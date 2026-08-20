"Em gái" Hari Won - mỹ nhân liên tục được Rolls-Royce 40 tỷ đưa đón: Visual chuẩn idol từng được Noo Phước Thịnh để ý

Thời gian gần đây, một mỹ nhân Hàn Quốc nói tiếng Việt lưu loát, thường xuyên xuất hiện bên cạnh Hari Won được khán giả chú ý. Sở hữu ngoại hình sáng cùng tính cách hoạt bát, Young Ju - nữ ca sĩ gốc Hàn - ghi điểm khi đồng hành cùng đàn chị qua các video trải nghiệm đời sống miền Tây lên xu hướng. Bên cạnh các hoạt động đời thường, người đẹp còn khiến dân tình tò mò khi liên tục xuất hiện tại các sự kiện thời trang lớn với sự đồng hành của vợ chồng Trấn Thành - Hari Won.

Khoảnh khắc nhan sắc và cá tính của Young Ju được chú ý bên cạnh "chị đại" Hari Won trong chuyến khám phá sông nước miền Tây.

Từ show diễn của NTK Chung Thanh Phong đến bridal show The Prime của NTK Đỗ Long, mỹ nhân Hàn Quốc thường được đưa đón bằng chiếc Rolls-Royce trị giá khoảng 40 tỷ đồng của cặp đôi nổi tiếng. Đặc biệt, khoảnh khắc cô một mình bước xuống từ chiếc siêu xe sang trọng trong bộ đầm trắng quyến rũ nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, thậm chí khiến không ít người lầm tưởng đây chính là em gái ruột của Hari Won bởi những nét tương đồng về ngoại hình lẫn thần thái.

Diện đầm dạ hội sắc trắng quyến rũ, Young Ju được xế hộp Rolls-Royce đưa đón tại bridal show The Prime.

Mỹ nhân Hàn Quốc thu hút ánh nhìn nhờ thần thái sang trọng khi liên tục tham dự các sự kiện thời trang lớn cùng vợ chồng Trấn Thành - Hari Won.

Young Ju tên thật là Jo Young Ju, sinh năm 1995 và từng theo học tại Đại học Sungshin (Hàn Quốc). Trước khi đến Việt Nam phát triển sự nghiệp, cô từng trải qua quãng thời gian làm thực tập sinh, góp mặt trong chương trình sống còn Idol School của Mnet vào năm 2017. Dù không đi đến chặng cuối cùng, trải nghiệm này đã giúp Young Ju tích lũy nền tảng vững chắc về trình diễn, giao tiếp trước ống kính và xây dựng hình ảnh cá nhân.

Visual chuẩn idol K-Pop thời Young Ju còn là thực tập sinh.

Năm 2018, người đẹp bắt đầu được khán giả Việt biết đến khi đảm nhận vai nữ chính trong MV Những Kẻ Mộng Mơ của Noo Phước Thịnh. Gương mặt thanh tú, đường nét mềm mại cùng nụ cười trong trẻo giúp cô nhanh chóng ghi dấu ấn như một "nàng thơ" mang đậm tinh thần K-beauty.

Bên cạnh các sản phẩm âm nhạc, cô nàng còn xuất hiện trên sóng truyền hình khi trở thành nữ chính của tập 9 chương trình Người ấy là ai 2022. Khi đó, Young Ju gây thiện cảm bởi sự chân thành, dễ thương và lựa chọn ra về một mình sau khi không tìm được người phù hợp.

Nhan sắc tuổi 23 trong trẻo, thuần khiết giúp người đẹp gốc Hàn gây chú ý khi đóng cặp cùng Noo Phước Thịnh trong MV Những kẻ mộng mơ (2018).

Những năm gần đây, cô tích cực học tiếng Việt, mở rộng hoạt động sang lĩnh vực MC và sự kiện. Năm 2025, Young Ju đảm nhận vai trò dẫn dắt chương trình có sự xuất hiện của Jang Wonyoung (IVE) tại Việt Nam. Trên trang cá nhân, cô không giấu được sự hào hứng khi có cơ hội đứng chung sân khấu với một trong những biểu tượng nhan sắc nổi bật nhất K-pop thế hệ mới.

Young Ju rạng rỡ đảm nhận vai trò MC đón biểu tượng nhan sắc K-Pop Jang Wonyoung (IVE) sang Việt Nam.

Ở tuổi 30, diện mạo của người đẹp gần như không có thay đổi so với 1 thập kỷ trước. Gu thời trang mang đậm hơi thở Hàn Quốc, phong cách trong trẻo cùng nét đẹp hài hòa giúp Young Ju dễ dàng thích nghi với nhiều hình tượng khác nhau, từ ngọt ngào, thanh lịch cho đến quyến rũ trưởng thành.

Style đời thường hiện đại, phóng khoáng, mang đậm cảm hứng thời trang đương đại Hàn Quốc.

Đằng sau nét mặt ngây thơ là sắc vóc thon gọn cùng thần thái quyến rũ đáng ngưỡng mộ của mỹ nhân 9X.

Trên thảm đỏ, Young Ju thường ưu ái những thiết kế tôn đường cong nhưng không quá phô trương. Các bộ váy với phom corset, chất liệu satin, chiffon hay lụa mềm xuất hiện khá thường xuyên trong tủ đồ của người đẹp. Chẳng chạy theo những xu hướng gợi cảm quá đà, cô chọn cách nhấn nhá bằng các chi tiết cắt xẻ tinh tế, đường draping mềm mại hoặc những khoảng hở vừa đủ để tạo cảm giác sang trọng. Đây cũng là tinh thần thời trang rất đặc trưng của nhiều ngôi sao Hàn Quốc: nữ tính, thanh lịch nhưng vẫn đủ sức thu hút ánh nhìn.

Trong đời thường, Young Ju lại ghi điểm với phong cách trẻ trung đậm màu sắc hàn đới. Những gam màu pastel, váy ngắn xếp ly, áo trễ vai hay các thiết kế tối giản được cô phối hợp khéo léo để tạo cảm giác vừa ngọt ngào vừa hiện đại. Trong những khoảnh khắc du ngoạn sông nước miền Tây cùng Hari Won, người đẹp còn nhận được nhiều thiện cảm nhờ hình ảnh dịu dàng, rạng rỡ khi diện chiếc đầm hồng kết hợp cùng chiếc nón lá truyền thống.

Người đẹp xứ Hàn "hòa tan" với văn hóa Việt Nam.

Ảnh: FBNV