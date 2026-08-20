Ca sĩ Việt là đại gia thứ thiệt: Dát đồ hiệu cả cây, bán nhà 16 tỷ làm nhạc

Trịnh Thăng Bình từng bán nhà trị giá hàng tỷ đồng để làm nhạc

Sau gần 20 năm hoạt động nghệ thuật, Trịnh Thăng Bình vẫn là một trong những nam ca sĩ quen thuộc với khán giả Việt. Sự trở lại của anh tại Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 khiến tên tuổi được chú ý trở lại, không chỉ bởi những tiết mục âm nhạc mà cả cuộc sống và khối tài sản phía sau sân khấu cũng được khán giả quan tâm. Mới đây, phòng thu nơi nam ca sĩ làm việc đặc biệt thu hút sự chú ý khi xuất hiện với loạt thiết bị âm thanh được đầu tư khá lớn.

Bên cạnh sự nghiệp âm nhạc, khối tài sản và cách chi tiền mạnh tay của Trịnh Thăng Bình cũng khiến nhiều khán giả tò mò

Phòng thu rộng khoảng 70 m² được đặt tại công ty riêng của Trịnh Thăng Bình, bên trong là hệ thống thiết bị được anh đầu tư với kinh phí lên tới hàng tỷ đồng. Nam ca sĩ dành nhiều năm tìm hiểu, học hỏi về kỹ thuật thu âm và sản xuất để có thể chủ động hơn trong quá trình làm nhạc. Theo quan điểm của anh, những bản phối kỹ thuật số dù chỉn chu đến đâu vẫn khó thay thế hoàn toàn năng lượng của con người cũng như cái “hồn” và chất liệu riêng của âm thanh.

Trịnh Thăng Bình từng bán nhà để đầu tư tiền tỷ cho phòng thu của mình

Để có được không gian làm việc này, Trịnh Thăng Bình từng tiết lộ anh bán nhà để lấy tiền đầu tư phòng thu. Nam ca sĩ cũng từng công khai rao bán 2 căn hộ chung cư cao cấp tại khu Phú Mỹ Hưng với tổng giá trị hơn 16 tỷ đồng. Một căn có giá hơn 10 tỷ đồng, căn còn lại được rao hơn 6 tỷ đồng. Việc sẵn sàng bán những tài sản có giá trị lớn để dồn tiền cho âm nhạc phần nào cho thấy mức độ đầu tư của Trịnh Thăng Bình cho công việc mà anh theo đuổi suốt nhiều năm.

Trịnh Thăng Bình cũng gây chú ý khi thường xuất hiện với cả một cây đồ hiệu đắt tiền

Không chỉ mạnh tay với phòng thu, phong cách thời trang của Trịnh Thăng Bình cũng cho thấy mức độ chịu chi đáng chú ý. Trong tủ đồ của nam ca sĩ có nhiều thiết kế đến từ Ami Paris, Casablanca, Celine, Prada, Louis Vuitton, Bottega Veneta, Chrome Hearts, Dsquared2, Y/Project... Nhiều món có giá từ vài triệu đến hàng chục triệu đồng, trong đó có những thiết kế như áo khoác Bottega Veneta khoảng 128,7 triệu đồng, kính Chrome Hearts khoảng 51 triệu đồng hay giày Celine khoảng 32 triệu đồng. Khi kết hợp cả trang phục, phụ kiện và giày dép, không ít set đồ của Trịnh Thăng Bình có giá trị lên tới hàng chục, thậm chí hàng trăm triệu đồng.

Chính vì vậy, Trịnh Thăng Bình được xem là một “đại gia” của showbiz Việt khi không chỉ sở hữu sự nghiệp âm nhạc với loạt hit được nhiều thế hệ khán giả biết đến mà còn có tiềm lực tài chính đáng nể. Từ việc sẵn sàng bán nhà để đầu tư phòng thu, chi hàng tỷ đồng cho thiết bị âm thanh đến việc liên tục xuất hiện với những món đồ hiệu đắt đỏ, nam ca sĩ khiến nhiều người tò mò về khối tài sản mà anh đang sở hữu.

Ca sĩ sở hữu kho hit quốc dân

Sở hữu khối tài sản khiến nhiều người tò mò, Trịnh Thăng Bình đã có gần 20 năm hoạt động âm nhạc với vô số bản hit được khán giả yêu thích. Sinh năm 1988 tại TP.HCM, nam ca sĩ bắt đầu hoạt động nghệ thuật từ năm 2006 khi gia nhập nhóm La Thăng. Sau khoảng 2 năm, anh rời nhóm và chuyển hướng hoạt động solo, từng bước xây dựng hình ảnh riêng với vai trò ca sĩ kiêm nhạc sĩ.

Trịnh Thăng Bình đã có gần 20 năm hoạt động âm nhạc với vô số bản hit được khán giả yêu thích

Năm 2008, Trịnh Thăng Bình phát hành album đầu tay mang chính tên mình, đánh dấu bước đi riêng sau khi rời La Thăng. Không chỉ đứng trên sân khấu, anh bắt đầu thể hiện rõ khả năng sáng tác và tham gia vào quá trình sản xuất âm nhạc. Đây cũng là hướng đi được nam ca sĩ duy trì trong nhiều năm sau đó, khi anh ngày càng muốn tự kiểm soát nhiều hơn những sản phẩm của mình.

Đến năm 2011, Summer Love trở thành một dấu mốc đáng nhớ trong sự nghiệp Trịnh Thăng Bình. Album mang đến loạt ca khúc được khán giả trẻ yêu thích như Lời Chưa Nói, Đã Biết Sẽ Có Ngày Hôm Qua, Đã Lâu Không Gặp. Những ca khúc này giúp tên tuổi nam ca sĩ được biết đến rộng rãi hơn và tạo nền tảng cho giai đoạn bứt phá sau đó.

Người Ấy - ca khúc là bước ngoặc lớn nhất trong sự nghiệp của Trịnh Thăng Bình

Tuy nhiên, bước ngoặc lớn nhất trong sự nghiệp của Trịnh Thăng Bình chính là ca khúc Người Ấy. Ra mắt cuối năm 2012, Người Ấy nhanh chóng được khán giả trẻ yêu thích, chia sẻ và tìm nghe nhờ giai điệu ballad dễ nhớ cùng câu chuyện tình yêu đầy day dứt. Chỉ trong thời gian ngắn, bài hát đã phủ sóng rộng rãi trên các bảng xếp hạng và trở thành một trong những ca khúc được nhắc đến nhiều của nhạc Việt thời điểm đó, đồng thời đưa tên tuổi Trịnh Thăng Bình đến gần hơn với đông đảo khán giả.

Không chỉ sở hữu loạt hit được yêu thích, Trịnh Thăng Bình còn được biết đến với vai trò nhạc sĩ, nhà sản xuất đứng sau nhiều sản phẩm của các nghệ sĩ khác

Sau Người Ấy, nam ca sĩ tiếp tục sở hữu loạt ca khúc được yêu thích như Vỡ Tan, Tâm Sự Tuổi 30, Khác Biệt To Lớn... Đặc biệt, Tâm Sự Tuổi 30 nhanh chóng trở thành một bản hit tiếp theo khi tiếp tục được khán giả yêu thích, chia sẻ rộng rãi, còn MV hiện đã đạt hơn 90 triệu lượt xem trên YouTube. Không chỉ làm nhạc cho bản thân, Trịnh Thăng Bình còn tham gia sáng tác và sản xuất cho nhiều nghệ sĩ khác.

Đời tư của Trịnh Thăng Bình cũng được chú ý, gần đây, anh vướng nghi vấn hẹn hò Hoa hậu Huỳnh Thị Thanh Thủy

Anh từng đứng sau các sản phẩm của Bảo Anh, Hari Won, Phương Ly, Liz Kim Cương..., đồng thời thành lập công ty riêng để phát triển công việc sản xuất và kinh doanh âm nhạc. Đời tư của Trịnh Thăng Bình cũng được chú ý, đặc biệt sau mối tình với Liz Kim Cương. Gần đây, anh còn vướng nghi vấn hẹn hò Hoa hậu Quốc tế 2024 Huỳnh Thị Thanh Thủy khi nhiều lần xuất hiện cùng nhau và có những tương tác thân thiết. Tuy nhiên, cả hai chưa lên tiếng xác nhận mối quan hệ.

Bên cạnh sự nghiệp âm nhạc, Trịnh Thăng Bình còn được chú ý như một “đại gia” thật thụ của showbiz

Sau gần 20 năm hoạt động, Trịnh Thăng Bình vẫn giữ được vị trí nhất định trong lòng khán giả nhờ những ca khúc từng trở thành một phần ký ức của nhiều thế hệ. Bên cạnh sự nghiệp âm nhạc, anh còn được chú ý như một “đại gia” thật thụ của showbiz khi sở hữu khối tài sản đáng kể, mạnh tay chi tiền cho phòng thu, thiết bị âm thanh và những món đồ hiệu đắt đỏ.

Ảnh: FBNV