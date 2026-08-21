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20 năm mất liên lạc, người đàn ông quốc tịch Israel gốc Việt bất ngờ đoàn tụ với người thân nhờ Hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

| | Sống

Cán bộ công an địa phương đã tổ chức xác minh khẩn trương trên Hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đồng thời trực tiế rà soát từng thông tin nhỏ nhất tại khu dân cư để hỗ trợ công dân tìm người thân.

Theo Công an TP Đà Nẵng, chiều 17/8/2026, tại trụ sở Công an phường Hải Châu, ông Phan Hai Shai (1971, quốc tịch Israel) đã có cuộc đoàn tụ bất ngờ với người thân sau hơn 20 năm mất liên lạc. Theo nguồn tin ông Shai kể lại, lần cuối cùng ông được gặp người chú ruột của mình (ông Phan Minh Hùng) là từ năm 2003, trong một chuyến về thăm quê hương rồi sau đó mất liên lạc.

20 năm mất liên lạc, người đàn ông quốc tịch Israel gốc Việt bất ngờ đoàn tụ với người thân nhờ Hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư - Ảnh 2.

Ảnh: Công an TP Đà Nẵng

Trong chuyến trở lại Việt Nam lần này cũng như nhiều lần trước, ông Shai tự mình đi người thân nhưng không có manh mối. Và sau đó, ông đã đến Công an phường Hải Châu để tìm sự trợ giúp. Thượng tá Trịnh Trường Nhơn - Trưởng Công an phường Hải Châu đã chỉ đạo lực lượng Cảnh sát khu vực khẩn trương vào cuộc hỗ trợ. Với tinh thần "vì nhân dân phục vụ", các chiến sĩ công an phường Hải Châu vừa tổ chức xác minh khẩn trương trên Hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, vừa trực tiếp xuống tận các khu dân cư rà soát từng thông tin nhỏ nhất. Bằng sự tận tụy và tinh thần trách nhiệm cao độ, Công an phường Hải Châu đã tìm được chị Phan Thị Minh Quyên (con gái của ông Phan Minh Hùng, trú tại Nguyễn Tất Thành).

Cuộc gặp gỡ sau 23 năm đằng đẵng không chỉ khép lại những tháng ngày đỏ mắt tìm nhau của một gia đình xa xứ, mà còn khắc họa trọn vẹn hình ảnh đẹp, đầy tính nhân văn của lực lượng Công an phường Hải Châu luôn âm thầm "Vì nhân dân phục vụ".

Theo Công an TP Đà Nẵng

20 năm mất liên lạc, người đàn ông quốc tịch Israel gốc Việt bất ngờ đoàn tụ với người thân nhờ Hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư - Ảnh 3.Công an phát hiện 2 anh em 13, 14 tuổi tự ý đi xe máy vượt 600km thăm bà ngoại

Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Gia Lai, Công an xã Đak Pơ mới đây đã kịp thời hỗ trợ, giúp đỡ hai cháu nhỏ bị lạc đường trở về an toàn với người thân.

Minh Ánh

Đời sống pháp luật

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