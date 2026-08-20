Trấn Thành tiết lộ: Bác sĩ đã khuyên tôi nên nghỉ rồi

Hôm nay (20/8), Trấn Thành đăng tải một bài viết dài trên trang facebook cá nhân của mình giải thích về những tranh luận gần đây liên quan đến việc anh tương tác với Liên Bình Phát trong chương trình Running Man Vietnam 2026.

Trấn Thành trong chương trình Running Man Vietnam 2026

Nam nghệ sĩ cho biết anh vốn có ý định không lên tiếng, nhưng sau khi suy nghĩ, anh cho rằng mình cần có trách nhiệm với khán giả của chương trình cũng như người hâm mộ của Liên Bỉnh Phát. Trấn Thành khẳng định Running Man là chương trình anh rất yêu thích nên muốn làm rõ sự việc trước khi câu chuyện bị đẩy đi quá xa.

Trấn Thành đặt ra hàng loạt câu hỏi xoay quanh những tranh luận trên mạng xã hội. Anh cho rằng nếu bị xem là "bắt nạt" Liên Bỉnh Phát thì cũng cần nhìn lại cách anh tương tác với các thành viên khác trong chương trình.

Nam nghệ sĩ nhắc lại việc bản thân thường xuyên trêu chọc các thành viên trong Running Man Vietnam, từ Liên Bỉnh Phát, Quang Trung, Ninh Dương Lan Ngọc đến Quân A.P. Theo Trấn Thành, đây là cách tạo mảng miếng trong một chương trình truyền hình thực tế, thay vì phản ánh mâu thuẫn thật giữa các thành viên.

Anh cũng đặt vấn đề về mức độ thân thiết giữa các thành viên. Trấn Thành cho rằng vì những người tham gia xem nhau như gia đình nên việc trêu chọc, đùa giỡn qua lại là điều bình thường.

"Nếu Năm Phát có xác nhận bạn thật sự bị quê hay tổn thương vì những đùa giỡn đó, Trấn Thành sẵn sàng làm ngay một video clip xin lỗi công khai bạn trước khán giả", nam nghệ sĩ viết.

Trấn Thành đồng thời cho rằng khán giả cần phân biệt giữa diễn biến của một chương trình truyền hình thực tế và đời sống bên ngoài. Anh ví việc một chương trình cần có nhân vật tạo ra những tình huống đối đầu với các tác phẩm như Avengers.

Đáng chú ý, trong bài viết, Trấn Thành cũng nói về lý do anh vẫn tiếp tục tham gia Running Man Vietnam 2026 dù công việc này đòi hỏi nhiều về thể lực.

Nam nghệ sĩ cho biết việc ghi hình chương trình thực tế không nhẹ nhàng như những gì khán giả nhìn thấy trên truyền hình. Theo anh, một ngày quay có thể rất vất vả, dưới thời tiết nắng nóng và với những thử thách yêu cầu người chơi vận động liên tục.

Trấn Thành nhấn mạnh: "Đi quay thử 1 ngày với tụi tui đi rồi biết! Nó cực khủng khiếp! Không đủ sức khoẻ là chấn thương và đổ bệnh như chơi!"

Nam nghệ sĩ tiết lộ: "Đó là lý do vì sao bác sĩ đã khuyên tôi nên nghỉ rồi mà tôi cũng ráng tham gia. Tất cả chỉ vì: Tui thích!"

Trấn Thành cho biết Running Man là một trong những chương trình hiếm hoi anh cảm thấy mình được trở lại với sự hồn nhiên, vui đùa theo cách mình muốn. Vì vậy, dù ý thức được những áp lực về sức khỏe, anh vẫn lựa chọn tiếp tục đồng hành cùng chương trình.

"Tôi rất thích chương trình này! Và tôi thương tất cả anh em. Ai tôi cũng coi là anh em trong nhà hết!", Trấn Thành chia sẻ.

Đồng thời, anh mong khán giả không biến những tình huống trên chương trình thành cuộc tranh luận giữa các fandom.

Vê phần mình, Liên Bỉnh Phát cũng có những chia sẻ trên trang cá nhân xoay quanh ồn ào này. Anh cho biết: "Thật ra Phát cũng là đứa hay đi ghẹo Hai (cách gọi thân mật với Trấn Thành), hoặc có khi cách quăng miếng của Phát chưa đủ duyên nên hay bị ảnh dập. Qua chuyện này, Phát cũng tự nhìn lại cách mình tương tác với anh Hai và các anh em khác để khán giả có được những giây phút giải trí vui vẻ hơn".

Running Man Vietnam 2026 là mùa thứ tư của chương trình. Toàn bộ 7 thành viên của mùa trước tiếp tục đồng hành trong mùa mới, gồm Trấn Thành, Anh Tú Atus, Quang Tuấn, Quang Trung, Liên Bỉnh Phát, Quân A.P và Ninh Dương Lan Ngọc. Người dẫn chuyện của chương trình là Lê Nhân.

Toàn bộ 7 thành viên của mùa trước tiếp tục đồng hành trong Running Man Vietnam 2026

Nhà sản xuất cho biết format mùa mới được xây dựng theo hướng một hành trình khám phá nhiều không gian, văn hóa và trải nghiệm, bên cạnh các màn rượt đuổi, đấu trí và thực hiện nhiệm vụ.

Theo nhà sản xuất, mùa 2026 không chỉ tập trung vào yếu tố cạnh tranh mà còn cài cắm những câu chuyện về tình bạn, sự gắn kết và hành trình của các thành viên. Đây cũng là hướng tiếp cận được ê-kíp kỳ vọng giúp chương trình giữ được màu sắc giải trí bên cạnh những thử thách vận động và đấu trí.

Trước đó, Running Man Vietnam 2025 ghi nhận hơn 2 tỷ lượt xem trên các nền tảng và liên tục dẫn đầu các bảng xếp hạng thảo luận trên mạng xã hội. Tập cuối mùa 3 được phát hành tại rạp thu hút hơn 250.000 khán giả, đạt doanh thu gần 40 tỷ đồng.