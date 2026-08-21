ĐH 15.800 tỷ đồng của tỷ phú Phạm Nhật Vượng vừa nhận nhiệm vụ đặc biệt từ Chính phủ: Có gì đặc biệt trước khát vọng vươn tầm thế giới?

Mới đây, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đã ký Quyết định số 1612/QĐ-TTg phê duyệt Đề án phát triển, nâng cao chất lượng các cơ sở giáo dục đại học trên địa bàn Thủ đô. Theo Đề án, trường đại học VinUni (thuộc tập đoàn Vingroup) được giao nhiệm vụ, đến năm 2030 phấn đấu vào nhóm 100 trường đại học hàng đầu châu Á theo QS Asia University Rankings, đồng thời thuộc nhóm 300 trường đại học hàng đầu thế giới theo QS World University Rankings.

Trường ĐH VinUni thành lập năm 2019 theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ

Ngoài ra, trường đại học VinUni cần phấn đấu có ít nhất một ngành thuộc nhóm 100 thế giới, dự kiến là ngành Trí tuệ nhân tạo và Khoa học dữ liệu, cùng một ngành thuộc nhóm 200 thế giới, dự kiến là ngành Kinh doanh Quản trị.

VinUni hoạt động theo mô hình đại học tinh hoa

VinUni là trường đại học do Vingroup đầu tư với với vốn đầu tư ban đầu là 6.500 tỷ đồng. Trong đó, 3.500 tỷ đồng chi đầu tư xây dựng cơ sở vật chất và 3.000 tỷ dành để cấp học bổng tài năng, hỗ trợ tài chính cho sinh viên cũng như bù lỗ vận hành cho 10 năm đầu tiên. Năm 2025, nhà trường tiếp tục nhận thêm 9.300 tỷ đồng từ tập đoàn với quyết tâm lọt top 100 trường đại học hàng đầu thế giới. Như vậy, sau 7 năm hoạt động, Vingroup đã nâng tổng vốn đầu tư vào VinUni là 15.800 tỷ đồng.

Là trường đại học tư thục hoạt động không vì lợi nhuận, VinUni được xây dựng theo mô hình đại học tinh hoa. Hiện trường có 16 chương trình đào tạo bậc Đại học, Thạc sĩ và Tiến sĩ với 4 viện đào tạo (Viện khoa học xã hội & khoa học tự nhiên; Viện kinh doanh quản trị; Viện Kỹ thuật và khoa học; Viện Khoa học sức khoẻ). Sinh viên sẽ được học tập và nghiên cứu cùng các giáo sư, giảng viên xuất sắc, giàu kinh nghiệm đến từ 14 quốc gia, trong đó có những giáo sư thuộc top 2% các nhà khoa học được trích dẫn nhiều nhất thế giới.

Được dẫn dắt với những giảng viên hàng đầu, khoá sinh viên đầu tiên của VinUni tốt nghiệp đạt được hàng loạt thành tích vượt trội. Trong số 145 sinh viên nhận bằng tốt nghiệp năm 2024, 25% tân khoa đã được các trường danh tiếng nhất thế giới như Harvard, Cornell, Pennsylvania nhận đào tạo sau Đại học, 32% tân khoa được các tập đoàn toàn cầu hàng đầu như McKinsey, Boston Consulting Group, National Australia Bank, Google, Bosch, IBM… mời làm việc ngay khi chưa tốt nghiệp.

32% tân khoa đã được các tập đoàn toàn cầu như McKinsey, Boston Consulting Group, National Australia Bank, Woori Bank, Google, Bosch, Akzo Nobel, IBM, Alphasights… và các doanh nghiệp, tập đoàn công nghệ và định chế tài chính hàng đầu Việt Nam mời làm việc ngay khi chưa tốt nghiệp với mức lương và đãi ngộ cao. Trong đó, mức đãi ngộ nổi bật lên tới 7.500 USD/tháng cho công việc ở nước ngoài.

Các trường đều đánh giá cao sinh viên VinUni ở niềm đam mê khoa học, tư duy sáng tạo, tầm nhìn rộng mở và khả năng phản biện sắc bén, trong khi các doanh nghiệp nhận định sinh viên VinUni tự tin, năng động, hiểu biết công nghệ số, tư duy logic có nhiều trải nghiệm và khao khát lớn lao.

Với những kết quả đã đạt được, năm 2024, VinUni chính thức trở thành một trong những trường đại học trẻ nhất với tốc độ nhanh nhất đạt chứng nhận QS 5 sao toàn diện. Cụ thể trường được gắn 5 sao trong 9 lĩnh vực: hội nhập toàn cầu, quản trị minh bạch, chương trình đào tạo thế mạnh, phát triển học thuật, chất lượng giảng dạy, cơ hội việc làm, cơ sở vật chất, văn hóa – nghệ thuật và tác động xã hội.

Mới đây, vào tháng 5 vừa qua, trường đại học VinUni nhận tin vui khi đã được Hội đồng Kiểm định Giáo dục Điều dưỡng Hoa Kỳ (ACEN) cấp chứng nhận kiểm định ban đầu sau 3 năm trải qua với chương trình Cử nhân Điều dưỡng.