Vì sao sofa chân thấp từng rất được chuộng nhưng đang dần bị thay thế?

Nếu nhìn lại những phòng khách được yêu thích vài năm trước, đặc biệt là các căn hộ theo phong cách Nhật Bản, Hàn Quốc, Japandi hay tối giản, rất dễ bắt gặp một điểm chung: sofa ngày càng thấp xuống. Thay vì những bộ sofa cao, đồ sộ, người ta chuộng loại có phần chân rất ngắn, thậm chí nhìn từ bên ngoài gần như sát sàn.

Không khó hiểu vì sao kiểu sofa này từng gây sốt. Khi chiều cao đồ nội thất giảm xuống, khoảng trống phía trên được mở rộng, trần nhà dường như cao hơn và căn phòng có cảm giác thoáng hơn. Những bộ sofa thấp, đệm sâu còn tạo ra hình ảnh rất "chill": chỉ cần thêm bàn trà nhỏ, thảm và một chiếc đèn cây là phòng khách đã có chất nghỉ dưỡng.

Nhưng sofa là món đồ có thể sử dụng 5-10 năm, thậm chí lâu hơn. Và khi yếu tố "lên hình đẹp" nhường chỗ cho trải nghiệm sống hàng ngày, nhiều nhược điểm của sofa chân thấp mới bắt đầu lộ rõ.

1. Khoảng hở sát sàn trở thành khu vực khó vệ sinh nhất phòng khách

Đây có lẽ là bất tiện được nhận ra nhanh nhất.

Sofa chân thấp thường rơi vào tình huống khá oái oăm: khoảng cách từ đáy sofa tới sàn đủ để bụi, tóc, vụn thức ăn và đồ vật nhỏ lọt vào, nhưng lại không đủ cao để cây lau nhà hoặc robot hút bụi đi qua thuận lợi.

Kết quả là phần sàn phía dưới sofa dễ trở thành "vùng mù" khi dọn nhà. Muốn vệ sinh kỹ, gia chủ phải dịch chuyển sofa hoặc luồn những dụng cụ vệ sinh mỏng vào bên dưới. Với bộ sofa lớn và nặng, công việc này không hề nhẹ nhàng.

Trong khi đó, thói quen vệ sinh nhà hiện nay đã thay đổi khá nhiều. Robot hút bụi, máy hút bụi không dây và các thiết bị lau sàn ngày càng phổ biến. Nội thất vì thế cũng được ưu tiên thiết kế sao cho máy móc có thể tiếp cận phía dưới dễ dàng. Sofa có chân cao vừa đủ đang chiếm lợi thế ở điểm này.

2. Ngồi rất thư giãn nhưng đứng lên lại không dễ chịu với tất cả mọi người

Một chiếc sofa thấp, lòng ghế sâu mang đến tư thế gần giống như "thả người" xuống ghế. Với người trẻ, đây có thể là cảm giác rất thoải mái khi xem phim hoặc nằm nghỉ.

Nhưng trải nghiệm thay đổi đáng kể khi trong gia đình có người lớn tuổi, phụ nữ mang thai hoặc người gặp vấn đề về đầu gối, lưng và khả năng vận động.

Khi mặt ghế quá thấp, đầu gối thường cao hơn hoặc gần ngang hông. Muốn đứng dậy, cơ thể phải nghiêng về phía trước và dùng nhiều lực từ chân hơn. Một động tác tưởng rất nhỏ nhưng nếu lặp đi lặp lại hàng ngày sẽ khiến sofa trở nên kém thân thiện với một số thành viên.

Đây cũng là lý do nhiều gia đình hiện nay không chỉ hỏi "sofa có đẹp không?" mà bắt đầu quan tâm đến chiều cao mặt ngồi, độ sâu lòng ghế và khả năng đứng lên - ngồi xuống thuận tiện.

3. Sofa thấp chưa chắc khiến phòng nhỏ trông rộng hơn

Một trong những lý do sofa chân thấp từng được khuyên dùng cho căn hộ nhỏ là khả năng tạo cảm giác trần cao. Điều này đúng về mặt thị giác, nhưng không phải trong mọi trường hợp.

Nếu sofa vừa thấp vừa có phần thân dày, lòng ghế sâu và chiều ngang lớn, toàn bộ khối nội thất lại có xu hướng "bè" ra sát mặt sàn. Trong phòng khách nhỏ, nó có thể chiếm diện tích thị giác đáng kể và khiến khu vực tiếp khách trông nặng hơn.

Đặc biệt, những mẫu sofa module thấp đang phổ biến thường cần khá nhiều diện tích để đạt được hiệu ứng đẹp như ảnh tham khảo. Đặt một bộ sofa tương tự vào phòng khách chung cư có diện tích khiêm tốn, kết quả đôi khi hoàn toàn ngược lại: lối đi hẹp, bàn trà phải thu nhỏ và phòng khách bị sofa "nuốt" mất một phần đáng kể.

Bởi vậy, thay vì mặc định "nhà nhỏ phải dùng sofa thấp", xu hướng mới thiên về sofa có kích thước vừa phải, chân thanh thoát và tỷ lệ phù hợp với diện tích thực tế.

4. Những món đồ thất lạc dưới sofa trở thành chuyện thường ngày

Điều khiển TV, đồ chơi trẻ em, đồng xu, kẹp tóc, dây sạc hay thậm chí thức ăn vặt đều có thể biến mất dưới sofa.

Với sofa chân cao, bạn có thể cúi xuống nhìn và lấy đồ tương đối dễ. Sofa đặt sát hoàn toàn xuống sàn cũng hạn chế đồ vật lọt vào bên dưới. Nhưng sofa có khoảng hở thấp vài centimet lại nằm đúng ở giữa hai trạng thái này: đồ vẫn lọt xuống nhưng bàn tay rất khó đưa vào.

Nhà có trẻ nhỏ hoặc thú cưng càng dễ gặp tình trạng này. Sau vài tháng, khu vực dưới sofa đôi khi trở thành nơi tập hợp đủ những món đồ mà cả nhà từng tưởng đã mất.

Đây là chi tiết nhỏ, nhưng chính những bất tiện nhỏ lặp lại hàng ngày mới quyết định một món nội thất có thực sự phù hợp để sử dụng lâu dài hay không.

5. Xu hướng nội thất đang chuyển từ "đẹp khi chụp ảnh" sang "dễ sống"

Một thay đổi đáng chú ý trong cách lựa chọn nội thất hiện nay là người dùng bắt đầu chú trọng nhiều hơn tới khả năng bảo trì, vệ sinh và thích ứng lâu dài.

Một chiếc sofa đẹp không còn chỉ cần hợp màu tường hay đúng phong cách. Người mua còn cân nhắc: robot hút bụi có chui xuống được không, vỏ đệm có tháo giặt được không, ngồi lâu có mỏi không, người lớn tuổi có đứng dậy dễ không, sau vài năm muốn thay đổi bố trí phòng khách có linh hoạt không?

Vì vậy, sofa chân cao vừa phải đang quay trở lại. Phần chân thường thanh mảnh hơn các mẫu sofa truyền thống, giúp tổng thể vẫn nhẹ nhàng nhưng đồng thời tạo đủ khoảng trống phía dưới để vệ sinh.

Một hướng khác cũng được lựa chọn là sofa "sát sàn thực sự", tức phần đế gần như khép kín thay vì để một khe nhỏ khó làm sạch. Hai lựa chọn tưởng trái ngược nhưng lại cùng giải quyết nhược điểm của sofa chân quá thấp: hoặc nâng đủ cao để vệ sinh, hoặc đóng kín để bụi và đồ vật khó lọt xuống.

6. Không phải sofa chân thấp đã lỗi thời

Điều này cũng cần được nói rõ. Sofa chân thấp không phải món đồ "nên bỏ" trong mọi căn nhà.

Trong phòng khách rộng, trần cao hoặc không gian mang phong cách tối giản, Wabi-sabi, Japandi, sofa thấp vẫn có giá trị thẩm mỹ rất lớn. Với gia đình trẻ, ít đồ đạc và không gặp khó khăn trong việc đứng lên ngồi xuống, kiểu sofa này vẫn có thể là lựa chọn phù hợp.

Vấn đề nằm ở việc trước đây nhiều người chọn sofa thấp chủ yếu vì hình ảnh đẹp trên mạng mà chưa tính đến điều kiện sử dụng thực tế.

Nếu vẫn thích kiểu dáng này, khi mua nên kiểm tra trực tiếp chiều cao mặt ngồi, độ sâu ghế và khoảng cách từ đáy sofa đến sàn. Hãy thử ngồi xuống rồi đứng lên vài lần thay vì chỉ ngồi thử vài giây. Nếu bên dưới có khoảng hở, nên đo xem thiết bị vệ sinh gia đình đang sử dụng có thể đi qua hay không.

Sofa đẹp nhất chưa chắc là sofa thấp nhất

Sự thay đổi của sofa chân thấp phản ánh một xu hướng lớn hơn trong thiết kế nhà ở: nội thất đang được lựa chọn dựa trên trải nghiệm sống thực tế nhiều hơn là một bức ảnh đẹp.

Sau vài năm chạy theo những phòng khách tối giản với sofa gần sát sàn, nhiều gia đình bắt đầu quay về với những tiêu chí rất cơ bản: dễ ngồi, dễ đứng, dễ vệ sinh và dễ sử dụng trong nhiều năm.

Vì thế, sofa chân thấp có thể chưa biến mất, nhưng vị thế "mặc định của phòng khách hiện đại" đang dần thay đổi. Thay vào đó là những thiết kế có tỷ lệ cân bằng hơn: vẫn gọn, vẫn hiện đại, nhưng đủ cao để việc dọn nhà không trở thành cuộc vật lộn mỗi cuối tuần.

Với một món nội thất được sử dụng hàng ngày và thường chiếm diện tích lớn nhất phòng khách, đó có lẽ là sự thay đổi hợp lý: đẹp khi mới mua là một chuyện, sống cùng nó thấy tiện suốt nhiều năm mới thực sự quan trọng.