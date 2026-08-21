Nhân viên văn phòng SN 1998 ở cách công ty 80km: Đằng nào cũng xa nên vừa đi làm vừa ship rau

Không có nhà ở thành phố thì 1 là ở thuê, 2 là về quê hoặc đi nơi khác làm việc. Đó là sự thật đúng với đa số mọi người. Còn Lin - Một dân văn phòng 28 tuổi (sinh năm 1998) người Trung Quốc thì khác.

Lin hiện sống cùng vợ tại Huanghu, Hàng Châu (Trung Quốc) và làm việc cách nhà hơn 80 km. Công việc của Lin là kiểm định công tơ điện và anh đã gắn bó với công ty này được 4 năm. Trước đây, Lin từng thuê nhà gần nơi làm việc. Tuy nhiên, khoảng 3 năm trước, khi vợ mang thai con đầu lòng, cả 2 quyết định trở về Huanghu sinh sống. Từ đó, Lin bắt đầu hành trình đi làm như đi phượt mỗi ngày.

Ở cách công ty 80km là lựa chọn mà Lin cho là hợp lý nhất với tình hình tài chính và cả cuộc sống hiện tại

Phương tiện di chuyển mà Lin sử dụng là 1 chiếc ô tô điện được mua vào thời điểm hai vợ chồng mới kết hôn. Sau khoảng 3 năm, chiếc xe đã chạy được khoảng 100.000 km. Lin cho biết vì là xe điện nên chi phí nhiên liệu mỗi tháng rẻ hơn xe xăng, chỉ khoảng 200 NDT (khoảng 740.000 đồng). So với quãng đường 160km mỗi ngày, Lin cho rằng thế là rẻ.

Dẫu vậy, Lin vẫn cố kiếm thêm thu nhập để bù lại phần nào chi phí di chuyển. Anh đăng ký tài khoản trên một nền tảng chạy xe ghép, thường xuyên nhận chở khách. Chưa hết, Lin còn nhận ship rau củ, thực phẩm hoặc bất cứ món hàng nào mà khách muốn gửi từ quê lên thành phố. Tiêu chí của Lin chỉ đơn giản là tiện đường.

1 lần ship đồ từ quê lên thành phố của Lin

"Nếu không thuận đường thì tôi gần như không nhận chở khách hay ship đồ, vì như vậy sẽ tốn quá nhiều thời gian" - Lin nói.

Câu chuyện về hành trình đi làm 160 km mỗi ngày của Lin được anh chia sẻ gần như hàng ngày trên mạng xã hội. Nhiều người để lại bình luận, chia sẻ rằng họ cũng đang phải đi làm rất xa nhà. Với quãng đường đi làm như vậy, không ít người đặt câu hỏi liệu Lin có nghĩ đến chuyện tìm một công việc gần nhà hơn hay không. Câu trả lời của anh khá rõ ràng: Không, hoặc ít nhất là chưa.

"Công việc này tương đối ổn định chẳng dại gì nhảy việc. Đi làm xa chút tôi thấy cũng không sao, vì còn tranh thủ kiếm thêm được tiền”.

Lin chia sẻ và tiết lộ thêm đằng sau hhành trình dài 160 km mỗi ngày là những áp lực rất thực tế. Con trai mới được 22 tháng, vợ anh hiện ở nhà chăm con và không đi làm. Gia đình vẫn còn khoản vay mua nhà phải trả, vì vậy phần lớn gánh nặng kinh tế đang đặt lên vai Lin, nên vấn đề lúc này không phải là chọn việc gần nhà hay chuyển đến ở gần công ty, mà là đảm bảo nguồn thu nhập để nuôi gia đình.

Nhiều người chấp nhận đi làm xa

Theo Báo cáo giám sát việc đi làm tại các thành phố lớn của Trung Quốc năm 2025 do Viện Quy hoạch và Thiết kế Đô thị Trung Quốc công bố vào tháng 12/2025, tỷ lệ người lao động phải mất hơn 60 phút cho một chiều đi làm tại các thành phố lớn ở Trung Quốc vào cuối năm 2024 trung bình khoảng 12%. Tại Hàng Châu, con số này thấp hơn mức trung bình cả nước khoảng 1 điểm phần trăm.

Ảnh minh họa

Báo cáo cũng cho thấy quãng đường đi làm trung bình một chiều tại Hàng Châu là 8,1 km, thời gian trung bình khoảng 34 phút. Tỷ lệ người có "hành trình đi làm hạnh phúc", tức quãng đường không quá 5 km, đạt 53%, cao hơn mức trung bình toàn quốc 52%.

Tuy nhiên, trường hợp của Lin rõ ràng nằm ở một thái cực khác. Trong khi nhiều người Hàng Châu được hưởng lợi từ hệ thống giao thông ngày càng hoàn thiện, anh vẫn phải vượt quãng đường hơn 80 km mỗi chiều đi làm để duy trì công việc và cuộc sống gia đình tại Yuhang.

Với Lin, đây có lẽ chưa phải lựa chọn lý tưởng, nhưng là lựa chọn phù hợp nhất ở thời điểm hiện tại: giữ một công việc ổn định, không phải xa vợ con và tranh thủ những chuyến đi vốn đã có để kiếm thêm một khoản thu nhập nhỏ.

(Nguồn: news.qq.com)