngăn nhỏ riêng biệt được bố trí trên quần để người mặc có nơi cất đồng hồ thuận tiện và hạn chế để chung với những món đồ khác. Thiết kế này càng dễ hiểu khi đặt trong bối cảnh quần jeans thời kỳ đầu gắn liền với trang phục lao động. Levi Strauss và thợ may Jacob Davis đã phát triển loại quần được gia cố bằng đinh tán tại những điểm chịu lực nhằm tăng độ bền khi sử dụng. Chiếc túi đựng đồng hồ vì thế không phải chi tiết trang trí ngẫu nhiên mà phục vụ nhu cầu thực tế của người mặc vào thời điểm đó.

2. Chiếc túi bé xíu có tuổi đời lâu hơn một túi sau

Quần jeans ngày nay thường có cấu trúc 5 túi: hai túi lớn phía trước, hai túi phía sau và chiếc túi nhỏ nằm bên trong một túi trước. Vì vậy, nhiều người vẫn quen gọi ngăn nhỏ này là "túi thứ 5". Thế nhưng xét theo thứ tự xuất hiện, nó lại không phải chiếc túi được bổ sung cuối cùng. Những mẫu quần jeans đời đầu đã có hai túi phía trước, một túi phía sau và chiếc túi nhỏ dành cho đồng hồ. Đến năm 1901, túi phía sau thứ hai mới được bổ sung. Điều đó có nghĩa chiếc túi nhỏ mà ngày nay trông giống một chi tiết phụ thực tế đã tồn tại trước một trong hai chiếc túi sau. Đây cũng là một trong những chi tiết cho thấy thiết kế quần jeans hiện đại vẫn lưu giữ khá nhiều đặc điểm từ phiên bản ra đời cách đây hơn một thế kỷ.

3. Công dụng cũ dần biến mất nhưng chiếc túi vẫn còn

Khi đồng hồ đeo tay trở nên phổ biến, nhu cầu dành riêng một chiếc túi trên quần để đựng đồng hồ bỏ túi không còn lớn như trước. Sau đó, điện thoại di động và hàng loạt vật dụng cá nhân hiện đại càng khiến công dụng ban đầu của chiếc túi này trở nên xa lạ. Tuy nhiên, thay vì biến mất, chiếc túi nhỏ vẫn được giữ trên rất nhiều mẫu quần jeans. Lúc này, ý nghĩa của nó không chỉ nằm ở công năng mà còn ở tính nhận diện của thiết kế jeans 5 túi cổ điển. Một chi tiết ra đời để giải quyết nhu cầu của người mặc hơn 150 năm trước cuối cùng lại trở thành đặc điểm quen thuộc đến mức nhiều chiếc quần jeans hiện đại vẫn tiếp tục sử dụng.

Ngày nay chiếc túi nhỏ có thể dùng để làm gì?

Không còn phải dành chỗ cho đồng hồ bỏ túi, chiếc túi bé xíu vẫn có thể được tận dụng cho những vật dụng nhỏ dễ thất lạc. Tùy kích thước và độ sâu của túi trên từng mẫu quần, người mặc có thể dùng để:

- Đựng tiền xu: Kích thước nhỏ giúp tiền xu không chạy khắp túi lớn và dễ lấy hơn khi cần.

- Cất một chiếc chìa khóa nhỏ: Phù hợp khi chỉ mang theo một chìa khóa và muốn tách nó khỏi điện thoại hoặc những vật dễ bị trầy xước. Tuy nhiên, không nên nhét cả chùm chìa khóa nặng khiến túi bị căng.

- Đựng thẻ nhớ, USB hoặc những vật dụng rất nhỏ: Chiếc túi có thể giúp tách chúng khỏi các món đồ lớn hơn, nhưng cần kiểm tra độ sâu và độ chắc chắn của túi để tránh rơi mất.

- Cất những món đồ nhỏ cần lấy nhanh: Tùy nhu cầu, người mặc có thể tận dụng cho một vài vật dụng cá nhân có kích thước phù hợp thay vì bỏ chung vào túi chính.

Dù công dụng đã thay đổi, nguồn gốc của chiếc túi này vẫn không thay đổi: nó vốn được tạo ra để đựng đồng hồ bỏ túi. Vì vậy, chiếc túi bé xíu trên quần jeans ngày nay có thể xem như một dấu vết của thiết kế hơn 150 năm trước - một chi tiết sinh ra từ nhu cầu thực tế nhưng tồn tại lâu đến mức trở thành đặc trưng quen thuộc của quần jeans.