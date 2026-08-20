Căn nhà ở quê của Chu Thanh Huyền

Là vợ của Quang Hải - một trong những cầu thủ nổi tiếng hàng đầu Việt Nam hiện nay, Chu Thanh Huyền cũng nhận được nhiều sự quan tâm về cuộc sống đời thường. Bên cạnh những khoảnh khắc của gia đình nhỏ, chuyện kinh doanh hay cuộc sống sau hôn nhân, không gian nhà cửa của Chu Thanh Huyền ở quê,... cũng nhiều lần được chú ý.

Chu Thanh Huyền - Quang Hải (Ảnh: FBNV)

Được biết, Chu Thanh Huyền là con gái cả trong gia đình có 5 chị em ở Sơn Tây (cũ) - ngoại thành Hà Nội.

Theo ghi nhận trực tiếp của chúng tôi vào thời điểm diễn ra đám hỏi và lễ dạm ngõ của vợ chồng Quang Hải vào cuối năm 2023, nhà Chu Thanh Huyền nằm trong ngõ ở một vùng quê yên bình.

Căn nhà có thiết kế một tầng, nổi bật với tone trắng - xanh dương làm chủ đạo. Phần tường ngôi nhà được kẻ các đường viền xanh, kết hợp cổng và hàng rào cùng màu tạo tổng thể khá đồng nhất.

Phía trước sân còn có hệ thống khung mái che bằng sắt, phủ tấm trong suốt, giúp tạo thêm không gian sinh hoạt ngoài trời. Trước sân đặt nhiều chậu hoa, cây cảnh, khiến căn nhà có cảm giác sáng sủa và có sức sống.

Không gian bên trong nhà mang nhiều nét quen thuộc của những gia đình miền Bắc. Nội thất gỗ xuất hiện ở nhiều vị trí, từ bàn ghế đến các món đồ dùng trong nhà.

Bên ngoài căn nhà của gia đình Chu Thanh Huyền (Ảnh: Đi soi sao đi)

Không gian bên trong căn nhà (Ảnh: Đi soi sao đi)

Sau khi Chu Thanh Huyền kết hôn với Quang Hải, nhiều thông tin về nàng WAG cũng như căn nhà được hé lộ.

Là chị cả trong nhà có 5 chị em, Thanh Huyền từng chia sẻ cô đã tự làm việc, kiếm tiền và cùng gia đình lo cho 4 người em đang trong độ tuổi ăn học. Khi có điều kiện hơn, cô cũng hỗ trợ bố mẹ xây nhà.

Về phần vợ chồng Chu Thanh Huyền hiện tại, cặp đôi đang sống trong một căn chung cư cao cấp tại Hà Nội. Căn hộ này do Quang Hải mua từ năm 2020. Không gian được thiết kế theo phong cách hiện đại với tông màu trắng, nâu và xám đen làm chủ đạo, mang đến cảm giác sang trọng nhưng vẫn ấm cúng.

Gần đây, cặp đôi tiếp tục gây chú ý khi khoe thêm một căn biệt thự song lập tại Đông Anh (Hà Nội) nhưng chưa chia sẻ kế hoạch chuyển nhà. Vị trí căn biệt thự mới nằm gần nhà bố mẹ đẻ của Quang Hải, thuận tiện để hai bên gia đình qua lại và chăm sóc nhau.

Gia đình Quang Hải đang sống trong một căn chung cư cao cấp tại Hà Nội (Ảnh: FBNV)