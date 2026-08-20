Cùng lúc với sân vận động Vinfast Hùng Vương, tỷ phú Phạm Nhật Vượng đổ tiền xây 1 công viên thể thao đa môn rộng 9,4ha, có quảng trường cho hàng nghìn người

Không chỉ có những công viên cảnh quan hay khu vui chơi, bên Vịnh Hạ Long đang hình thành một công viên dành riêng cho thể thao với diện tích lên tới 9,4 ha. Đang được nhắc tới chính là là Global Sportia Park, tọa lạc tại khu Vịnh Thiên Đường thuộc thuộc Vinhomes Global Gate Hạ Long.

Theo Vinhomes Market, phân khu Vịnh Thiên Đường rộng khoảng 935 ha, khởi công từ năm 2025 và hiện ở trạng thái đang xây dựng. Toàn Vinhomes Global Gate Hạ Long có quy mô hơn 6.200 ha, được Vinhomes chính thức ra mắt vào ngày 25/4/2026.

Riêng Global Sportia Park được Vinhomes giới thiệu là “Công viên thể thao quốc tế” rộng 9,4 ha, tương đương khoảng 94.000 m2.

Ảnh phối cảnh Global Sportia Park được thực hiện bởi AI

Điểm đáng chú ý nằm ở cách 9,4 ha này được chia cho nhiều loại hình hoạt động. Vinhomes công bố công viên sẽ có Quảng trường cỏ Lễ hội thể thao rộng 1 ha, đường chạy bộ dài 1 km xuyên suốt công viên và quần thể sân tập dành cho tennis, pickleball, bóng đá, padel, bóng rổ, bóng chuyền cùng nhiều hoạt động khác.

Nói cách khác, nơi đây không được thiết kế như một sân vận động duy nhất mà gần với một “hệ sinh thái thể thao” mở, nơi nhiều nhóm người có thể vận động cùng lúc.

Nổi bật có bể bơi Olympic, 2 sân thi đấu quốc tế có khán đài

Bên cạnh các sân dành cho hoạt động phong trào, Global Sportia Park còn được tính tới khả năng tổ chức thi đấu chuyên nghiệp.

Theo thông tin hiện được Vinhomes Market công bố, công viên có 2 sân thi đấu quốc tế kèm khán đài, được định hướng phục vụ các giải đấu và sự kiện chuyên nghiệp. Đây cũng là một trong những điểm tạo khác biệt giữa Global Sportia Park với những công viên có máy tập hoặc sân thể thao nội khu thông thường.

Một hạng mục khác cũng được chủ đầu tư nhấn mạnh tại công viên thể thao này là bể bơi Olympic. Tuy nhiên, hiện tại chưa có thông tin chính xác về về chi tiết kích thước, số làn hay tiêu chuẩn World Aquatics. Song, đây vẫn là một tiện ích rất đáng mong chờ với người dân và du khách, khi chủ đầu tư công bố các thông số cụ thể.

Phối cảnh bể bơi Olympic tại Global Sportia Park được thực hiện bởi AI

Thực tế, mô hình công viên thể thao trong đại đô thị không hoàn toàn mới tại Việt Nam. Tại Vinhomes Smart City ở Hà Nội, Sportia Park được giới thiệu với 163 sân tập thể thao, cùng công viên gym ngoài trời có hơn 1.000 chức năng tập luyện, phục vụ các môn như bóng đá, bóng rổ, tennis, cầu lông, bóng bàn, bóng chuyền.

Ở TP.HCM, Đại công viên Vinhomes Grand Park rộng 36 ha cũng tích hợp gym ngoài trời và hàng loạt sân chơi thể thao. Vinhomes từng công bố công viên này mở cửa miễn phí cho cả người dân trong và ngoài dự án.

Điểm khác của Global Sportia Park là 9,4 ha được dành riêng cho chủ đề thể thao, đồng thời kết hợp hoạt động phong trào với hạ tầng dành cho thi đấu và sự kiện chuyên nghiệp.

Trong tương lai, du khách tới Hạ Long có thể trải nghiệm gì?

Nếu công viên được vận hành mở cho khách bên ngoài, Global Sportia Park có thể bổ sung một lớp trải nghiệm mới cho Hạ Long.

Thay vì chỉ lên du thuyền ngắm vịnh hoặc nghỉ biển, một ngày của du khách có thể bắt đầu bằng chạy bộ trên cung đường 1 km, sau đó chơi pickleball, tennis, padel, bóng rổ hay bơi. Với nhóm gia đình hoặc bạn bè, việc nhiều môn thể thao được quy tụ trong cùng một điểm đến cũng giúp lịch trình linh hoạt hơn.

Hai sân có khán đài và quảng trường lễ hội rộng 1 ha còn mở ra một khả năng khác: Hàng nghìn người có thể tới công viên không nhất thiết phải trực tiếp chơi thể thao mà có thể xem giải đấu hoặc tham dự sự kiện nếu được tổ chức trong tương lai.

Quảng trường 1ha nơi người dân và du khách có thể thư giãn, nghỉ ngơi hay tham gia các sự kiện, lễ hội (Ảnh phối cảnh được thực hiện bởi AI)

Với Hạ Long - điểm đến vốn nổi tiếng nhờ Di sản thiên nhiên thế giới, biển và nghỉ dưỡng - một công viên thể thao 94.000 m2 có thể góp thêm chất liệu cho những chuyến đi kết hợp vận động. Nếu hoàn thiện theo quy hoạch công bố, Global Sportia Park sẽ giúp trải nghiệm bên Vịnh Hạ Long không chỉ có “ngắm cảnh”, mà còn có thể thêm chạy, bơi, chơi thể thao và xem những cuộc tranh tài ngay trong cùng một điểm đến.